Martín Caparrós: "A muchos argentinos en España nos da vergüenza que Milei sea el presidente"

Martín Caparrós manifestó que la actitud de Javier Milei en España provocó rechazo incluso en los opositores al gobierno de Pedro Sánchez, excepto en Vox, su partido amigo de extrema derecha. Además, indicó que la principal diferencia entre Vox y Milei es que el partido español es muy conservador, xenófobo y nacional-catolicista, mientras que el libertario argentino, más allá del aborto, no tiene la idea de volver a esos criterios morales. “Milei es un disparate austríaco”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Caparrós es un escritor consagrado y periodista. Durante los 70 militó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una organización revolucionaria de izquierda. Escribió para el Diario Noticias de la organización Montoneros, donde tuvo a Rodolfo Walsh como primer jefe periodístico, según cuenta en uno de sus libros. Cuando llegó el golpe del '76 tuvo que exiliarse a España. Vivió en Madrid, donde estudió Historia, y de vuelta en la Argentina fue parte de la fundación del Diario Página/12 y dirigió la revista Babel. Es autor de “La Voluntad”, tres tomos que narran la vida de los militantes revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. También escribió “Un día en la vida de Dios”, “Los Living”, “La Historia”, “El Hambre”, “Todo por la Patria” y “Lacrónica”, una recopilación de las mejores crónicas escritas durante 20 años por el autor.

¿Cómo se vive el escándalo que generó nuestro presidente allí en España?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según desde dónde lo mires. Obviamente, aquí hay una grieta importante y no es visto igual desde la derecha y ultraderecha (el Partido Popular y Vox), que desde el Partido Socialista.

En todo caso, yo creo que lo curioso de esto es que incluso el Partido Popular, que no acuerda en absolutamente nada con el socialista, tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo con que un presidente extranjero viniera aquí a insultar o a mofarse del jefe de Gobierno. O sea que, en ese sentido, Milei consiguió cierta unanimidad. Los únicos que siguieron apoyándolo son los de la extrema derecha de Vox, su amigo Santiago Abascal, a cuyo acto vino. Pero no sé si es tampoco un tema tan candente aquí. Por supuesto está en los diarios, pero hay que tener en cuenta que esto no influye para nada en la vida de ningún español.

Quiénes integran "La banda liberal", el grupo musical que acompañará a Javier Milei en el Luna Park

En Estados Unidos, frente a la irrupción de Trump, una serie de intelectuales y ciudadanos plantearon el “not my president” ¿Tenés la sensación de que los argentinos en España sienten que Milei no es su presidente o no se sienten representados por él?

Yo creo que a muchos nos dio bastante vergüenza el episodio de nuestro presidente, que debería ser de algún modo quien nos represente a todos, haya sido tan grosero, eso sin ninguna duda. Pero hay otra forma quizás de verlo, que es desde los españoles, cómo los españoles ven a los argentinos en general.

Como siempre en estos casos hay una serie de lugares comunes. Así como los argentinos nos hemos pasado décadas contando chistes de gallegos, que eran brutos, como Manolito, que no le entraba una idea ni a cañonazos. Aquí tenemos tres rasgos de los que los españoles de algún modo se ríen o que usan cuando quieren definir a un argentino. Uno es que hablamos mucho y supuestamente bien, o sea, somos sanateros y muy convincentes. Otro aspecto que admiran particularmente es nuestra habilidad para insultar. Dicen que inventamos los insultos más extraordinarios. Y el tercero, que yo creo que admiran menos, es esto de que siempre nos sentimos el más vivo de todos. Lo curioso es que el presidente Milei juntó las tres características en una sola persona. Habla sin parar, insulta como nadie y se cree el más vivo de todos. Es como la quintaesencia del argentino en un chiste español. Con lo cual, muchos de mis otros compatriotas, los españoles, se vieron como confirmados en sus ideas que tenían sobre nosotros

Sánchez seguro de su decisión de retirar a la embajadora de Argentina: "Milei se ratifica en el insulto" | Perfil

Otro chiste era el de la tapa de la revista Mongolia, que decía: “en los 70, los argentinos nos enviaban psicoanalistas y ahora, directamente, nos envían los locos”.

Sí, estaba bien. La revista Mongolia siempre tiene esas salidas como bastante extraordinarias que a veces le cuestan, porque esto tampoco es un campo de rosas. Mongolia ha tenido que pasar por varios juicios, alguno lo ha perdido injustamente. Quiero decir, aquí también hay ciertas complicaciones para quienes ejercen completamente la libertad de expresión.

Entre abrazos y elogios, Milei se reunió en Madrid con Santiago Abascal, el líder de Vox | Perfil

¿Cómo podrías comparar Vox con La Libertad Avanza?

Para empezar, Vox es absolutamente nacionalista. Yo diría que Vox es una especie de neofranquismo, rescata una cantidad de categorías del franquismo, el nacionalismo, sin ninguna duda, es el nacional-catolicismo, es muy conservadora en cuanto a costumbres, en lo moral, tiene una relación estrecha con los sectores más reaccionarios de la iglesia católica. En fin, es un movimiento de algún modo nostálgico de esos 40 años durante los cuales España fue una dictadura nacional católica.

En cambio, yo no creo que Milei que sea eso, salvo en el tema del aborto y sus posibilidades del cual se agarra de vez en cuando, en general no tiene ni una idea de que haya que volver a ciertos criterios morales. No tiene el nacionalismo que tiene Vox, no tiene otra de las características que es decisiva en Vox, que es la xenofobia, el ataque al extranjero. Aunque, como parece que Vox le pasa letra cuando habla de España, en aquel comunicado de la Presidencia de la Nación que mandaron cuando empezó este conflicto, decía que Sánchez estaba permitiendo entrar a España a los inmigrantes que violan a las mujeres españolas. Lo cual es un absoluto disparate que forma parte de lo que aquí llaman el argumentario de Santiago Abascal.

Creo que son dos formaciones muy diferentes. Como te digo, la española está muy arraigada en muy viejas tradiciones. De hecho, la primera gran publicidad de Vox eran Abascal y otros 10 o 12 más a caballo, casi que vestidos de conquistadores, y eran como Hernán Cortés revivido. Milei es otra cosa, es un disparate austríaco.

MVB FM