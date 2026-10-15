Intendente de Córdoba: "Dijeron que la inflación de agosto empezaba con 0% ahora el cero se lo sacaron en gestión"

En un contexto de alta tensión política y desaceleración económica, el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, pasó por los estudios de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190). Durante la entrevista, repuso el impacto de la crisis en los municipios, apuntó contra la gestión del Gobierno Nacional de cara a las próximas elecciones y compartió los detalles sobre la histórica visita del Papa León XIV a la provincia.

Daniel Passerini es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y político que actualmente se desempeña como intendente de la Ciudad de Córdoba, habiendo asumido el cargo en diciembre de 2023. Antes de ocupar la intendencia de la capital cordobesa, fue viceintendente entre 2019 y 2023, acompañando a Martín Llaryora. Previamente se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la provincia; además, fue intendente de la localidad de Cruz Alta en dos mandatos consecutivos, entre 1999 y 2007.

Daniel, muy buenos días. Gracias por estar acá. Aprovechando tu visita, siempre te convocamos. Pero bueno, hoy tenemos un tema de actualidad, de enorme actualidad, porque casualmente el único lugar fuera del AMBA al que el Papa iba a ir es a la Ciudad de Córdoba. Vos participaste de todas las reuniones preparativas. ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Cómo lo están atravesando? ¿Cuál es la situación? ¿Siguen preparándose como si viniese? ¿Cuáles son las expectativas de que realmente suceda?

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Bueno, quiero corregirte: no iba a venir, va a venir. Tenemos fe de que eso va a suceder, pero claramente nuestra primera esperanza es que la recuperación de la salud del Papa —que es lo prioritario— sea completa. Ha sido sometido a una cirugía que claramente terminó con un resultado superior al esperado, porque iba a ser un nódulo y bueno, fue una resección de un lóbulo pulmonar, o sea, una cirugía mayor a la prevista. Pero todos los indicios y la información que estamos recibiendo de la salud del Papa a 48 horas de la cirugía son positivos. Nosotros seguimos trabajando con la misma agenda. En Córdoba, el operativo está encabezado por la Arquidiócesis, que comanda el Cardenal Ángel Rossi, y la coordinación operativa está a cargo del Padre Juan Martínez, el Gobernador Martín Llaryora y quien les habla. Y obviamente estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, en la reunión de mesa de trabajo comenzaron todas las tareas. A menos de un mes, ya estamos preparando el predio de Fadea, que si bien es un predio de jurisdicción nacional, todo el costo de la preparación está a cargo de la provincia y de la ciudad a través de la Arquidiócesis. Así que nosotros ya empezamos con el trabajo. Se está trabajando también en la restauración de la Catedral, que es un monumento histórico y está quedando bellísima, y toda la zona del Arzobispado, que van a ser los tres puntos de visita del Papa.

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El Papa tiene previsto hacer su misa en Fadea. Luego se va a dirigir al centro de la ciudad, al Arzobispado, donde va a almorzar y va a tener un encuentro con el Cardenal Rossi. Desde el balcón del Arzobispado —como lo hizo Juan Pablo II en la última visita papal que tuvimos en Córdoba— va a saludar desde el balcón que da a la avenida Hipólito Yrigoyen. Desde allí, a pocas cuadras, se va a dirigir hacia la Catedral, donde la última actividad prevista es en la explanada de la Catedral, frente a 3.000 sacerdotes, obispos, laicos y monjas que están especialmente invitados para ese evento. Desde allí se va a dirigir a la Catedral y regresaría a Buenos Aires a las 17 horas. Eso está previsto para el 10 de noviembre y estamos trabajando con esa esperanza, con esa expectativa. Para nosotros va a ser el hecho más grande de la historia de la ciudad, habida cuenta de que cuando Juan Pablo II visitó Córdoba hubo 400.000 personas, pero hubo 10 ciudades que fueron visitadas por el Papa. En este caso, Córdoba va a ser la única ciudad fuera del AMBA que va a recorrer, y claramente la expectativa en cuanto a reservas y en cuanto a previsión es claramente superior a esa.

Daniel, contanos sobre la economía, cómo está hoy. Vos tenés ahí un termómetro, como todo intendente: decíamos que los intendentes son la primera trinchera donde se ven las consecuencias. ¿Qué está pasando con la recaudación? ¿Qué te indica el termómetro que vos tenés de la economía en una provincia pujante como Córdoba?

Bueno, la situación es muy preocupante. Los niveles de actividad comercial, industrial y económica claramente vienen en caída a lo largo de todo este año, ya desde fines del año pasado. Eso impacta claramente en la recaudación de los tributos que tienen que ver con la actividad productiva. Eso está pasando no solo en Córdoba, está pasando en toda la Argentina. Yo estoy hablando con todos los intendentes; creo que excepto en Neuquén, el resto de la Argentina está atravesando una situación muy difícil, con pocos indicios de recuperación. Pero lo más preocupante es que es una situación muy preocupante sin ninguna reacción de parte de quien maneja la agenda económica productiva nacional, que es el Gobierno Nacional, que nos esté dando un indicio de que esto puede mejorar.

De hecho, el Gobierno Nacional sigue cometiendo, a mi juicio, errores. Habían anunciado que en agosto la inflación iba a empezar con cero, y la inflación en septiembre está más cerca de dos que de cero. Creo que todo eso atenta contra una expectativa de recuperación. Córdoba es una ciudad universitaria, una ciudad industrial, y también tenemos una actividad turística muy importante. Todos esos aspectos están muy afectados. Y claramente, como contrapartida, nosotros estamos bajando gastos, porque si bajan los ingresos no podemos endeudarnos ni tener déficit. El tema es que hay niveles de inversión que no podemos eludir. En tema de salud, Jorge, nosotros ayer entregamos equipos de ambulancias y de motos de asistencia para emergencias médicas nuevas, porque hay que sumar, porque la demanda es creciente. Un dato alarmante es que estamos con números de demanda superiores a la pandemia del COVID; es decir, no se ha incrementado la población, sí lo que se ha incrementado es la población sin cobertura prepaga, sin obra social, debido a que la gente pierde el trabajo y está empobreciéndose. Así que claramente la situación es muy preocupante. No vemos una reacción a favor de una recuperación en el corto plazo. No vemos que el gobierno esté viendo eso. El gobierno sigue con su agenda de responder con agravios, de no escuchar lo que plantean los gobernadores y los intendentes, y eso claramente configura un escenario muy complejo.

¿Cómo repercute eso en el ánimo de los votantes y cuánto es predictor de lo que va a suceder el año que viene, por ejemplo?

Sigo convencido de que en términos electorales la agenda verdadera de la Argentina se va a empezar a discutir en diciembre. ¿Por qué? La elección de Brasil para mí es un hecho influyente; la elección de medio término en Estados Unidos, por el claro alineamiento que tiene el gobierno nacional con el gobierno de Trump, también seguramente va a tener alguna incidencia. Y obviamente la expectativa de la visita del Papa creo que es un hecho trascendente para la sociedad argentina que puede marcar un antes y un después de lo que se va a discutir. Porque en diciembre, por la proximidad del año electoral y porque ya se empiezan a definir escenarios electorales en las provincias, va a empezar a configurarse lo que va a ser la discusión. Sigo convencido con lo mismo que te dije en mis últimas dos visitas: estoy convencido de que en este contexto el presidente Milei no va a lograr su reelección. No sé si su espacio decidirá que sea otro el candidato o no, pero claramente la economía indica en todos los procesos electorales que es el principal elemento de decisión de la gente. Y todas las encuestas cualitativas —todas, absolutamente todas, quien las haga y quien las encargue— hoy marcan como las primeras dos ocupaciones la preocupación de la gente por el desempleo y por el impacto de la crisis económica y la falta de expectativas hacia el futuro. Eso claramente no veo que se pueda revertir porque no veo al gobierno nacional cambiando su rumbo. Está aferrado claramente a su estrategia, y esta estrategia, desde lo económico, de no cambiar, y desde lo político, de seguir eligiendo discutir con el pasado, no genera, desde mi punto de vista, una expectativa favorable.

¿Y dentro de Córdoba? Eso que vos estás convencido de que el presidente no va a reelegir, ¿ves que La Libertad Avanza no tiene posibilidades de triunfar tampoco dentro de Córdoba?

Nosotros tenemos el convencimiento de que el rumbo que eligió Córdoba ya hace 28 años en la provincia —iniciado por José Manuel de la Sota, continuado por Juan Schiaretti y hoy con Martín Llaryora— va a seguir siendo ratificado. No tengo ninguna duda; ya estamos trabajando para que Martín Llaryora sea reelecto gobernador. Todos estamos abocados con ese objetivo. Pero claramente es en función de los resultados de una gestión en un contexto nacional muy gris, muy triste, muy desfavorable, en una provincia que no deja de progresar. La semana pasada tuvimos la presentación de un nuevo modelo de Renault. Hace pocos meses una presentación de modelos de Stellantis, todos producidos en Córdoba, que claramente en un contexto para la industria automotriz muy desfavorable siguen siendo señales de una provincia y una ciudad que acompañan con desgravaciones impositivas. El gobernador lanzó una ley de promoción industrial renovada, innovadora, mucho más agresiva para atraer inversiones, que marca a las claras que esas son las políticas impositivas que requiere la producción. No esto de decir que desgravo impuestos y uno ve que el IVA y el impuesto a los combustibles siguen impactando duramente en el valor de los insumos básicos y están cada vez más lejos del alcance de los consumidores, lo que habla de una caída del consumo y de la producción, por ende una caída de la actividad económica.

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Daniel, mi pregunta es, vuelvo sobre la anterior: esta caída económica que vos visualizás, que a tu juicio siempre ha sido el predictor del resultado electoral a nivel nacional, ¿afecta a los candidatos de La Libertad Avanza dentro de Córdoba?

Estoy convencido de que así va a ser. Hoy las lecturas no dicen lo mismo que yo pienso, porque todos dicen que sigue teniendo un alto nivel de consenso. Creo que ya en un escenario electoral configurado seguramente se va a discutir ya en profundidad esto. Creo que hoy la gente está muy ocupada y muy angustiada por la situación que está atravesando y no ve en la elección una expectativa, por eso entiendo que la gente todavía no está visualizando eso. Pero estoy convencido de que si el Gobierno Nacional no revierte los resultados económicos, no veo una posibilidad real de que pueda afrontar con éxito la contienda electoral.

Y esto no es una expresión de deseo, es un análisis muy objetivo, porque así es como ha venido pasando en la Argentina. Yo te lo he dicho, Jorge: la Argentina viene de muchos fracasos consecutivos a nivel de los escenarios electorales nacionales. Cristina no lo pudo imponer a Scioli, que perdió con Macri. Macri en cuatro años no logró su reelección y pierde con Alberto Fernández. Alberto Fernández en cuatro años no logra imponer a quien iba a seguir su mandato, que era Sergio Massa, que pierde con Milei, y estoy convencido de que Milei no va a poder renovar su mandato. O sea, son cuatro fracasos consecutivos, casi 16 años en que la Argentina, por ende, no crece. Yo creo que al no crecer económicamente, fracasan los proyectos políticos. Esto es una lectura, es como una regla de tres simple.Y no estoy viendo, reitero —y ojalá me equivoque, porque lo que quiero es que la Argentina funcione y que el gobierno nacional acierte en sus medidas y que eso que dice que va a pasar alguna vez pase en realidad—, y no está pasando. Esto me hace acordar al ministro Caputo repitiendo lo mismo que hacía cuando estaba con Macri: los brotes verdes el próximo semestre, y las soluciones no aparecen. Puse el ejemplo porque está en los archivos: ellos dijeron que en agosto la inflación empezaba con cero, y el cero lo están teniendo en materia de gestión. Creo que el presidente también habló en marzo cuando abrió el periodo legislativo, en un día que fue muy bochornoso; habló de un nuevo contrato moral y a las pocas semanas tuvo que renunciar su jefe de gabinete justamente por no poder cumplir ese contrato moral. Entonces creo que claramente todas esas contradicciones están en la memoria de la gente, están en la conciencia colectiva y van a ser determinantes a la hora de decidir cómo sigue esta historia.

Daniel Passerini, muchísimas gracias. Un gusto tenerte como siempre. Esperamos en tu próxima visita tenerte de vuelta.

Bueno, muchas gracias. Sé que sos un hombre futbolero: hoy los cordobeses estamos con mucha emoción porque Belgrano, uno de los clubes más grandes de Córdoba, en el fútbol femenino por primera vez comienza a jugar la Copa Libertadores. En Quito están las chicas de Belgrano, me pidieron que te salude y que les mandemos un saludo, y les decimos éxito.

Muchísimas gracias.

Gracias.

MEG