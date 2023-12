Martín Yeza: “Veo difícil que el Congreso delegue sus funciones”

El ex intendente de Pinamar y actual diputado por JxC, Martin Yeza, describió la voluntad de Javier Milei sobre delegar las funciones del congreso al poder Ejecutivo como una “picardía típica de la política”. “No me imagino que nadie esté para votar un ajuste sobre los jubilados y no me imagino que nadie esté para delegar funciones importantes del Congreso”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martin Yeza es diputado nacional de JxC. Fue intendente de Pinamar y coordinador de las políticas de juventud durante la gestión porteña de Mauricio Macri.

Nuria Am: Hablándole al ex intendente, ¿cómo está Pinamar?

Con todos los vaivenes macroeconómicos, la primera reacción de un montón de gente es quedarse en donde está. Lo que vamos viendo es que va calentando la cantidad de gente que viene lentamente. Ayer estuve hablando con el intendente de Pinamar y la ciudad está con una ocupación del 70% en promedio, el año pasado estaba a un 80%, es una diferencia importante. Somos una ciudad con capacidad para 400 mil personas y una diferencia del 10% se siente. Hay picos en los segmentos más altos socioeconómicos, como Cariló.

El sector más golpeado es la clase media. Uno de los públicos con los que trabaja Pinamar es aquel que tiene dolarizado sus ingresos, un público que no se mueve con la economía diaria. Cuando uno tiene ganas de venir a la costa, hay un montón de planes muy bonitos relacionados con la naturaleza o la comida, buscando uno puede venir perfectamente.

Alejandro Gomel: Me parece interesante lo que planteas. ¿La que está pagando el ajuste es la clase media?

Yo diría que es previo, porque la destrucción del salario fue previa. Lo que ahora está como problema incremental es la actualización de las tarifas, lo cual lleva a una recomposición del precio. Parte del problema que hay con la costa es que los precios están en dólares, como siempre, pero ahora hay salarios destruidos con toda la emisión monetaria que hubo en estos años junto con los subsidios y el déficit fiscal. A lo que se apela y queremos creer es que a la recomposición del precio le sigue la recomposición del poder adquisitivo del salario, es una tensión inevitable. Lo que veo es que el salario ya estaba destruido. Un problema que sí estoy viendo en los lugares turísticos en general es un sentimiento de orfandad, la Argentina tiene tantas ciudades turísticas que no se sabe por dónde empezar y a la vez no se comunica nada para que la gente vaya, en PBA se ve cartelería de distintas provincias pero no de la costa atlántica Argentina. Soy ex intendente de Pinamar, en la costa atlántica bonaerense es enorme y cuando hablas con los representantes hay un sentimiento de orfandad.

Ley ómnibus y Decreto de Necesidad y Urgencia

Nuria AM: ¿Cómo ves el DNU desde tu lugar de diputado?

Tengo sentimientos encontrados. Me parece que el DNU es especialmente muy inteligente y necesario para la Argentina, soy una de las personas que lo votaría a favor, pero no puedo dejar de saber que el presidente en la primera semana, tomó la decisión de recortar un 5,1% el gasto fiscal del Estado, es uno de los tres ajustes más importantes de la historia argentina, que como primer efecto podría generar una recesión de la economía mezclada con una inflación alta, por toda la inflación inercial que viene de la emisión monetaria del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. A la segunda semana envían este paquete de DNU, lo que busca en espíritu es que se agilice la economía pero incumplir con un asunto formal. Es decir, si la idea es que el que tiene plata la ponga a circular en la economía, ¿por qué lo haría con algo que tiene cierta debilidad jurídica? Todavía no se constituyó la comisión bicameral permanente, que es sumamente importante para cualquiera que esté queriendo usar las herramientas del DNU en su beneficio, no lo van a hacer hasta que esto no tenga una mayor certidumbre jurídica.

Lo que se refiere a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, obedece a uno de los elementos que componen la visión de Alberdi, uno de los fundadores y prócer argentino en los que se inspira la constitución nacional original.

Ciertamente, Alberdi abogaba por la mayor libertad económica posible para que los argentinos pudieran producir, crecer y desarrollarse económicamente, pero también Alberdi, inspirado en los fundadores de la revolución americana de 1776, habla de los pesos y contrapesos que son necesario para que no exista una persona que detente la suma del poder público.

Entiendo que hay un montón de gente que valora a Milei, pero también es cierto que cuando los presidentes se equivocan, es necesario que tengan pesos y contrapesos que equilibren esas decisiones arbitrarias que a veces podrán ser acertadas pero otras veces no. En lo que respecta a la ley ómnibus me parece que hay muchos temas discutibles, van a llevar un tiempo porque aborda desde la peluca de los jueces a asuntos de la reforma laboral, o a temas societarios para que se puedan presentar S.A, hay mucha mezcla de temas distintos que dan la sensación que es más una declaración de principios del propio gobierno.

Fernando Meaños: ¿Qué pasa con los intendentes y el ajuste? Hay decisiones muy firmes del gobierno nacional sobre recortes y al mismo tiempo, es claro que desde PBA, algunas de esas políticas no se van a acompañar...

En primer lugar, si uno toma una decisión audaz como intendente, el primer problema es que el organismo que tiene que hacer de veedor de estas prácticas es el Ministerio de Trabajo, que lo maneja el gobierno de PBA. Si hacen un paro, el que establece si ese paro es legítimo, es el Ministerio. Por ejemplo, si sos un intendente del PRO, ya te podés imaginar lo que va a establecer el Ministerio de PBA. Yo, en particular, les desconté el sueldo a 200 personas que habían hecho paros durante todo el periodo electoral. Los intendentes, por más que quieran hacer cosas, están atados de manos, a diferencia del presidente de la nación, son figuras súper abstractas.

Hay un montón de gente que está en necesidad y el gobierno local es el gobierno de proximidad, para un intendente que es vecino y ama su ciudad, es muy difícil decirle a su gente que no hay plata, ahí es donde uno se da cuenta, desde la sensibilidad de un gobierno local, que hay cosas que están bien en el trazo grueso, pero que también están los trazos finos de la convivencia democrática para que podamos vivir lo mejor posible.

FM: ¿Los intendentes van a tener que recortar en sus propios presupuestos?

Sí, como le ha pasado a los argentinos, el mero proceso devaluatorio te hace ajustar. La aceleración de la inflación es mucho más alta que el aumento de tasas en el 99% de los casos, por lo tanto el ajuste ya lo está haciendo la macroeconomía desde hace meses. El presupuesto que mandó Sergio Massa para el 2023 fue del 72% de inflación. Siempre vas perdiendo contra la inflación y eso te hace perder poder adquisitivo, te diría que prácticamente, solo por la inercia inflacionaria, cualquier municipio perdió mínimo un 30% de poder adquisitivo, y eso se va a sentir en la calidad de la prestación de ciertos servicios. Si los insumos están en dólares y uno no los puede pagar con esa moneda, se queda sin insumos, ahí es en donde vas a empezar a ver tensiones en la vida cotidiana y social de los argentinos.

Claudio Mardones: Desde el PRO, teniendo en cuenta el debate que se viene sobre este megaproyecto, ¿cuáles son para ustedes los asuntos más difíciles de acompañar?

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad es un tercio de Alberdi. Por orden, lo más importante, es que veo difícil que el Congreso delegue sus funciones en el poder ejecutivo nacional, las emergencias. En algunas cosas se puede estar o no de acuerdo, pero si se le delegan las funciones al Congreso, no va a valer su opinión y el gobierno va a poder hacer lo que quiera. Es decir, desde el Congreso uno puede votar en contra de algún tema, pero si se le delegan las funciones no sirve para nada.

Los diputados les vamos a tener que poner el ojo a esas picardías típicas de la política. Hay temas como lo electoral que no se advirtieron en campaña. Uno de los temas que tenemos que recomponer en la vida democrática argentina es la capacidad de ser amable, y en esa amabilidad hay un montón de temas que afectan a distintos sectores de la economía, que alguien prontamente podría decir que son las corporaciones que no quieren que nada cambie. Le han cambiado la bocha tantas veces a los argentinos que tal vez aparece alguien nuevo y uno prefiere quedarse como está. Un proceso mínimo de democracia del siglo XXI es escuchar a los sectores a los que le van a afectar las medidas, pero el mero hecho de escuchar a los distintos sectores va a llevar un tiempo.

CM: Mucho más que las extraordinarias del 31 de enero…

Sí, hay que conformar comisiones. Los bloques son complejos. Antes de preguntarse qué va a hacer el PRO, hay que ver que hace LLA. Hay una nota en Perfil de un diputado de LLA que se declaró en contra del DNU del presidente. En el PRO llegaremos a un acuerdo, pero en una ley con tantos temas se necesita trabajo, los temas llevan ciertos niveles mínimos de deliberación, y en eso está escuchar a los distintos sectores, compartiendo el espíritu de una parte. No me imagino que nadie esté para votar un ajuste sobre los jubilados y no me imagino que nadie esté para delegar funciones importantes del Congreso. Sí me imagino que hay una parte importante de los distintos aspectos, tanto del DNU como de la ley ómnibus, que valen la pena y que van a dinamizar a distintos sectores deprimidos de la economía argentina.

