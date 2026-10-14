Locomotora Castro: la historia del campeón que hizo historia en el boxeo argentino

El exboxeador Jorge Fernando “Locomotora” Castro murió este miércoles a los 59 años luego de sufrir una descompensación en un bingo de Morón. Su fallecimiento generó repercusiones en el mundo del deporte y volvió a poner en primer plano la carrera de uno de los boxeadores argentinos más reconocidos de la década de 1990. Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, construyó una extensa trayectoria profesional que lo llevó a competir en distintos países y a conquistar el título mundial de peso mediano.

Catro comenzó su carrera profesional en 1985 y se destacó por su resistencia física, su potencia y un estilo de pelea que lo convirtió en un rival difícil de vencer. Antes de alcanzar la consagración internacional obtuvo el campeonato argentino de peso superwelter en 1989 y el título sudamericano en 1990. Esos logros fueron los primeros pasos de un recorrido que tendría su momento más importante cuatro años después, cuando llegó a la cima del boxeo mundial.

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El “Rocky argentino”: la remontada de “Locomotora” Castro que asombró al mundo

El 12 de agosto de 1994, Castro derrotó al estadounidense Reggie Johnson por decisión dividida y se consagró campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La victoria le permitió quedarse con uno de los cinturones más importantes de su carrera y consolidar su lugar entre los principales representantes argentinos de la disciplina. Después de defender el título ante Alex Ramos, el santacruceño se preparó para un combate que terminaría convirtiéndose en el más recordado de su trayectoria.

A lo largo de su carrera profesional, Castro disputó 144 combates, con un balance de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. De sus triunfos, 90 fueron por nocaut, una cifra que refleja su capacidad para definir peleas antes de que terminaran todos los asaltos. Sin embargo, más allá de las estadísticas y los títulos, hubo una noche que terminó convirtiéndose en leyenda.

Locomotora Castro y la pelea con John David Jackson que quedó en la historia del boxeo

El 10 de diciembre de 1994, Castro enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México, en una nueva defensa de su título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El argentino llegó a los últimos asaltos en una situación complicada, después de recibir numerosos golpes de su rival. Sin embargo, logró revertir el desarrollo del combate en el noveno round, cuando conectó una izquierda que derribó a Jackson y le permitió conservar el cinturón.

La pelea se convirtió en uno de los enfrentamientos más recordados de la carrera del argentino por la manera en que logró cambiar el resultado cuando parecía estar cerca de la derrota. La capacidad de Castro para resistir el castigo y encontrar una oportunidad en un momento adverso fue determinante para el desenlace. El combate trascendió el ámbito local y quedó asociado a una de las grandes noches del boxeo de la década de 1990.

De qué murió Locomotora Castro, el histórico campeón mundial de peso mediano

La revista especializada The Ring reconoció el enfrentamiento entre Castro y Jackson como la mejor pelea de 1994. El resultado consolidó al argentino como campeón mundial y reforzó su lugar en el circuito internacional. La victoria también se convirtió en una referencia habitual al repasar las grandes peleas protagonizadas por boxeadores argentinos.

Aquel combate sintetizó varios de los rasgos que definieron la carrera de Castro: resistencia física, potencia y capacidad para aprovechar una oportunidad en el momento decisivo. Su victoria ante Jackson quedó como uno de los hitos centrales de su trayectoria profesional y como el episodio más representativo de su etapa como campeón mundial mediano.