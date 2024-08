Nicolás Massot: "Vamos a seguir siendo de centro aunque salgamos terceros varias veces"

Nicolás Massot, debido a su intercambio en redes con “El Gordo Dan”, destacó la importancia de repensar el manejo de la comunicación por parte del Gobierno, y evitar agresiones y descalificaciones. Aunque reconoció disentir en muchos temas con la gestión de Javier Milei, reconoció la importancia del ordenamiento fiscal y macroeconómico que este busca implementar. Analizó una fusión de los partidos de derecha, LLA y el PRO, y expresó su deseo de que el partido amarillo mantenga su tradición republicana. “Lo que se vislumbra es una derecha que se va a consolidar entre La Libertad Avanza y el PRO”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Massot es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Fue jefe de la bancada de diputados del PRO durante la presidencia de Mauricio Macri y director general de la reforma política e institucional de la Ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri. Hace unos días, invitó a pelear al troll del Gobierno, Daniel Parisini, conocido en Twitter como “El Gordo Dan”, después de que lo atacaran por votar en contra del DNU de la SIDE.

Siempre me impresionó la frontalidad y la claridad conceptual que vos tenías cuando en medio del furor del éxito macrista vos dijiste “el peronismo va a volver a gobernar y tenemos que imaginarnos que la alternancia democrática es parte del sistema”. Así que me gustaría conocer tu visión del futuro del mapa político de la Argentina. ¿Qué va a ser el post-Milei? ¿Qué deja Milei? ¿Qué huella está marcando y es más consecuencia que causa?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quiero simplemente aclarar que no invité a pelear a nadie, lo invité a salir de la comodidad del pseudo anonimato y de la protección de la pantalla, y eso es general. Hoy hay una tendencia, que no sé si son trolls, pero son guapos anónimos detrás de un teclado. Está lleno de gente que descalifica sin ningún tipo de argumento y desconociendo absolutamente la realidad. Yo creo que inclusive él y muchos otros de los que forman parte de la primera línea comunicacional del Gobierno desconocen absolutamente lo que hace el propio Gobierno. Y la descalificación, el insulto, el agravio, que no es más que copiar al presidente, por cierto, eso siempre pasa, los liderazgos en general son copiados por las sociedades.

Entonces, de la misma manera que en febrero hice con el propio presidente, que también con cierta cobardía retuitea o le pone posteos a cualquier tipo de versión falsa, distribuida por perfiles anónimos y financiados por ellos mismos. Es casi una técnica que tienen. Pero en general, cuando uno los invita a salir de esa comodidad de pantalla y del anonimato y a hacer las cosas a la vieja usanza, que no es pelear, es simplemente verse la cara, argumentar y bancarse el contraargumento y la repregunta. Ellos, en general, nunca son expuestos. El presidente no ha, prácticamente, respondido una pregunta que no venga de algún periodista o de algún entrevistador, por ser más exacto, que no haya previamente pautado la comodidad de la entrevista. Entonces es simplemente eso.

Creo que no hay que callarse, el agravio nunca hay que naturalizarlo y sobre todo hay que dejarlos expuestos, de que en realidad es lo único que tienen.

Cristina Kirchner habló de NOTICIAS en Comodoro Py

Yendo a tu pregunta, creo que lo más difícil en todas las épocas y en todos los Gobiernos que, como este y en muchos pasajes de dos o tres gobiernos del kirchnerismo, han utilizado el conflicto y el agravio permanente como fórmula de legitimación de la identidad cuando los resultados no están a la vista. Lo más difícil es tratar de separar la paja del trigo, porque creo que todos los gobiernos y el tiempo de la sociedad merece ser aprovechado.

Creo que lo que hay que tratar de aprovechar, detrás de toda la conflictividad, la agresión y la terrible agenda institucional de este Gobierno, que es lamentable y después si querés lo detallamos, es la determinación que tiene el presidente con el ordenamiento fiscal y macroeconómico, que debo aclarar que no me encuentra en todo de acuerdo. Creo que es un objetivo loable que necesita ser resuelto, creo que en parte en la estrategia del presidente está hecho a un enorme costo y hay que ponerle algunos límites, pero creo que eso es lo que tenemos que aprovechar todos los argentinos, inclusive aquellos que no somos parte del Gobierno y tal vez no nos simpatice demasiado, pero creo que hay que tener el criterio, el sentido de oportunidad y el respeto a la voluntad popular para acompañar al Gobierno en eso, que debería ser un objetivo común.

El ordenamiento macroeconómico, la desregulación, no extrema, pero en muchas cuestiones, el fomento del crédito para la iniciativa privada, que es consecuencia de la baja en inflación y algún nivel mayor de certezas a la hora de establecer el largo plazo de la economía, de la inversión y del empleo.

Todos los proyectos que han ocurrido en la Argentina en las últimas décadas han sido proyectos de cortísimo plazo, y todos los proyectos que han faltado en la Argentina han sido proyectos de infraestructura, energía o grandes inversiones que requieren obviamente un larguísimo plazo que la Argentina nunca les dio.

Guadalupe Tagliaferri sobre una posible fusión del PRO con La Libertad Avanza: “Es una estrategia especulativa y electoral”

Le vaya bien o mal al Gobierno, va a ser pasado en algún momento, si le va mal va a ser pasado antes y si le va bien será pasado después, pero inevitablemente, incluso de las personas exitosas, las sociedades se aburren. Entonces, ¿qué viene después? Voy primero al punto del PRO. Se conoció que el expresidente Macri tuvo otra nueva reunión con el presidente Milei, tratando de encontrar puntos de acuerdo con el PRO para las listas del año próximo. ¿Cómo ves vos el mapa político de la competencia al oficialismo? ¿Ves al PRO fusionándose, aunque sea simbólicamente en la suerte de La Libertad Avanza? ¿Ves al sector que vos integras, de esa terceridad que nunca logró llegar a la presidencia del peronismo cordobés, el socialismo santafesino, el peronismo no K y los republicanos del PRO, construyendo una alternativa? ¿O Kicillof como alternativa ideológica al péndulo de la extrema derecha?

Lo que pasa es que son como dos niveles de pregunta.

La primera parte de la pregunta a mí me parece mucho más sustanciosa, que es, ¿qué viene después en términos conceptuales?

Creo que evidentemente el falso clivaje que la Argentina tiene que superar, y que las sintonías electorales nunca se lo propusieron, o las que nos lo propusimos nunca tuvimos éxito, es esta idea de que para poder proveer el concepto histórico del peronismo y justicia social, que no es más que algo que debería ser aspiracional de todo, que es darle mayor y mejor calidad de servicios públicos a la sociedad, educación pública lo más universal posible, un sistema de salud que tenga la mayor cobertura posible y cuestiones que durante muchísimo tiempo en la Argentina fueron prácticamente consensos, es que necesitamos para todo eso un Estado grande, intervencionista y estatista, que finalmente terminó poniéndole tanto peso estatal a los servicios privados, a la producción privada, que hizo infinanciables los servicios públicos que quería prestar.

El otro lado del falso clivaje es que cuando termina ese tipo de gobierno, vienen gobiernos que hacen un shock redistributivo violento de los trabajadores o de los individuos a las empresas, por la teoría del derrame, y entonces hay que darle mucha rentabilidad a las empresas, para que vuelva a haber empleo e inversión y que el Estado pese menos, y básicamente lo que termina pasando es que terminamos atentando contra esos servicios públicos que el Estado quiere dar, y entonces es como que, o se es capitalista con la gente afuera, o se es justicialista con un Estado bobo. Ese es el clivaje que hay que vencer.

Yo y muchos de los que estamos hoy en Encuentro Federal, o en esta suerte de centro democrático que queremos formar, lo que buscamos es un capitalismo con la gente y la ley adentro. Un capitalismo con esos consensos que la Argentina siempre tuvo, de vuelta adelante, en el parabrisas del colectivo, obviamente con un Estado eficiente, que permita la inversión y el empleo privado. Un pacto por el empleo y la producción es lo que estamos buscando.

Ahora, yendo a la otra dimensión de la pregunta, que es más cortoplacista o más electoralista, obviamente que nosotros no hacemos lo que hacemos por una especulación electoral. Es decir, todos los diagnósticos dicen que nuestra posición tiene bajísimo rating. Ahora, obviamente que nosotros lo hacemos por convicción y representación, y nos parece que aún perdiendo elecciones, el rol que ya estamos cumpliendo de garantizar el cambio y permitirle al Gobierno que garantice el cambio sin buscar obstaculizarlo por una especulación electoral, pero al mismo tiempo buscar limitarlo en todos los excesos, que por cierto son muchos, y en una pésima agenda institucional que nosotros creemos que tiene, creemos que es una posición que vale en sí misma, garantizar el cambio limitando los excesos. Si para eso hay que ser tercero siempre, estamos dispuestos a hacerlo.

Damián Arabia: "En la asamblea del PRO no se planteó la discusión de la fusión con LLA"

Estás respondiendo la segunda parte también, porque de alguna manera lo que estás diciendo es que no se vuelve al opuesto del opuesto y, por lo tanto, lo que tendrá que surgir en el vacío representacional que hay hoy es ese extremo centro que resulte masivo y no tercero.

Pero lo que te estoy diciendo es que no creo que eso sea un imperativo, lo que te quiero decir es que nosotros vamos a mantener la posición aún en momentos como hoy en donde eso no se vislumbra para nada. Hoy efectivamente lo que se vislumbra es una derecha que se va a consolidar entre La Libertad Avanza y el PRO.

Está claro que a mí me incomoda decirle derecha a eso, porque yo me considero una persona de derecha tradicional y me encuentro muy lejos de muchas posiciones absolutamente apartadas de lo que yo considero, pero me parece un debate que no tiene demasiado sentido.

Pero quiero decir que veo casi inexorable un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Me parece incluso hasta ordenador. Espero que el PRO defienda con más ahínco su tradición republicana en un Gobierno que claramente tiene bastante poco apego a sus formas. Obviamente del otro lado va a haber una resistencia, como les gusta llamarlos a ellos, del kirchnerismo-peronismo.

Entonces la posición del medio obviamente que es la que menos pasión y fanatismo suscita, y el electorado todavía parece querer que le simplifiquen la realidad de los dos lados. No parece estar preparado para la complejidad que realmente tiene. Y no es una subestimación. La sociedad está metida en sus propios problemas.

Lógicamente es preferible para gran parte de la sociedad tener una interpretación de la realidad en donde el problema lo tenga el otro siempre. Y eso es lo que venden los dos.

MVB VFT