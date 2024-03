Miguel Boggiano: "La inflación de marzo va a ser de un dígito"

El máster en economía por la Universidad de Chicago, Miguel Boggiano, se refirió al 24 de marzo y aseguró que las discusiones sobre esa fecha se van a terminar cuando pasen los años y se hayan muerto los que convivieron con la situación, ya que “la Argentina es incapaz de hacer un análisis de lo que pasó”. Además, aseguró que hay gente que está “empecinada” en asociar a Javier Milei con los militares. “Parece que los negacionistas son los que afirman el número de 30 mil y si no es así, que traigan esos 30 mil nombres”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Boggiano es Licenciado magna cum laude en Economía de la Universidad de San Andrés y Master en Economía de la Universidad de Chicago. Además es fundador y CEO de Carta Financiera, una compañía especializada en el análisis de inversiones y gestión de portafolios.

Día 106: 1976, la cifra es lo de menos

Siempre es imposible comparar una etapa con otra, pero más allá de eso, ¿encuentra algún punto de contacto entre el plan económico de Martínez de Hoz y el actual?

No tienen nada que ver. Lo de Martínez de Hoz terminó siendo una apertura indiscriminada de la economía argentina que terminó dañando severamente a las empresas, además hecho en un contexto en donde él mismo tenía un montón de restricciones porque estaba en un gobierno militar donde había muchas cosas que se estaban haciendo mal desde la política, me parece que no hay un paralelismo ni nada.

Me parece que hay gente que está empecinada en asociar a Milei con los militares. Cuando escucho palabras como “ultra derecha” ya veo cómo viene la mano, como cuando escuché cómo Horacio Rodríguez Larreta contaba la experiencia del padre en la dictadura, que daba a entender que el padre había sido uno de los desaparecidos y después resulta que el papá murió en el año 2004.

Luis Caputo afirmó que la inflación está "en un dígito" mensual y explicó por qué quiere "privatizar todas" las empresas públicas

No hay ninguna contradicción, hay muchas personas que estuvieron desaparecidas y luego fueron liberadas. Que haya muerto en el 2004 no quiere decir que no haya sido un desaparecido…

Cuando uno escribe y lee está claro el mensaje que se quiere describir, y el mensaje de él buscaba mostrar a su padre como si hubiera sido desaparecido y nunca hubiese vuelto. Está claro que cuando el lenguaje es utilizado de una manera que, al menos, hace pensar algo distinto a lo que efectivamente sucedió, es inequívoco.

30.000 razones para redoblar nuestra apuesta por la memoria, la verdad y la justicia.

30.000 razones para profundizar nuestro trabajo por una democracia más fuerte, ciudadana y representativa.

30.000 razones para gritar hoy con más fuerza: ¡Nunca Más! pic.twitter.com/rX0sRfM68x — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 24, 2024

No es inequívoco, me parece que hace falta un poco de conocimiento de la historia…

Esto no tiene que ver con conocimiento de su historia, tiene que ver con alguien que busca inducir al error. Lo que realmente me gustaría es que una vez y para siempre terminemos con estas discusiones sempiternas del 24 de marzo, sobre si fueron 30 mil o no fueron 30 mil.

Creo, lamentablemente, que esto solamente se va a terminar cuando pasen los años y se hayan muertos los que convivieron con la situación, porque la Argentina es absolutamente incapaz de hacer un análisis de lo que efectivamente pasó. Usted, evidentemente, reivindica el número 30.000 cuando la misma persona que parece haberlo inventado dice que fue un invento, y además cuando no aparecen 30 mil nombres, no están, hay una persona que dice que fue un invento de él y resulta que entonces los negacionistas somos los que decimos que no fueron 30 mil. Parece que los negacionistas son los que afirman el número de 30 mil y, si no es así, que traigan esos 30 mil nombres. En cualquier caso, hasta 8.500 es una barbaridad, no debería haber ni uno, pero no sé porqué se sigue discutiendo acerca de algo donde hay una persona que tuvo un fin político para hacerlo. Nadie dice que 8.500 sea poco, hasta que los argentinos no tengamos un monumento en el cuál llorar a los de un lado y del otro vamos a seguir con estas situaciones.

Multitudinaria marcha por el aniversario del golpe militar en Plaza de Mayo con consignas contra Milei

En la apertura de hoy, nosotros marcamos que es igualmente horroroso que hubiesen sido 10 mil, 15 mil, 20 mil o 30 mil. La cuestión de fondo es que fue horroroso más allá de la cifra. Lo que yo decía era que hubo muchas personas desaparecidas que luego aparecieron. Yo mismo estuve detenido en el Olimpo, donde hubo 750 personas, mataron 700 y 50 salieron libres posteriormente. Hay un 8% del total de los desaparecidos que fueron liberados, entonces lo que le pasó al padre de Horacio Rodríguez Larreta le pasó a muchísima gente. No quita que la información de Rodríguez Larreta, a mi juicio, haya sido tendenciosa en lo más mínimo. Creo que aquellas personas que saben que hubo desaparecidos que volvieron a aparecer pueden comprender el caso de Horacio Rodríguez Larreta.

Si usted prefiere hablar de economía, si le parece, con ánimo de concordia le sigo preguntando sobre economía…

Yo no sabía para qué era la llamada, normalmente es para economía. No tengo problema de hablar del 24 de marzo, tampoco soy un especialista. Respecto al caso de Larreta, no tengo problema con la comprensión de textos y cuando leo eso, en la gran mayoría de los casos, uno concluye que esa persona desapareció y nunca más se lo volvió a ver.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

Es bastante conocido el caso, pero puedo entender que usted no lo conozca.

El proyecto económico del Gobierno

Dado que usted tuvo la oportunidad de hacer un master en economía en Chicago, me preguntaba si podría ayudar a definir si hay algún punto de contacto entre la escuela económica de Chicago y la Escuela Austríaca.

Sí, hay puntos de comparación. En realidad, yo diría que si tengo que sintetizar una diferencia, Chicago puede estar de acuerdo con una convivencia de un tamaño del Estado chico y la Escuela Austríaca es más extrema en asegurar que no quiere la intervención del Estado en la vida de la gente. Creo que ese es el único grado para destacar, qué involucramiento del Estado cree cada una de las escuelas que es destacable y la Escuela de Chicago puede convivir y decir que es deseable un nivel de intervención más grande que la de la Escuela Austriaca.

He escuchado a economistas decir que inflaciones altas, como las que ha tenido la Argentina, son difíciles de eliminar solo con medidas monetarias, salvo que se pueda aceptar una enorme recesión y que generalmente, como fue en el caso de Israel, siempre hace falta alguna forma de acuerdo de sectores económicos en cuanto a precios y salarios por algún tiempo…

“Acuerdo de precios” no es algo que me agrade, porque terminan siendo siempre soluciones de corto plazo. Suena mucho a Precios Justos y eso no funciona. De hecho, hay un libro escrito que habla de 4 mil años de controles de precios que nunca han funcionado. Lo que sí vale decir es que después de tanto tiempo en el que Argentina ha convivido con un esquema de inflación alta, producto de un déficit fiscal descontrolado que se suplía a través de la emisión monetaria, lo que termina pasando es que muchos de los actores de la economía no le creen al Gobierno, al que está tomando la política monetaria. Las medidas son las correctas, pero una cosa es cuando te creen y otra cuando siembran dudas. Muchos de los precios de la economía fueron fijados con el supuesto de que para esta época del año el dólar iba a estar en la zona de 1500, pero el dólar vale 1000. Pensaban que iba a valer 1500 porque creían que Milei no iba a poder hacer frente al déficit fiscal de la forma tan agresiva en la que lo hizo.

Precios Justos.

Hay muchos precios que fueron formados cuando al Gobierno no se le creía, pero en la medida en que al Gobierno se le va creyendo los precios siguen bajando, seguramente la inflación de marzo va a ser de un dígito. Los precios están bajando y la clave tiene que ver con una señal férrea por parte de quien gobierna de que lo que está haciendo lo va a seguir haciendo. Hay una sola señal que tiene el Gobierno que se relaciona con el déficit fiscal cero, algo que el Presidente aseguró que no se iba a negociar.

El déficit fiscal cero es una rareza en el mundo, porque no importa de qué país sean, los políticos siempre quieren gastar más de los que les entra: o lo financia con inflación o lo hacen con deuda. Como en la mayoría de los casos han elegido la deuda, terminan pateando la inflación para el día de mañana, pero Argentina no tiene esa posibilidad. La estrella que guía el rumbo económico del Gobierno hoy es el superávit financiero. En la medida de que eso se mantenga y que los actores de la economía terminen creyendo que el Presidente va a lograr eso sin depender del Congreso, van a terminar teniendo que ajustar los precios porque no va haber nadie del otro lado que se los compre, porque obviamente hay una arquitectura en donde se han retirado un montón de pesos de circulación. Por supuesto que como efecto colateral no deseado de eso hay una recesión. Si alguien cree que se podía salir del desastre que estábamos viviendo con crecimiento, me parece que es un extraterrestre o alguien muy equivocado en las ideas típicas, además de que esos comentarios suelen ser de las personas que nos dejaron en un desastre mancomunal, es la gente que quiere aleccionar que el Gobierno debería estar saliendo con crecimiento cuando el gobierno de Alberto Fernández hizo desastres. Hay gente que debería estar en silencio para siempre.

Dólar, brecha y herencia: ¿Cómo le fue al mercado los primeros 100 días de Milei?

¿Qué ejemplo encuentra usted en el mundo de bajar una inflación del 1000% solamente con medidas monetarias sin acuerdos entre los actores económicos? ¿Es un caso inédito el de Argentina?

No se me viene ninguno a la mente, pero no quiere decir que no haya. La historia económica es muy amplia, la novedad es que el caso de Argentina es un caso de hiperinflación sin guerra, como también lo hubo en los 80 en toda América Latina. Lo que pasa es que casi todos los países terminaron comprendiendo que el Banco Central no puede hacer cualquier cosa, porque cuando esto pasa aparece la hiperinflación.

Le quería poner el ejemplo de Brasil, donde rápidamente con una inflación todavía mayor que la de la Argentina hubo una recuperación muy rápida. ¿Cree que este plan económico va a salir con una reactivación que se va a dar rápidamente?

Me parece que esas discusiones no son tan relevantes, porque es futurología. Lo que imagino es que en la medida de que esto se mantenga, la economía se va a ir recuperando. La rapidez de esa recuperación depende del momento en el que el Gobierno pueda levantar el cepo, porque al final la economía estaba estancada por tener parches de todos los colores, y el parche número uno es el cepo, que hizo que un montón de cosas funcionaran mal, porque a través del cepo aparecen un montón de precios artificiales, y cuando los precios no son los genuinos, las señales de oferta y demanda están totalmente distorsionadas y eso hace que la economía no funcione. Cada vez que uno pone esa brecha gestada por el cepo aparecen infinidad de distorsiones que hacen que la economía funcione pésimamente mal.

Las mismas recetas para viejos problemas: las medidas de Milei para bajar la inflación

Usted decía que es esperable una inflación de un dígito en marzo, el REM plantea eso para julio. ¿Usted es más optimista y cree que en el último semestre Argentina va a llegar a inflaciones más chicas que las que plantea el REM?

El REM no ha sido tan buen predictor en la historia reciente, casi siempre ha ido detrás. Cuando la inflación estaba en ascenso, el REM también se quedaba detrás y ahora puede pasar lo opuesto. El REM es una encuesta donde nadie tiene ningún tipo de audacia en las predicciones. El Gobierno está llevando adelante un programa de total audacia y si funciona asumo que la inflación siempre va a estar por debajo de la del REM.

