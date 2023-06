Omar De Marchi, diputado nacional por Mendoza, remarcó las diferencias entre las elecciones nacionales y las provinciales: "Larreta no comprendió que Mendoza no estábamos bien". A su vez, calificó de ficticio el festejo de Patricia Bullrich. "Fingieron una alegría que a los 10 segundos se les desdibujó", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A pesar de que La Unión Mendocina perdió, tuvo 20% de los votos, lo cual es muy bueno. ¿Cuál va a ser su rol como opositor a partir de ahora? ¿Y cuál es el balance que hace de esta elección?

Hicimos una gran elección, sacamos un 21% de los votos, y La Unión Mendocina es un espacio que nació hace sólo 45 días, cuando el 25 de abril presentamos las listas.

Ayer se celebraron las PASO, lo que significa que el próximo 24 de septiembre van a estar las generales, y esto nos deja muy bien posicionados, porque la fórmula más votada fue la que representa al actual gobierno, que sacó sólo 25%. Y luego estuvo la fórmula de Cambia Mendoza, representada por Luis Petri, que sacó 16%.

Alfredo Cornejo: "El kirchnerismo está en su piso histórico"

Por su parte, el kirchnerismo quedó por debajo de los 15 puntos entre 4 fórmulas que compitieron. Por eso, esto nos llena de expectativas para lo que viene.

¿Luego del resultado habló con Alfredo Cornejo?

No, no hemos hablado con Cornejo. No creo más en esas charlas de política que fingen buenas relaciones.

Lo que me interesa es ver cómo va a ser la Mendoza que viene, porque la Mendoza actual está fuertemente deprimida y Cornejo no es Juntos por el Cambio.

Cornejo: "Esta es una elección muy importante, no las de las redes o los medios"

Hace 13 años consecutivos que la economía no crece, el sector público está deprimido y tenemos a los docentes peores pagos de todo el país.

Por eso creo que el 75% de los mendocinos votaron en contra del gobierno provincial. La discusión que viene tiene que ver con los temas de agenda de la Mendoza próxima.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo en Mendoza

¿Cómo afecta el resultado de Mendoza con la disputa dentro de JxC, entre el radicalismo y el PRO, por las candidaturas presidenciales?

La situación de Mendoza se resuelve en Mendoza. Por más candidatos nacionales que nos paseen por nuestra tierra, los mendocinos históricamente fuimos fuertes porque hemos tenido un carácter propio instalado en el país.

La Unión Mendocina pone mucho foco en esto y nos desprendemos del calor del poder nacional. Es que nosotros teníamos posiciones importantes en el armado nacional, pero resignamos esa forma de confort para focalizarnos en Mendoza.

Tras el triunfo en San Luis, el sector cercano a Larreta pidió otra vez ampliar JxC

Fijate que en algún momento estuvimos cerca con Larreta, pero no comprendieron lo que pasaba en nuestra provincia, que no estábamos bien. No obstante, los candidatos nacionales decidieron aferrarse al status quo pero no es así. Juntos no significa que las opciones que se dan en las provincias sean buenas.

¿No hay una línea de conducta respecto de esas contradicciones entre lo nacional y lo local? Por ejemplo, vos fuiste jefe de campaña de Larreta, quien terminó apoyando a tu oponente, Cornejo. ¿Es algo parecido a lo que sucede en Córdoba, cuando se apoya a Juez en lo provincial pero a Schiaretti en los nacional?

No sé si es algo parecido, porque la discusión en Córdoba tiene que ver con Juan Schiaretti, quien estuvo activamente cercano al kirchnerismo. Nosotros, no. Somos una expresión claramente provincial y, de hecho, relegamos al kirchnerismo a la tercera posición.

En ese punto sí, pero me refería a la lectura diferente de lo provincial con lo nacional.

En ese caso, sí, puede haber coincidencias eventuales. Cuando se pretende manejar las provincias desde Buenos Aires, se equivocan. Ya se equivocaron en Neuquén, en Córdoba y, probablemente, en Salta.

Aníbal Fernández: "No ha sido buena la actuación de La Cámpora en Mendoza"

¿Se equivocan o están privilegiando lo nacional por sobre lo provincial?

Evidentemente vivimos en un país, y que la cuestión nacional es importante. Pero, a su vez, este país se constituyó a partir de la fortaleza de las provincias.

La Argentina no es solo lo que sucede en cuatro manzanas alrededor de Plaza de Mayo, si no nos vamos a ir debilitando cada vez más. Hay que escuchar al Interior y confiar en los dirigentes que saben del interior. Nosotros conocemos la realidad de Mendoza.

Al final, la vida sigue igual

Alejandro Gomel (AG): Entonces, ¿este no es un triunfo de Patricia Bullrich?

Fingieron una alegría que, cuando pasaron 10 segundos, se les desdibujó. Cornejo no puede estar contento cuando sacó sólo 25%. Es que, antes de que armáramos La Unión Mendocina, hablaban de un 70% aproximadamente, porque solamente tenían enfrente a un kirchnerismo desdibujado.

AG: Pero ellos suman los votos de Petri también…

Luis Petri pasó toda su campaña diciendo que Mendoza está en pausa. El votante de esa opción, que fue el 16%, votó en contra del gobierno. Van a pasar muy pocos votos a Cornejo, de hecho, en gran parte fue un voto anti-Cornejo.

Elecciones en Mendoza: alineado con Bullrich, Cornejo triunfó en las Paso de JXC

Los votos no se llevan del portafolio de un dirigente de un lado a otro. Hay que respetar al votante. Se habilita un escenario fuertemente polarizado entre Cornejo y nosotros, son las dos opciones que quedaron más manifestadas. Fijate que el más votado del kirchnerismo sacó sólo 7%.

AO JL