Carolina Losada participó en una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación en la que analizó el rol de la oposición de cara a las elecciones generales. “Cristina tiene que sentarse en el banquillo de los acusados y que la justicia haga su trabajo”, expresó.

La senadora de Juntos por el Cambio y periodista también se refirió al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Lo conozco hace mucho tiempo, le tengo cariño y aprecio, pero no comparto que se tengan que vender niños en Argentina”, indicó en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cree que Cristina no habla porque Sergio Massa no es su candidato?

—Creo que Cristina no habla porque en el fondo le hace un favor a Sergio Massa y también porque hace rato quiere distanciarse de este gobierno. Sabemos que es un gobierno fracasado con una inflación que es imposible para todos los argentinos y que todas las medidas que va tomando son con fines electorales y tienden a generar mucha más inflación. Me parece que ella quiere tratar de separarse del hecho que es la vicepresidente de este gobierno fracasado, entonces prefiere recluirse y criticar porque lo ha hecho en varias oportunidades, como si ella no fuera parte de este gobierno.

—¿Cómo ve el futuro del kirchnerismo tras estas elecciones?

—Creo que va a ganar Patricia Bullrich, va a ser la próxima Presidente de la Nación y que eso es lo único que va a poder sepultar al kirchnerismo, no digo definitivamente. Yo creo que son todos los dirigentes políticos que van a intentar seguir trabajando en política no lo digo en ese sentido, sino que realmente se corra el kirchnerismo, el populismo y empecemos a tener un país en serio, es todo lo que necesitamos los argentinos. Necesitamos que sea una persona con experiencia, con equipo. Todas las otras alternativas que tenemos en Argentina no son buenas para el futuro de nuestro país, ni para generar la previsibilidad ni seriedad que necesitamos nosotros mismos y los que nos ven desde afuera sientan que esta vez sí se puede.

—Acaba de decir que Bullrich va a “sepultar” al kircherismo y es también algo que dice la candidata en sus mensajes de campaña. Y también se observa una violencia discursiva en Milei. ¿Qué opina sobre la virulencia que está teniendo esta elección?

—No me gusta la violencia con la que se maneja en algunos casos Milei. A Javier lo conozco hace mucho tiempo, le tengo cariño y aprecio. ¿Si me preguntas si comparto sus ideas? No, no comparto que se tengan que vender niños en Argentina, de hecho presenté un proyecto al respecto porque Argentina está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto. Tampoco comparto que se tengan que vender órganos, ni lo de la dolarización, ni la virulencia con la cual él se maneja muchas veces. Necesitamos líderes que tengan templanza, que sepan morigerar su carácter. Bullrich es una líder que tiene muchísimo carácter, pero no se va a sacar porque le hagas una pregunta. El enojo es válido porque todos como sociedad estamos enojados por una política que ha mirado durante mucho tiempo a su propio ombligo. Para gobernar este país, con las decisiones que hay que tomar, vamos a necesitar si o si que nuestros líderes sepan no solamente hacia dónde llevarnos, sino bancarse la que viene. Una persona que no empatiza, me parece que no puede gobernar a la Argentina.

—¿En un escenario de balotaje entre Milei y Sergio Massa, usted por quién se inclinaría?

—Creo que no es un escenario posible. Estoy convencida que Patricia Bullrich va a estar en el ballotage, del proyecto que tenemos en “Juntos por el Cambio” y del liderazgo de ella. Desde hace meses, antes de las PASO, dije que Milei iba sacar muchos votos pero después iba a ser diferente, porque la gente expresó su enojo. Creo que hay un voto enojo con la política que es totalmente válido, porque la política viene sin dar respuestas, no solamente a los jóvenes, a los más maduros también. Hace dos años estaba trabajando como periodista pero sentí que era el momento de meterme a fondo a cambiar las cosas y eso es mediante la política, por eso creo que el escenario posible hoy es que la gente tome conciencia de que las propuestas tienen que ser válidas y realizables.

Carolina Losada en el "Ciclo de Entrevistas", organizado por estudiantes Posgrado Perfil-USAL.

—¿Qué piensa sobre las causas que se reabrieron por el supuesto esquema de corrupción orquestado por Cristina Kirchner?

— Qué está haciendo hoy en día el kirchnerismo?, ¿Por qué el Senado no sesiona? Están obsesionados con meter jueces que sean afines a ellos. Pasó con la jueza Figueroa. Tenemos que ser todos iguales ante la justicia. No está sucediendo que la justicia sea igual para todos y Cristina tiene que sentarse en el banquillo de los acusados y que la justicia haga su trabajo. Sí, creo que hubo corrupción. Es clarísimo el entramado que tenían para robar con la obra pública, con todo lo que hicieron con todas estas causas. Me parece que para Argentina va a ser importante eso. No solamente para la Argentina como nos veamos nosotros, sino cómo nos vean desde afuera. Un país en donde se haga justicia, en donde no importa que seas la vicepresidente de la Nación. De hecho ya tiene un fallo en contra.

—Mauricio Macri tuvo dificultades para enfrentarse a las protestas sindicales, ¿cree que Patricia Bullrich tendrá un mejor resultado si gana las elecciones?

—Yo creo que sí. No tenemos que terminar con los sindicatos sino con su mala política, con los que se quedan en el poder para siempre. En Argentina tenemos sindicalistas mega-millonarios, nadie les pregunta de dónde sacaron la plata para tener todas las empresas que tienen. Me parece que eso se tiene que terminar en Argentina. Tenemos que ponernos muy firmes con eso y Patricia, a diferencia de Mauricio Macri, va a tener ambas cámaras con mayoría, y eso da un empuje. El empuje de las provincias hace que haya un aparato político de la buena política, que es la que tenemos que levantar. Sacar a los malos políticos, los políticos chorros, los políticos del poder que están a favor de los feudos, no a todos. Un político con experiencia no es casta, es alguien que puede ayudar a que no se vuelvan a repetir errores. Lo que pasó en el Chaco te está mostrando que la gente empieza a votar por la buena política, votó más gente que antes. La única herramienta para cambiar las cosas es la política, pero tenemos que tener buena política.

—Tras la votación de media sanción en Ganancias y por algunas denuncias de armado de listas en la campaña, algunos analistas sostienen que Milei es funcional al Gobierno. ¿Usted qué piensa?

—Ellos mismos te contestaron eso. Hace unos días Grabois en una entrevista contó que Massa puso algunos de los candidatos a Milei, hizo parte del armado. Yo creo que buscan polarizar con Milei por si se les pincha el objetivo de ser gobierno nuevamente, va a terminar siendo parte de lo mismo. Eso es lo que pasa cuando un candidato no tiene estructura, empieza a poner nombres que no sabe ni quiénes son, no importa si vienen de Massa. Un cambio es votar a un partido que tenga estructura y que tenga candidatos en todos lados y que todos tengamos el mismo pensamiento. Tenemos una oportunidad única como país, de dejar de exportar cerebros, de empezar a hacer que funcione el trabajo verdadero, y esa oportunidad la representa Bullrich, no la representa ninguno de los otros candidatos. Lo que está haciendo el Gobierno ahora con la economía son todos parches, todas medidas electorales, no hay un plan de gobierno. Porque el único plan era la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y ese plan se les está cayendo.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Primero que nada agradecerles a todos. Y si me permiten en mi corazón de periodista: nunca claudiquen en buscar la verdad. Van a venir tentaciones y muchos que van a querer cambiarles las ideas. Yo estoy buscando la verdad, lo mejor. Obviamente que cada uno tiene su opinión de las cosas y puede haber diferentes verdades, pero ahí hay una esencia que es ser honesto, que es algo que se puede aplicar al periodismo, a la política y a todos los órdenes de la vida.



Por María Salomé Aneo, María Victoria de Dios y Carolina Fabio Fiorini

Estudiantes de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil–USAL