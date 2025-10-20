Ramón Puerta comparó la actualidad con el 2001: “Hoy hay un vacío político escandaloso”

Ramón Puerta, exgobernador de Misiones y candidato a diputado nacional, analizó las similitudes entre la crisis de 2001 y la situación político-económica actual. “Hoy tenemos una pobreza mucho más alta que la del 2001 y un endeudamiento con una tasa de interés escandalosa", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Ramón Puerta es un político, ingeniero y empresario. Fue gobernador de la provincia de Misiones entre 1991 y 1999. También ocupó los cargos de diputado y senador nacional por Misiones en distintas ocasiones y ejerció la presidencia de la Nación de forma interina en diciembre de 2001.

Este año se agregaron al padrón 1.100.000 jóvenes que tienen entre 16 y 17 años y que no votaron en las elecciones de 2023. Hubo un salto, porque antes se agregaban a nivel de 800.000. En los años 2004, 2005 y 2006 hubo un aumento de la tasa de natalidad significativa en la Argentina. De acuerdo a los datos del Consejo Electoral, el lugar donde mayor proporción de jóvenes hay es en Misiones. No sé si es resultado del aumento de la natalidad o de la migración de otras provincias hacia Misiones. ¿Por qué Misiones tiene la mayor cantidad de personas jóvenes que el resto del país?

Siempre Misiones se caracterizó por eso, y está muy relacionado con la capacidad de retener jóvenes trabajando, yendo hacia adelante sin abandonar la tierra colorada. Lo que ocurre es que esa tendencia se revirtió ahora, y lo vas a notar dentro de cuatro o cinco años. Esto está reflejando un crecimiento de la natalidad y todavía una situación de economía de relativa estabilidad y crecimiento. Ahora estamos en una recesión muy, muy fuerte y con pobreza por encima del 50%.

La última vez que hablamos mencionamos que había algunas reminiscencias entre esta situación y la situación del 2001-2002. El director de Le Monde Diplomatique, José Natanson, mencionaba el temor a que se repitan situaciones y la ambivalencia que tiene mucha gente que no le gusta Milei, pero al mismo tiempo no quiere que se produzca un debilitamiento económico, y que ese debilitamiento económico coincida con debilitamiento político: el fin de De la Rúa, los últimos seis meses de Alfonsín, los últimos seis meses de Macri, y hasta podríamos decir los últimos dos meses de Alberto Fernández. Vos, con esa experiencia, de haber sido artífice en aquel momento de la salida del 2001, ¿qué reminiscencias encontrás y cuál es tu reflexión general sobre el punto?

A mí me preocupa que estamos en un vacío político escandaloso, entre lo que declara el Presidente en campaña, cuando asume, y lo que está realizando. Lejos de ser un modelo que busca la estabilidad y terminar con la inflación, como fue el 1 a 1, esto es muy parecido a lo de Martínez de Hoz, que genera endeudamiento y recesión, y finalmente, en algún momento, explota. El desastre del modelo de Martínez explotó con Alfonsín en la hiperinflación. Lo resolvimos con el 1 a 1. También nos excedimos en ir más allá de lo que había que ir. Brasil devaluó a tiempo, flexibilizó más que devaluar, y eso es lo que había que haber hecho.

Hoy hay un vacío político escandaloso. Yo creo que, a diferencia del 2001, no hay partidos políticos. El peronismo está intrusado por el kirchnerismo, y el kirchnerismo también hizo daño al radicalismo. Moreau y su hija, personas de confianza de Alfonsín, están trabajando directamente en otra vereda, el kirchnerismo. Creo yo que lo mejor que nos puede pasar es que el resultado electoral del 26 de octubre lleve a la reflexión de quienes gobiernan y a encarar un modelo de respeto hacia el que piensa diferente, de dejarse ayudar. Es increíble: el presidente Milei no se deja ayudar. El que lo quiere ayudar generalmente es maltratado. No quiero dar ejemplos porque hay demasiados, sobre todo los que trabajaron con él desde la primera hora. Así que las cosas son preocupantes, pero también es cierto que la Argentina, después de 200 años, siempre sobrevivió a muchas situaciones difíciles. Esperemos que así sea nuevamente.

Para hacer una comparación respecto de lo que nos podría poner optimistas de que no se dan las condiciones del 2001, en el 2001, muchas provincias estaban con cuasimonedas. Hoy no tenemos cuasimonedas que rescatar, lo que implica una presión mucho menor a que haya una devaluación importante. Por otro lado, había muchas empresas que deseaban el fin de la convertibilidad y la pesificación también, para resolver el problema de sus deudas, entre las que estaban las empresas de medios, situación que hoy tampoco se da. ¿Podríamos compartir que si bien hay una situación de vacío, de pérdida de tiempo, no están dadas las mismas condiciones económicas que sí hubo en el 2001?

Tiraste dos positivas. Yo no quiero ser el que tiene las negativas, pero, en base a la búsqueda de la verdad, hoy tenemos una pobreza mucho más alta que la del 2001 y tenemos un endeudamiento a una tasa de interés escandalosa. La tasa de interés del 2001, porque todavía estaba el 1 a 1, era de un dígito anual para el que estaba endeudado. Hoy tenemos tasa de interés para el que tiene una deuda por encima del 100%. Entonces, son factores preocupantes. Por eso yo espero la reflexión de los que hoy gobiernan y aprovechar que este 26 de octubre habrá un nuevo diseño parlamentario y también político, y encarar la cosa hacia la moderación, hacia la tranquilidad, hacia dejarse ayudar y ser consciente de logros y de fracasos.

La inflación bajó, pero a costa de destruir la economía. Está parada la economía, está triste. En el caso de mi provincia, peor, porque Misiones tiene una Aduana interna con el resto de la Argentina, absolutamente inconstitucional, y ya pasaron tres presidentes y nadie hace nada. Misiones colocó una Aduana interna con la Argentina, y vos sabés que los malos ejemplos se copian muchas veces. En 1853 fue la fecha en que nuestros constituyentes eliminaron la Aduana interna, y pudimos tener una Argentina organizada en términos económicos y políticos. Hoy estamos destruyéndola.

Es cierto. La tasa de interés era de un dígito en aquel momento. En la convertibilidad pagabas 8% en dólares de tasa de interés, y ahora, si bien la tasa de interés puede ser del 120%, en verdad la tasa real en dólares es del 35 o 40%, que es la tasa por arriba de la inflación y de la hipotética devaluación. En aquel momento pasaba lo mismo que ahora: los bancos pedían que la gente cancele los préstamos y no te renovaban los préstamos. Es decir, había un problema de que nadie quería quedarse en pesos, y eso se vuelve a repetir hoy.

Así es. Y la tasa en dólares es altísima para ser en dólares. Tenemos el problema de un dólar que se está sosteniendo en base a un endeudamiento casi milagroso. Que Donald Trump haya tomado la decisión de inyectar a través de un swap y que el Fondo haya sido lo generoso que fue con Mauricio Macri y también con Javier Milei, es todo lo contrario a lo que fue con De la Rúa. A De la Rúa le mezquinaron 2.000 millones.

En los comienzos de la carrera de Mauricio Macri, vos fuiste una de las personas que tenía de consejero y de experimentado por haber pasado por las mismas situaciones que él trataba de transitar. ¿Cuál tendría que ser el rol de Mauricio Macri después del 26?

Yo creo que el rol que él eligió es patriótico. Yo lo respeto. Es una actitud patriótica. El maltrato con Mauricio me llamó la atención. En Tucumán lo dejaron bajo la lluvia ahí afuera, y Karina entró y firmó. Se ve que Mauricio tiene un manejo de sus sentimientos, de sus reacciones afectivas, muy fuerte. No me acuerdo de alguien que quiso ayudar tanto como él, y lo han maltratado a él y a su gente. No es el camino Hay que ser más íntegro. Un presidente no puede decir malas palabras. Uno manda al chico a la escuela para que aprenda educación, y resulta que uno prende el televisor y ve a su presidente enojado. Una vez puede ser, pero que gire hacia la normalidad, la tranquilidad y a recibir a todos. El ejemplo de Carlos Menem en bueno en eso: Menem armonizó hasta con los que lo llevaron preso.

¿Ves que hay un traspaso del centro político del AMBA hacia el interior? La riqueza esté cada vez más trasladada en su producción al interior y menos al AMBA. ¿Esto marca algo parecido a lo que fue la Liga de Gobernadores en el comienzo del 2002?

Es muy importante. Eso es así. Este club de gobernadores es muy importante. Es un paraguas para que abajo podamos funcionar en el camino correcto.La producción en el interior es clave. La Argentina es un país federal. Hemos copiado a esa gran democracia que es Estados Unidos, el diseño federal. Ahora hay que ejercer ese federalismo. Yo creo que ahí está el camino indicado. Estoy convencido de eso.

Yo soy candidato a diputado nacional, y a mí me acompaña una joven del interior de Misiones, productora de madera, de origen radical. El peronismo siempre fue frentista cuando tuvo éxito. Cuando nos llenamos de vanidad y de peronismo puro, fracasamos.

