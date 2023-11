No se trata de un proyecto al mejor estilo Frankenstein ni de una historia de ciencia ficción. Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada en 2016 por el magnate Elon Musk, está muy cerca de hacer realidad los primeros implantes cerebrales en humanos. Ciertamente, es una intervención que al oído suena aterradora. Sin embargo, pese al escepticismo que genera por los potenciales riesgos que podría acarrear, ya serían miles los voluntarios interesados en en los implantes de chips cerebrales.

Ecosistema emprendedor: desarrollaron una aplicación que facilita el proceso de abrir un negocio

Los datos surgen de un reciente informe difundido por Ashlee Vance, uno de los biógrafos del empresario fundador de Neuralink, también dueño de Space X, Tesla y la red social X. El biógrafo Vance dio a conocer información detallada sobre el avance del proyecto nanotecnológico hacia los que serán sus primeros ensayos en cerebros humanos.

Esperanza para muchos pacientes

En caso de llevarse a cabo de modo exitoso los implantes cerebrales en humanos, abrirá las puertas a un mundo de posibilidades y esperanza para infinidad de pacientes. De hecho, la compañía de Musk, hizo un llamado a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y aquellos que padecen de lesiones en la médula espinal, para que participen de su proyecto innovador, tanto como transgresor.

China planea un futuro lleno de robots humanoides para 2025

Si bien la organización aún no realizó intervenciones en seres humanos, habría gran cantidad de voluntarios dispuestos a involucrarse en el proyecto, prestándose a recibir los chips en sus cerebros. Según detalló Vance, la compañía Neuralink proyecta como objetivo intervenir quirúrgicamente a 11 personas para 2024. También tiene entre sus planes, hacer cirugías para el implante de sus chips a más de 22 mil pacientes hacia el 2030.

Inteligencia artificial: Uso global, escasez legal y solución neuronal

Pese a la existencia de “un gran interés de miles de posibles pacientes”, Neuralink sigue en la búsqueda del primer voluntario que acceda a que le hagan el implante, o bien, “alguien dispuesto a que un cirujano le extirpe un trozo de cráneo para que un gran robot pueda insertar una serie de electrodos y cables superfinos en su cerebro”, aseguró en su reporte el autor de la biografía de 2015 “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”.

Luz verde para ensayos en humanos

El medio digital estadounidense de noticias empresariales, Business Insider, señaló que en un principio la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) denegó a la empresa la autorización para realizar las operaciones en humanos. Ello debido al temor de que resultara ser un procedimiento inseguro para los pacientes, teniendo en cuenta factores como el sobrecalentamiento del artefacto y los cables que podrían moverse inoportunamente entre algunas de las posibles consecuencias negativas.

El desafío ético de las tecnologías disruptivas

No obstante, a comienzos de 2023 la FDA habilitó a Neuralink para comenzar los primeros ensayos con humanos y los primeros implantes de chips. Estos dispositivos cerebrales fueron definidos por el propio Musk como “Fitbit en el cráneo”. Lo cierto es que tras haber obtenido finalmente la habilitación para la etapa de ensayos y prácticas en humanos, la empresa de neurotecnología estima alcanzar, en menos de una década, una gran cantidad de intervenciones a pacientes humanos.

De cerdos y monos… a cerebros humanos

Hasta el momento, según los datos publicados por Vance, la empresa Neuralink realizó un total de 155 implantes quirúrgicos en los cerebros de animales, principalmente en cerdos y monos. Ya para el mes de septiembre último, cuando Neuralink actualizó la información de su blog, se lanzó una convocatoria focalizada en pacientes que padecen parálisis en sus cuatro miembros, ya sea a causa de una lesión en la médula espinal o una esclerosis lateral amiotrófica.

Chat GPT también nos supera en creatividad, ¿qué nos pasó?

Este llamado a reunir voluntarios, apunta según palabras de Musk, a mejorar la calidad de vida de los pacientes patológicos mediante el implante de los dispositivos-chips en sus cerebros.

Precisamente, la finalidad de la empresa es lograr la construcción e implante de pequeños dispositivos que envíen información hacia una computadora solo con el pensamiento.

Chips para restaurar la capacidad de ver

A su vez, la startup de implantes cerebrales de Musk, también estaría desarrollando trabajos orientados a implantar sus dispositivos cerebrales en personas con graves problemas de visión. Según sus declaraciones estos nuevos procedimientos les habilitarían recuperar la vista “en unos pocos años”. “Esa es la siguiente área después de habilitar la telepatía por teléfono o computadora para aquellos que han perdido la conexión mente-cuerpo”, precisó Musk. “Estamos esperando la aprobación regulatoria para nuestro primer ser humano”.

La Inteligencia Artificial implicaría los mismos riesgos de extinción que una guerra nuclear

Por lo pronto, con su estilo impulsivo y ansioso Musk presiona a su equipo de trabajo para realizar las cirugías más rápida y eficazmente. Según declaraciones de su biógrafo, el magnate habría manifestado la necesidad de acelerar sus avances “como si el mundo se estuviese acabando”. Si algo está claro, es que nadie quiere quedarse rezagado en la carrera y competencia por los implantes cerebrales.

VF JL