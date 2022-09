Por qué la Argentina es el país con más italianos en el mundo

El dirigente político, Ricardo Merlo, contó cómo se vivió la votación del fin de semana en Italia y manifestó que el nuevo gobierno se identifica con "los que critican algunas políticas de la Unión Europea". Además, explicó lo que significa ser senador en la República de Italia y destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que la Argentina es el país con más italianos en el mundo,

¿Cuál es su visión sobre las elecciones? ¿La participación fue la esperada?

Este resultado se esperaba. En el Senado, sobre todo, quedó la centroderecha con una diferencia bastante sustentable para un gobierno que puede durar algunos años. En general, acá los gobiernos se van desgastando, los parlamentarios se van y, cuando se pierde esa mayoría, los primeros ministros tiene que renunciar para cambiar el gobierno.

Es paradójico el resultado porque se va un extremo europeísta, como Mario Draghi, que venía con un perfil técnico, y entra Giorgia Meloni, que viene a representar a los euroescépticos y a los que critican algunas políticas de la Unión Europea.

¿Cómo es ser senador de la República de Italia?

Italia dividió el mundo, por la gran cantidad de italianos que viven en el exterior, en cuatro sectores electorales. Nos dio la posibilidad, a los que tenemos la ciudadanía italiana, de poder tener representantes propios en el Parlamento italiano. Por un lado están los que representan al Norte y a Centroamérica y por el otro lado está Sudamérica. También están los europeos y el resto del mundo, como puede ser Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Venimos acá elegidos por el voto directo de los ciudadanos y tenemos las mismas obligaciones y los derechos de un parlamentario italiano. El voto es por preferencia, es decir, que no se vota una lista sábana. Cuando estuve en el gobierno, prácticamente tenía que estar viviendo en Italia. Pero también se puede pasar la mitad del tiempo en Argentina y recorrer Sudamérica.

En nuestro país hay más de un millón de ítalo-argentinos y la demanda de la ciudadanía italiana que está creciendo. Cada vez que hay crisis en Argentina, la medimos por la demanda en el Consulado.

Comparado con Argentina, en cuanto a cantidad, ¿cuál es la situación de los italianos fuera de su país?

El país con más italianos en el mundo es Argentina. Le siguen Alemania y Suiza. En nuestra región, quien le sigue a los argentinos es Brasil. Luego vienen Uruguay y Venezuela. Las ciudades con más italianos son Buenos Aires y Londres, a nivel mundial. En Sudamérica, también hay mucha cantidad en San Pablo, Montevideo y Rosario. Se calcula que tenemos un millón y medio de electores en la región y 300 mil menores que no votan.

En América del Norte serían 500 mil y en el resto de Europa cerca de dos millones y medio. Entre los demás países no se superan las 300 mil personas. Serían 5 millones de italianos en el exterior, que tiene ciudadanía y pasaporte, que es algo muy requerido. Es muy difícil conseguir un turno porque el Consulado no puede con toda la demanda que hay.

¿Cuántos votaron en Argentina?

En Argentina votaron 300 mil, de 780 mil habilitados.

Jorge Elías (JE): En Argentina tuvimos muchas quejas en los últimos meses por la falta de atención consular. ¿Eso se debe al gobierno de turno? ¿Es un problema estructural de Italia?

Es desastrosa la atención consultar, pero no por culpa de los diplomáticos ni de la gente que trabaja ahí, sino por el Gobierno, que no le da los instrumentos necesarios. Cuando estuve en el gobierno hablaba con todos los cónsules y no podía tolerar que un italiano que tiene pasaporte no lo pueda renovar. Lo de la ciudadanía es otra cosa. Hasta el comienzo de la pandemia funcionaba bastante mejor, pero Mario Draghi sacó de la agenda política el tema.

Es un error estratégico porque es una gran oportunidad para Italia. Draghi vino con otras ideas y por eso no lo apoyamos ni quisimos participar de su gestión. Cuando no hay conducción política, las cosas no funcionan.

Que Argentina sea el país con más italianos fuera de Italia, teniendo al Papa Francisco, ¿qué le genera? ¿Qué visión tienen de allí sobre nuestro país?

La mayoría de los italianos tiene familia en otros países y muchos están en Argentina. Hay una relación de afecto muy importante que está desaprovechada porque podría ser más estratégica. Nací en Argentina, me siento argentino, e Italia es mi segunda casa.

El Papa Francisco produjo un efecto increíble. Como es un Papa que opina, en algún sector de Italia generó cierto desgaste. Pero más allá de eso, hay un gran respeto. Que sea argentino nos coloca en una situación de privilegio.

