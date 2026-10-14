Martín Aveiro, diputado mendocino: “El peronismo perdió intendentes y gobernadores cuando cometió errores”

El diputado nacional por Mendoza Martín Aveiro, integrante del bloque Unión por la Patria, explicó por qué decidió sumarse al armado federal del Movimiento Derecho al Futuro, que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Exintendente de Tunuyán durante tres mandatos consecutivos, entre 2011 y 2023, el dirigente planteó que las dificultades del peronismo mendocino para recuperar la gobernación responden principalmente a errores propios en la gestión de algunos municipios y no a su vínculo con el kirchnerismo.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Aveiro describió las diferencias internas del peronismo provincial, su relación con los distintos sectores partidarios y la necesidad de construir una alternativa que convoque a los mendocinos. Además, destacó la importancia de un modelo económico que contemple tanto a empresarios y comerciantes como a la mayoría de las familias argentinas, y sostuvo que Kicillof les pidió trabajar por la unidad del peronismo en Mendoza.

Martín Aveiro es un dirigente político que actualmente se desempeña como diputado de la Nación por la provincia de Mendoza, representando al bloque Unión por la Patria para el período 2023-2027. Antes de asumir su banca en el Congreso, fue una figura clave del peronismo en el Valle de Uco, donde ejerció como intendente de Tunuyán durante tres mandatos consecutivos, entre 2011 y 2023. Fuera de la función pública, posee el título de profesor de Educación Física.

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Martín, muy buenos días. Jorge Fontevecchia los saluda. Aquí su participación llamó la atención a nuestra producción porque usted se consolidó como una de las principales espadas del peronismo mendocino en sumarse formalmente al armado federal del Movimiento Derecho al Futuro, cuando en Mendoza normalmente quien era la figura que representaba al peronismo era la senadora Anabel Fernández Sagasti, que representa a La Cámpora y a Cristina Kirchner. Cuéntenos qué lo llevó a usted, cómo es la situación del peronismo en Mendoza, a acercarse a Axel Kicillof.

Bueno, buenas tardes. Primero, un placer. Gracias por el momento. La verdad es que veníamos trabajando hace mucho tiempo en relación directa con parte del equipo de Axel, sobre todo con Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi. Fueron fundamentales en el anterior gobierno en relación con el desarrollo de obra pública que hicimos en casi los 18 municipios de la provincia. Nos tocó, de alguna manera, llevar adelante todo ese proceso, acompañando e inclusive guiando alternativas que tenían que ver con una administración dinámica y móvil con los ministerios. La verdad es que nos fue muy bien y fuimos construyendo una relación muy particular, que tenía que ver con la forma y la metodología de trabajo de Gabriel, de Jorge y demás. Empezó el acercamiento con todo el equipo. Una vez que dejé la intendencia y surgió la candidatura, la posibilidad de ser diputado nacional, empezamos a trabajar también con Cristina Álvarez Rodríguez y demás, plasmando una idea de avanzar y trabajar en un modelo económico que nos permita o nos genere más alternativas para la mayoría de las familias. Vemos eso en Axel. Vemos en Axel una posibilidad bastante importante y creemos que es la persona adecuada para, sin dejar de lado ni dejar de cuidar a empresarios y comerciantes, que son los que generan trabajo, aportar también e incluir dentro de las políticas públicas a esa gran mayoría de las familias argentinas. Mendoza tiene 18 municipios y, de ellos, siete son gobernados por el peronismo. Dentro del peronismo está bien marcada una identidad fuerte entre distintos sectores. Hay un grupo muy relacionado con La Cámpora, que es el que lidera la senadora Anabel Fernández Sagasti. Hay un equipo y un grupo nuestro que está con tres intendentes, más parte de la CTA, de la CGT y de muchas instituciones no gubernamentales o que no son parte de la vida política, pero sí son instituciones sociales. Después hay otro grupo más relacionado con el sector que se creó y que está en movimiento permanente, donde están Olmos, Michel, Tolosa Paz y demás, que hizo su acto en Parque Norte hace un tiempito.

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¿Y qué representan cada uno de estos tres sectores del peronismo? ¿De alguna manera repiten el mismo esquema del peronismo nacional, dividido en tres sectores? ¿Qué representa esto en Mendoza? ¿Qué porcentaje tiene uno u otro en importancia, en representación política dentro de Mendoza y a nivel nacional?

Mirá, creo que es importante entender que son distintos puntos de vista o sentimientos. Nos agrupan los sentimientos y las formas, creo, las metodologías. Igual, hay buen diálogo y mucho respeto mutuo. De hecho, yo hablo permanentemente con la senadora Sagasti y trabajamos en conjunto muchísimas acciones que tienen que ver con Mendoza, como lo hago también con diputados radicales, con lo cual uno pelea siempre por la provincia. Más allá de quién la gobierna, que hoy es el radicalismo, uno intenta que aparezcan más recursos y más obras. Los porcentajes son distintos. De los siete intendentes peronistas, hay tres que están con nosotros. En el otro sector hay dos intendentes y después hay otros dos. Uno de ellos es un exgobernador, Celso Jaque, que no se suma a sectores, pero que tiene buena relación con todos. Además, todos los intendentes hablan con todos sin ningún problema. Creo que se está construyendo una buena alternativa en Mendoza y, más allá de lo nacional, inclusive el equipo de Axel, o el propio Axel, nos pide que esto de Axel no sea parte de un proceso interno provincial. Él nos pide que intentemos trabajar todos juntos en Mendoza para generar un buen proceso, para generar un proyecto que sea una tentación para los mendocinos. Mendoza es una provincia muy dura, que permanentemente cuestiona esa relación con el peronismo nacional y demás, pero en eso estamos y en eso creemos. Nosotros, en particular, con lo de Axel, venimos hace tiempo haciendo distintas acciones que inclusive van más allá de Mendoza. Quienes somos diputados nacionales abordamos y acompañamos distintos procesos que tienen que ver con provincias donde no gobierna el peronismo: San Juan, San Luis, Chaco, Corrientes, Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Acompañamos, estamos en la búsqueda permanente de dirigentes territoriales, vamos sumando al equipo y generando plenarios de diagnóstico permanente, con pocos actos políticos y mucha escucha. Es lo que venimos haciendo con un grupo de diputados que se ha conformado dentro del bloque de Unión por la Patria. Estamos más ligados a esa conducción de Axel.

Martín, si no recuerdo mal, casi que Bordón fue uno de los últimos gobernadores peronistas. Mendoza tuvo gobernadores peronistas, si bien es una provincia más radical, como Córdoba, tiene una historia de dirigentes fuertes de peronismo. Pero desde hace una cantidad de años, no. Y esa cantidad de años coincide con la emergencia del kirchnerismo. El hecho de que quien representaba, por lo menos es la percepción que tenemos los porteños del peronismo en Mendoza, fuera la senadora Sagasti, más cercana a Cristina Kirchner, ¿fue un inconveniente para que el peronismo no pueda ser gobierno?

No. No, no, no. Obviamente, es una provincia que no comulga con el kirchnerismo, pero no fue un impedimento. El hecho de que el radicalismo gobernara Mendoza se debió a errores propios del peronismo de Mendoza en dos o tres municipios donde se hicieron mal las cosas, sobre todo en municipios muy grandes que conducía el peronismo: Guaymallén y Las Heras. Son dos de los municipios más poblados de la provincia de Mendoza, que eran gobernados por el peronismo y donde tuvimos muy malas gestiones. Eso hizo que se revirtiera esa situación. Insisto: de 18 municipios, siete los gobierna el peronismo. Fijate que están distribuidos estratégicamente en los distintos oasis. En el Valle de Uco, que es una zona netamente productiva, donde yo era intendente, Tunuyán es el centro de ese valle, donde está todo: la mejor uva, hoteles de alta gama y todas las bodegas instaladas. San Rafael también lo gobierna el peronismo. Es un oasis productivo tremendo, impresionante, en el sur, que tiene además un potencial turístico enorme. Malargüe, muy relacionado con la minería y demás, también está en el sur. Maipú, uno de los municipios más grandes del Gran Mendoza, también es peronista. En el este están Santa Rosa y La Paz, y en el valle del norte, en el límite con San Juan, también hay gobiernos peronistas. En todos los oasis hay gobiernos peronistas a los que les va muy bien. ¿Qué nos pasa? Hay tres o cuatro municipios muy grandes en el Gran Mendoza que también habían sido parte de buenas gestiones peronistas, pero hicieron las cosas mal y eso provocó un cambio. Después vienen buenas gestiones de los demás, que también juegan. Cuando hay buenas gestiones, es difícil competir. En ese sentido, fijate que nuestro último gobierno provincial terminó en 2015. Celso Jaque estuvo hasta 2011, Francisco Pérez estuvo hasta 2015 y, desde entonces, vienen Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y nuevamente Cornejo. El peronismo le ha dado grandes obras a Mendoza y también ha llevado adelante buenas gestiones en los municipios. Fijate que a los intendentes les va muy bien, muy bien, y ganan muy bien. Mi última elección como intendente en Tunuyán fue del 74%. Y no es un municipio peronista, no es un municipio relacionado con el peronismo. Es un municipio muy productivo, un valle dentro de un desierto, con mucho desarrollo frutihortícola y turístico, con la mejor uva prácticamente de Latinoamérica. Son uvas de altura, el Malbec de altura, pegado a la cordillera de los Andes, con un potencial muy fuerte. El peronismo, más allá de ese potencial, nunca tuvo intendentes en Mendoza y siempre ese trabajo, esa derrota, además de que siempre ha habido elecciones separadas, ha tenido que ver con cuestiones locales. Dejamos de tener gobernador cuando tomamos mal las decisiones locales en determinados municipios, que nos hicieron pagar caro y pusieron un gobernador de otro partido político. Después cuesta cambiar: cuando los intendentes hacen bien las cosas, vaya el partido político que sea, cuesta cambiar. La gente se hace fiel ahí y eso va por un lado. Obviamente, coincido en que no es una provincia que conviva mucho con el kirchnerismo, pero las consecuencias vinieron por otro lado.

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Clarísimo. Martín Aveiro, gracias. Le dimos visibilidad y quedamos en contacto para un futuro. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego.

Acabamos de hablar con el diputado mendocino Martín Aveiro, que se suma al equipo de Axel Kicillof, cuando normalmente la provincia de Mendoza tenía representantes como la senadora Anabel Fernández Sagasti, de quien estábamos hablando, que generalmente se suman al kirchnerismo más cercano a la exvicepresidenta.



LMM