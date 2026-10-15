Monseñor Colombo: “El papa, en su cuarto, concelebró misa con dos religiosas peruanas”

La salud del papa León XIV y la posibilidad de una visita a la Argentina son dos de las cuestiones que mantienen en vilo a la Iglesia y a los fieles. Desde Roma, donde participa de una actividad eclesiástica, monseñor Colombo compartió las novedades sobre la recuperación del Santo Padre y explicó que, por el momento, la información oficial se conoce a través de los partes médicos de la Santa Sede.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Colombo se refirió a la evolución del Papa, las expectativas en torno a su recuperación y los preparativos que continúan en la Argentina para una eventual visita. Además, contó que circuló la versión de que el pontífice celebró una misa en la habitación donde permanece internado, acompañado por su secretario y dos religiosas peruanas.

Marcelo Daniel Colombo es un prelado católico argentino que se desempeña como arzobispo de Mendoza y, desde fines del año 2024, ocupa el cargo clave de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tenemos la posibilidad y el privilegio de tener a monseñor Colombo allí, en Roma. Monseñor, Jorge Fontevecchia lo saluda. Muy buenas tardes para usted allí. Lo que venimos conversando con los distintos obispos y cardenales es sobre la salud del Papa y las dificultades que enfrenta el viaje a la Argentina. Lo escuchamos a usted allí, con novedades y una percepción directa mucho mayor que la nuestra. Lo escuchamos con atención, monseñor.

Bueno, buenas tardes, Jorge. Para mí, ustedes todavía están de día. Estamos todos afligidos por la preocupación, pero serenos, sabiendo que se han dado los pasos justos a tiempo, que hay una voluntad grande de poner todo de parte del Santo Padre para reponerse, que es tan importante, y eso nos alienta a esperar lo mejor en su pronta recuperación. En este momento no hay muchas más novedades porque a la noche de aquí sacan el parte médico del día. Tenemos el de la mañana, que pasó buena noche, y alguna cosita más de la vida cotidiana del Santo Padre, pero no hay muchas más novedades. Otras cosas no tenemos ninguna información. Nosotros seguimos trabajando en la Argentina, los equipos, para la preparación de la visita, con lo que Dios vaya disponiendo. Por supuesto, con mucho respeto a lo que se pueda decidir llegado el caso, pero sabiendo que, en principio, está todo con la mejor buena voluntad para que se dé esa visita.

Oncólogo sobre el Papa: "A un paciente normal se le aconsejaría no tomar un avión por entre tres y seis meses"

Monseñor, lo escuché hoy a usted en otro medio más temprano, diciendo que no tuvo la oportunidad de verlo. ¿Usted se queda hasta cuándo allí en Roma por la actividad que lo llevó a realizar? ¿Y tiene alguna expectativa de poder verlo?

Claro, no. Lo vi en una actividad pública, diríamos. No estuve en ese espacio más reducido en el que sí estuvo, por ejemplo, monseñor Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan. Yo lo vi en una asamblea de obispos, de presidentes de conferencias, que él inauguró. Estoy hasta el sábado, pero entiendo que las visitas no es que estén permitidas y son siempre las más inmediatas y necesarias. Así que lo que sepamos lo vamos a saber a través de la Secretaría de Estado o de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que va a ir dándonos esos partes permanentes.

Hoy circuló aquí la versión de que a la mañana el propio Papa hizo, allí donde está internado, en su propia habitación, una misa para los que estaban presentes. Nos sorprendió. No sabemos si asignarle credibilidad; nos resulta difícil, pero es posible. Así que nos gustaría saber si ustedes tienen la misma versión allí.

Sí, lo hemos escuchado. Es decir, que probablemente haya estado asistido por su secretario. Es muy habitual que nosotros, los sacerdotes, cuando estamos en una etapa de operación, con una recuperación, cuando podemos ya sobreponernos, buscamos la forma de celebrar la Santa Misa. No creo que haya sido una misa pública, con participación de muchos fieles. Según escuché, hay dos religiosas peruanas que acompañan, el secretario del Santo Padre y algún referente del cuidado de la salud. Es un grupo más minúsculo. Pero ciertamente se trata de una posibilidad linda de ver cómo él ya se está sobreponiendo.

Exactamente. Monseñor, no le queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por su predisposición de siempre. Obviamente, compartimos el deseo.

Al contrario, un gusto, Jorge. Un abrazo grande para usted y para toda la audiencia.

Muy gentil.



LMM