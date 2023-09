Ricardo López Murphy, economista y diputado nacional, destacó que hubo colaboración entre el Gobierno y Javier Milei. “Las listas de Milei fueron bajadas por el gobernador de Santiago del Estero, nunca he visto una cosa tan escandalosa”, aseguró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría una visión suya de cómo ve el escenario electoral. Usted estuvo a dos puntos de ser presidente, ¿se le plantea a Patricia Bullrich una situación similar?

¿Después de haber hecho una campaña increíble y haber podido triunfar frente al aparato del PRO de Larreta, ahora se quede sin aire, a metros de llegar a la playa?

Eso es difícil de saberlo hoy. Creo que estamos batallando para ingresar al balotaje y, a mí me parece que eso todavía está disponible. No diría que estamos seguros que no vamos a estar ni diría que estamos seguros que vamos a estar.

Me parece que estamos llegando en condiciones disparatadas. El Gobierno ha lanzado una piñata gigantesca, de lo más irresponsable que yo he visto, con un déficit que va a cuadruplicar el que está en el presupuesto, en condiciones en las que es difícil ver cómo nos escapamos de una hiperinflación .

Me parece que votar al oficialismo, en estas condiciones, requiere algo más que estar fascinado por ese simbolismo y esa lealtad histórica. Veremos qué ocurre en las próximas semanas, yo veo una situación descontrolada.

Como usted dice, parece disparatado que el candidato que representa a un gobierno con 150% de inflación o más, le gane a Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó entre el 2021 y hoy? ¿Cuánto tiene que ver el hecho de haber “inflado” a Milei?

Yo veo la inflación arriba del 200%. Creo que nosotros no lo inflamos, se infló desde algún lado del oficialismo.

Diría que nos costó, a esta altura todos somos conscientes, que el mecanismo de resolución de los liderazgos demoró mucho tiempo y fue muy desgastante.

Probablemente, nuestra sociedad, acostumbrada a la elección de candidatos “a dedo” no soportó esa disputa en la manera en que ocurre en otras sociedades.

No es que fuera tan áspera. Mire, Kamala Harris le dijo a Joe Biden era “racista”, con los problemas que hay en Estados Unidos con ese tema. Sin embargo, Biden la incorporó.

Creo que hubo un proceso de deterioro nuestro en esa lucha interna, frente a la sociedad, que aspiraba, probablemente, a una gran unidad. Pero bueno, en una sociedad democrática a veces hay disputas de liderazgos.

En el 2021, cuando Vidal y yo disputamos contra todo el aparato que tenía Juntos por el Cambio en ese momento, esa primaria, o la que tuvimos en la Provincia de Buenos Aires, no nos dañó. En cambio, creo que la disputa en esta oportunidad nos afectó. No sé cómo lo podríamos resolver de otra manera, pero nos afectó.

Luego, hubo una fascinación por un sector de la juventud con propuestas que yo creo que no se van a llevar a cabo, que cambian a la hora del desayuno o al mediodía, pero que han gozado de cierta “amnesia”.

Por último, la complicidad con el Gobierno. Las votaciones de ayer, la formación de las listas, yo lo registro como una anomalía muy grande, pero la sociedad no lo registra.

Bueno, a veces las cosas pasan. Yo creo que, cuando fui candidato, éramos mucho mejores candidatos que Kirchner-Scioli, pero nos derrotaron.

¿Puede ser que Milei elija a Massa y acuerde con él porque cree que en un balotaje tiene muchas más posibilidades de ganarle a él que a Patricia Bullrich?

Puede ser eso, o puede ser que detrás de él esté toda la estructura, por lo menos en muchos lugares.

Fíjese que las listas de Milei fueron bajadas por el gobernador de Santiago del Estero, nunca he visto una cosa tan escandalosa. Las listas en Tigre, en Vicente López, en San Isidro, entre otros lugares.

Son cosas que deberían inducir a una actitud distinta, pero bueno. A veces hay que ver cómo lo ve la ciudadanía. No hay que hacer un juicio final, faltan los debates, faltan muchas horas de campaña, y veremos cómo reacciona la ciudadanía.

Usted afirma que, como faltan 32 días para las elecciones, el proceso de deterioro económico está empeorando y se podría llegar a votar en una situación distinta a la actual, ¿es así?

Yo creo que la aceleración de la tasa de inflación es enorme. Cuando usted mide la amplitud de las medidas y esa piñata , ve que han subido el déficit de una manera extraordinaria. Hay un déficit mortal en el Banco Central.

Además, tiene otra cosa que empieza a ser muy complicada. Usted le paga nueve y pico porciento a los ahorristas y les cobra un impuesto inflacionario de 12,4 o 13. Hay un momento que los ahorristas a plazo fijo van a ver que es insoportable ese castigo, y ahí va a tener otra demanda por moneda sustituta.

¿Eso podría suceder de aquí a las elecciones?

Bueno, no sé si afectará la elección, pero sí tengo claro que nos espera un verano inolvidable.

El Gobierno firmó con el Fondo un acuerdo que, lo que ha hecho, es malversarlo a más no poder. Esas cosas, tarde o temprano, pasan una factura.

Un nuevo gobierno que no tenga nada que ver con esta gente tendrá cierto margen, pero la situación con los organismos internacionales, no solo con el Fondo, también con el Banco Mundial y todos los lugares donde nosotros tenemos acceso, van a entrar en una situación muy crítica hacia noviembre y diciembre.

Se ha postergado deuda comercial por 30 o 35 millones de dólares y no hay un dólar. En algún momento alguien va a hacer las cuentas.

