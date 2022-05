Marina Dal Poggetto: "No hay margen para el gradualismo, necesitamos un programa de shock"

La directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y analizó el panorama económico actual. Cuáles serían las soluciones a los problemas y qué proponen los principales políticos.

¿Qué tipo de nudo ata a la Argentina?

La alegoría del nudo gordiano es correcta, porque existe una puja distributiva, un puente que no te lleva a ningún lado y donde todos están pescando. Tenemos una organización económica que traba el crecimiento hacia adelante y no explota porque volvemos a producir y generar dólares. Pero el esquema de competencia por el poder hace que no pueda funcionar, como pasa con el tema del Consejo de la Magistratura.

Como ese hay muchos que perjudican a la gente, como inflación, el mercado laboral partido al medio y las jubilaciones de primera y segunda categoría. Todos están interesados en que las cosas funcionen mejor, pero no en ceder. Tiene que haber un liderazgo porque todas las reformas están entrelazadas y no se puede corregir una cosa sin la otra. No hay margen para el gradualismo, necesitamos un programa de shock. Se habla de nudos con estos nuevos jugadores que aportan soluciones fáciles a problemas complejos. Milei es uno de los que aparece como antisistema, canalizando el descontento, pero no es el único.

Con una dolarización, como propone Javier Milei, el tipo de cambio se iría a $ 620

Planteás que va a ser necesario que el próximo Gobierno tenga un plan de shock, pero ¿cómo se llega a mediano plazo? ¿Y pensando de aquí al 2023?

El programa económico depende del punto de partida. Esto varía según la expectativa que tengas, porque en 2013 había ganado Massa y cualquier cambio parecía positivo. Hubo una euforia de mercado que ayudó al Gobieno a no terminar con ajuste y le pasó la pelota a Macri. El mercado volteó la economía, después de años de crisis y no hubo cooperación.

Hoy tenemos un cepo cambiario que "estabiliza" y un acuerdo con el Fondo que es un ancla. El programa es inflacionario porque estás corrigiendo los precios todos los meses y el único objetivo es evitar que se entre en atrasos, por el riesgo de incumplimiento de objetivos, logrando la reducción del financiamiento monetario y la acumulación de reservas.

Si lográs eso, tenés los recursos del Fondo. Si no pasa se generan atrasos, porque viene la presión cambiaria y la suba de la inflación. También está el riesgo de transición hasta las próximas elecciones, con dos coaliciones que tienen sus internas convulsionadas y la irrupción de Milei, con importancia en las encuestas y que plantea el ajuste pagado por la casta política, dolarizar la economía, dinamitar el Banco Central, ir a una hiperinflación y manterer los planes pagados por los intendentes.

No deberíamos tener un riesgo de hiperinflación, pero tenés un gobierno que dice que la economía y el empleo están bien, salvo por la inflación, y hace que los ingresos no pierdan contra eso, pagando los planes sociales con la recaudación. El mecanismo de precios se va ajustando todos los meses, tenés reservas acumuladas, pero corrés el riesgo de perderlas si no se usan bien. Esa es la situación de partida, con un piso de inflación del 65% para este año, sin atrasar el acuerdo con el Fondo y la disparada de precios en comparación con los salarios. Hay que recomponer el balance del Banco Central y corregir rápido lo fiscal.

¿Qué quiere decir Horacio Rodríguez Larreta cuando plantea que el próximo gobierno tiene 100 horas y no 100 días para mejorar la situación económica del país?

Tenés que tener un programa que cierre lo fiscal, porque los subsidios tienen detrás un tema tarifario y cae el poder adquisitivo. También hay que corregir la brecha, pero desarmar el cepo tiene serios problemas. Además, las retenciones no son un esquema sostenible en el tiempo y hay que hacer reformas, pero primero estabilizar lo fiscal.

Dependerá de los precios de las exportaciones, porque de golpe tuviste un shock favorable que no se puede disfrutar. Qué hacer con los dólares define tu nivel de actividad, porque no se puede ser expansivo de arranque. El acuerdo con el Fondo es un ancla, con el sector privado pidiendo más dólares y la sábana es corta para tirar. El tema de los 100 días tiene que ver con la elección de medio término y la expectativa política dependerá de lo que hagas en la primera parte de la gestión.

JL PAR