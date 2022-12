El escritor y conductor, Reynaldo Sietecase, calificó como desastroso el operativo de seguridad que acompañó a la delegación argentina en los festejos por las calles de la Ciudad. Por otra parte, criticó la interna política entre Claudio Tapia y Aníbal Fernández, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opinás acerca de que la Selección no se haya sacado la foto clásica con el Jefe de Estado? ¿Cómo se puede interpretar ese gesto?

No sé si todos los jugadores estaban en desacuerdo. Algunos no querían ningún contacto con la política en general. Ni siquiera se sacaron fotos con Macri, que estuvo un mes en Qatar. A otros les parecía un lindo escenario el de saludar desde un balcón a la gente. La grieta es tan feroz que a algunos no les parecía conveniente.

Se vio fiesta pero con un operativo fallido, producto de la imprevisión, que ya es algo que distingue a la Argentina, como con el sepelio de Maradona y con Cromañón, por ejemplo.

Ayer no pasó nada grave porque estaban todos celebrando. Incluso hubo internas entre "Chiqui" Tapia y Aníbal Fernández.

Haciendo una reflexión sobre la autoridad gubernamental, en todas los campeones del Mundial los jugadores se sentían obligados a ir, no es que era optativo, es protocolar. ¿Hay una pérdida de autoridad de la figura presidencial?

Que no hayan ido a la Casa de Gobierno habla de una degradación institucional en la Argentina. Hay un descrédito de la política en general, no sólo de Alberto Fernández.

Por historia sabemos que nadie se puede apropiar de un triunfo deportivo más que los jugadores y los hinchas, así que ir a la Casa de Rosada no determina nada. Ayer nos comparaban con Marruecos pero no había cinco millones de personas en la calle.

Vayamos a la institucionalidad que trasciende a Alberto: ahí la responsabilidad es de abajo hacía arriba porque, probablemente, hoy Messi tenga más poder que el mismo Presidente. Pero el punto es el respeto que el capitán de la Selección tiene con la autoridad.

Exacto, porque el mismo Messi debería haber dicho que quería ir por más que no le gustase. Pasa que el operativo fue un desastre también, una cruza de imprevisión, ineficiencia y falta de imaginación.

¿Qué representa Messi para su ciudad natal, Rosario?

Más allá del clásico rosarino, y sabiendo que salió de Newell´s, se da una pica divertida. Y lo digo como hincha de Central. Nosotros tenemos a su socio principal que es Di María. Está siempre la fantasía de que puedan volver, aunque sea unos meses en la ciudad. Hay una devoción muy grande.

Lo que pasa con Messi es lo que pasaba con Maradona: en el mundo te identifican como argentino por su apellido. No hay nadie más conocido que él en este momento, es un Dios que no tiene ateos.

Esa imagen de Messi mirándolo, pero no dándole la mano a Wado de Pedro, ¿no es algo muy extraño?

Sí, porque es el tipo más conocido y tiene buenos modales. No me gusta mucho eso, quisiera que se valoraran más las instituciones.

Por ejemplo, los problemas que tuvo la Policía ayer se relacionan con que, si intervenís para evitar delitos, es represión.

Argentina debería pegar un viraje importante a nivel institucional y respetar a la autoridad. Incluso es raro que Alberto no haya ido a la final del Mundial, cuando se acostumbra que los presidentes lo hagan.

Una persona modelo y moderada como Messi fue capaz de comportarse así con la autoridad. ¿Es un síntoma de la sociedad?

Creo que sí. Hay que sacar cosas positivas de este proceso: objetivos claros, humildad y sacrificio. La dirigencia debería ver eso y tomarlo como ejemplo.

La figura de Claudio Tapia, el presidente de la AFA

¿Chiqui Tapia es una persona de temer con su probable acumulación de poder no muy clara?

Es que hay una interna feroz que atraviesa el país. Chiqui Tapia llega de la mano de Angelici y de Macri, pero antes fue catapultado por Moyano. Además tiene buena relación con La Cámpora.

Se sabe que no renunció a ningún cargo: está en CEAMSE, es empleado de una empresa de recolección de residuos, todo rarísimo. Incluso tiene una denuncia de Graciela Ocaña por supuesto lavado de dinero.

Es el típico dirigente sindical de los malos, que hace negocios y tiene muchos años en el poder.

Que Chiqui Tapia haya conseguido el Mundial no lo convierte en Gandhi, sigue siendo un dirigente con mucha oscuridad. Después de este triunfo tiene un empoderamiento impresionante y probablemente tengamos un reinado de años a lo Grondona.

Y encima tiene los beneficios de los dirigentes del fútbol. Si viene un tipo a hacer negocios en el club, pero al equipo le va bien, la gente lo banca. Si quiere sanear el club y terminar con las barras, lo echan a patadas. Hay que tratar de romper eso.

