Miguel Kiguel, ex presidente del Banco Hipotecario, manifestó que "para llevar adelante un plan antiinflacionario se necesita credibilidad, la cual vendría de tener dólares, y no los hay". Además se mostró pesimista con respecto a la inflación. "Venimos de un 7,4% en julio. 7% este mes, es muy difícil romper esta inercia", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se presentó el Presupuesto 2023, con una estimación de terminar el año con 95% de inflación y el año próximo llevarla al 60% y un crecimiento bajo del 2% ¿Ese va a ser el escenario o creés que van a hacer un plan antinflacionario en el algún momento cuando falten pocos meses para las elecciones?

Todavía está todo muy abierto, hay que ver cómo termina el año. Algo importante a tener en cuenta: cuando se anuncia la inflación del presupuesto es un promedio. Por ejemplo, este año estamos hablando de 95% aproximadamente y eso da un arrastre estadístico alto para el 2023, por lo cual en realidad estaríamos hablando de un 45% el año que viene. Es bastante optimista el número que están usando. En general se hace así.

Daría la impresión de que si el Gobierno llega con la inflación con un 6% por mes, muy probablemente haya un intento por bajarla significativamente a niveles cercanos al 2% antes de las elecciones, como para dar algún tipo de respiro. Eso fue lo que hizo Alfonsín con el Plan Austral, y después pudo ganar las elecciones. No descartaría esa opción. Se necesita credibilidad.

Vale decir que un Gobierno que se está yendo no tiene esa capacidad de dar garantías de que pueda durar mucho tiempo. Massa está sacando conejos de la galera para ir saneando la situación temporalmente: primero con la soja a 200, aunque no es una solución sino un parche, y ahora se viene otro más para el dólar turista. Por eso no me sorprendería que busque hacer algo con la inflación el año que viene.

¿Es factible que se pueda hacer un plan de este tipo aun con un Gobierno saliente?

Sí, se puede, es un plan que te baja la inflación por 3 meses, pero eso es lo que están buscando. Después del Plan Austral vinieron otros planes "primavera" que lograron controlar la inflación por unos meses, pero lo que pasa es que después rebota más fuerte, es como una anestesia, que cuando se va, vuelve el dolor, en este caso la inflación.

Hubo varias diferencias entre las consistencias de, por ejemplo el Plan Austral y el Plan Primavera, que duró unos meses, mientras que el primero cerca de dos años..

Son planes cortitos que se lanzan en junio por ejemplo, cerca de las elecciones y por ahí se llega con una sensación de que no se llegó al 2%, pero quizá sí, y después en el 4%. No tengo idea que van a hacer, pero eso sí, Massa es muy hábil políticamente, tiene mucho liderazgo en la coalición del Gobierno, por eso yo no descarto nada. Lo cierto es que la situación es complicada. Venimos de un 7,4% en julio, 7% este mes, es muy difícil romper esta inercia.

Es como que la genta normaliza la inflación, si se piensa en septiembre nadie dice menos de 6,5% , y eso era impensable hace tres meses atrás.

Supongamos que hay una tendencia a la la baja de la inflación y se llegue a diciembre con 5,8%, y el 1 de enero, por exagerar, hacen un plan y la bajan al 2%. En ese caso, ¿qué arrastre de inflación habría de un año a otro, que inercia se generaría?

Vas a tener muchos precios regulados en donde cualquier rubro va a decir no aumenté lo suficiente para cubrir mis costos, tengo que ajustarlos ahora. En un año electoral le va a costar al Gobierno poder frenar el gasto y subir la tasa de interés. Uno piensa que, por un lado, van a tratar de bajarla porque eso genera votos, pero por otro va a tratar de estimular el consumo porque eso también da votos. Hay que ver cómo equilibran esos dos factores.

¿Puede haber un plan de estabilización inflacionaria pro consumo, es decir que al mismo tiempo que ajuste cuentas públicas hay un crecimiento en el consumo privado que aumente o equilibre la pérdida en lo público?

Es muy común que en planes de estabilización que usan el tipo de cambio como ancla haya un boom de consumo al principio. Aunque hagan ajuste fiscal, porque la estabilidad del tipo de cambio ayuda a que bajen las tasas de interés y que la gente, con un dinero que vale más, consume más. Y eso eventualmente termina.

El tema es saber si las reservas van a alcanzar, porque para haber más consumo, tiene que haber más insumos. No hay posibilidad de producir más si no se importa en este mundo globalizado. Se necesita que entren capitales, que es lo que pasó en esos planes que mencionábamos. Y eso no pasa hoy, porque tenemos un Riego País altísimo.

Se sabe que cuando hay un tipo de cambio fijo creíble que se puede mantener por dos o tres meses, siempre se puede generar eso. En nuestro caso, tengo dudas porque no hay reservas, es el talón de Aquiles al que no le encuentran la vuelta.

Siguiendo con el planteo de la entrada de dólares, que inicialmente aumente la demanda. Imaginate un plan que unifique el mercado cambiario, que congele precios durante un año, que haga un aumento de tarifas por única vez, congele paritarias. Ese mes podría tener un 8% de inflación y luego vaya bajando hasta las elecciones. ¿Te parece plausible algo así?

Es una apuesta grande, riesgosa, hay que tener reservas para que eso funcione. Sino corrés el riesgo de que el tipo de cambio se vaya más cerca del contado con liqui, que está en 300. Y eso es un golpe inflacionario muy grande.

Pero la economía no es una ciencia exacta, hay muchos factores que juegan, como la credibilidad y eso es muy difícil de medir. Esa credibilidad vendría de tener dólares.

¿Vos tenés la misma versión que nosotros de que a Massa en EE.UU. le fue muchísimo mejor que lo que se dice? Porque con 20 mil millones de dólares se puede hacer, no te digo la convertibilidad, pero cerca.

El tema es que ese monto entre. Hoy es impensable que nos presten 20 mil millones de dólares, con mucha suerte serán 5 mil millones.

¿Y el Tesoro norteamericano? Salvó a México con 50 mil millones de dólares de aquella época que serían 100 mil millones de hoy.

Lo hizo en una crisis global, donde había un interés de Estados Unidos de que México no cayera. Había riesgo de una crisis financiera, porque vencían los pesos bonos y eso podía desestabilizar el mercado de Estado Unidos. Pero no es la situación de Argentina hoy.

