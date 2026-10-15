Nuevo parte médico de León XIV: "La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado"

Un nuevo boletín médico trajo este jueves buenas noticias sobre la salud del Papa. “La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”, anuncia un comunicado médico emitido este jueves por el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica que le extirpó el lóbulo inferior derecho del pulmón.

El comunicado fue difundido a través de la sala de prensa de la Santa Sede y el sitio oficial Vatican News.

La evolución posoperatoria del pontífice avanza con normalidad según lo previsto por su equipo médico. Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora detallaron que León XIV ya se levantó de la cama, desayunó con normalidad y comenzó a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria, combinados con caminatas dentro de su habitación, ubicada en el décimo piso del centro de salud. Además, los análisis de sangre complementarios arrojaron parámetros normales para este tipo de intervención quirúrgica.

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Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer que padece el papa Leon XIV

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos", dice el comunicado de los médicos.

Por otra parte, el Vaticano confirmó que el examen histológico realizado al tejido extirpado ratificó el diagnóstico preoperatorio de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno que fue detectado en una fase muy temprana durante un chequeo de rutina.

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en el Vaticano, donde está internado el Papa mientras se recupera de la intervención en el pulmón.

A raíz de la intervención, el Vaticano canceló todas las audiencias oficiales del Papa hasta el próximo martes 20 de octubre, estimando que permanecerá internado aproximadamente una semana para completar su rehabilitación física .

Por el momento, la agenda de León XIV no se modificó. El sitio Vatican News sigue mostrando el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú programado para las fechas originales, del 6 al 17 de noviembre próximo.

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