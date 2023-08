El analista político, Raúl Timerman, hizo foco en el nuevo rol de Mauricio Macri en el escenario electoral, como "uno de los ganadores de las PASO". Además, manifestó que la golpeada economía argentina fue un factor clave en los resultados de las primarias. "La Argentina cambió drásticamente y el único que se dio cuenta fue Milei", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hace dos años vos ya anticipaste que el que más estaba sumando voluntades era Javier Milei. Así que, aprovechando tus capacidades de visionario pitoniso, ¿después de esto quién va a crecer más, Bullrich o Milei?

Nosotros veíamos desde hace 20 días antes de las elecciones, un tracking con los 4 principales candidatos, y el único que crecía era Milei. Había empezado con 21 puntos, llegó al jueves con 26 y el viernes seguía la tendencia. Y la última no te la digo porque sino él va a denunciar que le robaron votos.

De hecho, se planteó que faltaban boletas de Milei, ¿no?

Y, por lo menos, llegaba a 33%. Nosotros no creímos que se pudiera concretar, ya que no tenía estructura política ni fiscales. Desde el conurbano, muchos fiscales de intendentes se ocuparon de cuidar los votos de Milei, pensando que eso reducía la proporción de votos de Juntos por el Cambio. Grave error. Otra confirmación es que el sistema electoral es bueno, siempre y cuando el presidente de mesa garantice que las cosas funcionen.

Más allá de esto, la que tiene más dificultades para crecer es Patricia Bullrich, tendrá que generar una estrategia muy particular. Es que deberá conservar los votos de Larreta y del radicalismo, es decir, de los “votos blandos”. Tarea que los otros dos candidatos no tienen porque los que los votaron, los van a seguir eligiendo.

En estas elecciones ganaron los que no fueron a votar, porque Milei sacó cerca de 7 millones de votos y 11 millones no fueron a los comicios. Justamente, los que no fueron a ejercer el voto van a definir el balotaje.

¿Qué inferís al respecto de ese grupo? ¿Cuál de los tres candidatos va tener mejor condición a partir de los que no fueron a votar en las PASO?

De esos 11 millones, probablemente 3 millones vayan a votar y son los que decidirán quienes vayan a la segunda vuelta. En general, en términos de análisis político, las sociedades tienden a equilibrar, o sea que, haciendo una campaña razonable, Massa debería entrar al balotaje. Luego, la competencia grande será entre Milei y Bullrich.

¿Existe posibilidad de que una competencia entre Milei y Bullrich termine beneficiando a Massa, como admite la candidata que las peleas internas hicieron perder caudal de votos a la totalidad del espacio?

No creo, porque el fenómeno Milei fue explosivo y se potenció mucho con el asesinato de Morena, la muerte del médico y la del manifestante en el Obelisco. Todos esos crímenes generaron una corriente de que “esto no va más”.

Además, Milei se convirtió en una especie de "profeta místico", ya que la gente le cree. De hecho, habla de “los políticos corruptos de la casta”, y “la casta” fue el primer gran acierto, justamente porque la gente está cansada de los privilegios de los políticos. Y eso que este Gobierno no tuvo denuncias de corrupción, pero sí la foto de la fiesta en Olivos o el vacunatorio VIP.

En su programa, Milei está planteando con la mayoría de los puestos políticos. Y otro gran acierto es lo de la dolarización, porque la gente le creyó a partir de la angustia por la inflación. No hay que buscar la racionalidad, no hay una evidencia sino una creencia de que él va a poder.

La reconfiguración del radicalismo y su relego de poder

Claudio Mardones (CM): Por un lado, Gerardo Morales, junto con Larreta, quedó con un sabor amargo. Por otro lado, Maximiliano Pullaro, socio de Martín Lousteau, es candidato en Santa Fe, pero allí se impuso Bullrich. ¿Cómo ve dónde quedó el radicalismo, tanto dentro del espacio como en vistas de este desafío competitivo?

La gran derrota del radicalismo fue en la Ciudad, donde fue con un candidato a jefe de Gobierno. Hizo una muy buena elección pero perdió. Luego, a nivel del Ejecutivo nacional, el radicalismo había perdido antes, cuando decidió no poner candidatos presidenciales. Fue un achicamiento aspiracional.

Habitualmente, en ese tipo de alianzas, meten candidatos a concejales y diputados, y se conforma con eso. Vale decir que el radicalismo está quebrado, porque no es lo mismo el de Morales que el mendocino. Y, por otro lado, Alfredo Cornejo hace años que no perdía una elección en Mendoza.

Hoy, Andrés Malamud publicó un artículo en La Nación y es muy interesante porque hace un análisis de que Milei perdió en "las dos Buenos Aires", que son los que manejan la política nacional y está el 45% de la población del país. De esta manera, se le presentan ciertas dificultades.

El que votó a Milei lo va a volver a votar y alguno que está cansado de todo esto, también. Él es el que más cómodo está en está situación porque tiene que seguir haciendo lo mismo, los otros tienen que modificarse drásticamente para tener chances de entrar al balotaje.

CM: ¿El voto radical queda subsumido detrás de las figuras del PRO o puede ser uno de los protagonistas de ese voto programático anti-Milei?

Puede ser uno de los protagonistas, indudablemente hay mucha más cercanía entre Bullrich, Macri y Milei, como así Larreta, los radicales y Massa.

La gran perdedora fue la rosca política

Fíjense que la postura inicial del intendente de la Ciudad era un cambio con consenso, y ahora la consigna de UxP es construir una mayoría. Hay muchas más similitudes de procedimientos.

Si fuera Bullrich comprometería a Larreta para ser Jefe de Gabinete de un próximo gobierno. Y si fuera Massa invitaría a Larreta a hacer una construcción de coalición nacional, a ver si podemos ganar.

La economía como eje fundamental de cara a octubre

Alejandro Gomel (AG): Hablabas de la importancia de los asesinatos y la ola de inseguridad que se vivieron en la semana previa a las PASO, ¿esto pesó más que el tema económico? ¿A partir de ahora cuánta importancia va a tener la economía para Massa candidato?

La economía es una tormenta permanente. Lo de la inseguridad fue un cataclismo de 3 días, me golpeó mucho emocionalmente. El otro día escuché al sindicalista Héctor Daer describir que antes hacíamos horas extras para construir la casa y ahora para llegar a fin de mes. La Argentina cambió drásticamente y el único que se dio cuenta fue Milei.

Cuando decís que Massa puede estar en el balotaje, ¿planteás como hipótesis más probable que Bullrich no esté en esa segunda vuelta?

La que más difícil tiene el camino al balotaje es Bullrich. Lo más probable es Massa-Milei. Y lo segundo más probable sería Bullrich-Massa. No veo la posibilidad de que haya un balotaje Bullrich-Milei porque las sociedades tienden a compensar y no a comportarse así.

El Frente de Todos, perdió frente a las PASO 2019, 5 millones de votos, por tanto ahí tiene para recuperar y crecer. Fijate que el FdT había sacado un 48% y ahora 27%, o sea que perdió 21 puntos. JxC perdió 12 puntos. Y en todo eso, están los votos de Milei.

El nuevo rol de Mauricio Macri, con un Milei empoderado

¿Se equivocó Macri al subir al escenario el domingo y felicitar a Milei? ¿El PRO se está cavando su propia tumba haciendo cada vez más visible al líder de La Libertad Avanza?

No, Macri es uno de los ganadores de las PASO, ya que ganó su candidato en la Ciudad y en la Nación, y su principal enemigo dentro del espacio (Larreta) quedó derrotado. Por otro lado, consiguió ponerlos a todos en un mismo búnker y que estén presentes todos juntos en el mismo escenario.

Ahora bien, Macri ve que lo que él representaba en el 2015 ahora lo encarna Milei, por eso lo mira con cierta consideración y cariño. Seguro tienen conversaciones aunque no sé en qué dirección.

¿Entonces no ve a Milei como el enterrador de su partido político, aunque no tanto personal?

Puede ser, quedará como cuando nació el partido en CABA. En ese momento negociaba todo menos la Ciudad. En todo caso, si Milei es presidente, quedará como un partido de la Ciudad y le aportará gente.

Para Macri era mejor que Milei sea su continuador antes que Larreta, ya que si se lo quedaba este último no sería su Juntos por el Cambio.

