El representante de los bares de Córdoba por la caída del consumo: “Hace mucho tiempo no se veía tan feo, peor que en pandemia”

La actividad gastronómica de Córdoba atraviesa un escenario de caída del consumo y dificultades para sostener la facturación, según advirtió Alfredo Alberione, representante de la Cámara de Bares de Córdoba. El referente comparó la situación actual con la pandemia y aseguró que el sector enfrenta una recesión prolongada.

En diálogo con Punto a Punto Radio, describió el presente de los bares cordobeses. “Está muy golpeado el sector, está muy, muy golpeado a nivel general”, sostuvo Alberione. El representante de la cámara aseguró que los empresarios intentan sostener sus negocios mientras esperan una recuperación de la economía y del consumo.

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Al comparar el escenario actual con la pandemia, explicó que entonces, “después de los primeros meses que estuvieron cerrados, no podíamos hacer nada. Pero fueron dos meses, dos meses y medio. Después fuimos con horarios restringidos, pero en horario restringido había consumo, estaba abierto una determinada cantidad de horas y esas horas había consumo, se podía de alguna manera facturar”.

“El problema de ahora es que no se factura, se factura muy poco, mucho menos de lo previsto”, afirmó. Según señaló, la caída del consumo se profundizó durante el último año y medio y la falta de ingresos acumulada complica cada vez más la continuidad de los negocios. “Vos le aguantás, le aguantás, un mes fuiste para atrás, un mes fuiste para atrás de nuevo, un mes más o menos, quedaste hecho y al mes siguiente para atrás de nuevo”, describió. Para Alberione, sostener esa dinámica durante tanto tiempo vuelve cada vez más difícil resistir la crisis.

Precios para sostener el consumo

Frente a la caída de la demanda, los bares buscan mantener precios accesibles para que los clientes sigan consumiendo. Alberione aseguró que, pese a los aumentos de los proveedores, muchos establecimientos evitan trasladar esos incrementos a las cartas. “Hoy los bares mantenemos las cartas bajas, no las estamos aumentando porque sabemos que está muy difícil la situación”, explicó.

La estrategia apunta a sostener el movimiento en los locales, aunque eso implique absorber parte de los mayores costos. “Estamos aguantando, los proveedores con aumento y demás y no lo estamos trabajando a carta a los fines de que la gente pueda seguir consumiendo”, agregó.

La expectativa por el Papa

La posible visita del papa León XIV a Córdoba también genera expectativas en el sector gastronómico “Tenemos cierta esperanza de que sí, que sí se pueda realizar la visita, estamos preparados para eso, al menos seguimos trabajando como normal, como si viniera”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la situación económica limita la posibilidad de realizar inversiones específicas. “Inversiones como tal, no hay demasiada posibilidad de hacer”, indicó, aunque explicó que el sector avanza con capacitaciones, planificación de personal y preparación de productos y servicios.

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Alberione consideró que la visita podría representar un alivio para la actividad, incluso si su duración fuera breve. “Hace poquito tiempo, pero el tiempo que sea nos va a servir”, sostuvo.

Pese a las dificultades, el representante de la Cámara de Bares aseguró que el sector mantiene la intención de seguir adelante y ofrecer alternativas accesibles a los consumidores. “Vamos a intentarnos bajar los brazos nunca”, expresó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.