El diputado Cristian Ritondo habló acerca del escándalo que se produjo en la sesión preparatoria para definir autoridades de la Cámara de Diputados y manifestó que "el kirchnerismo está haciendo todo lo posible para embarrar la cancha". Los detalles en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quiero compartir con la audiencia que el viernes, después del editorial, en el cual manifesté que vos tenías que pedir disculpas e inclusive analizar la renuncia a la presidencia del bloque del PRO, me llamaste por teléfono y me explicaste que las imágenes que se mostraron eran parciales, porque paralelamente hubo gestos de la otra bancada que no se mostraron y que tus ademanes no fueron hacia la Cecilia Moreau. ¿Cuál es tu reflexión, habiendo pasado tres días del hecho?

Estamos viviendo momentos en los cuales defender la libertad y el correcto funcionamiento del Congreso, con el kirchnerismo que avasalla y que se lleva todo por delante, implica fortaleza para lograr los equilibrios lógicos que uno quisiera representar, como pedir la palabra y poder plantear la voz de la oposición.

A veces se genera un desborde en la Cámara, pero creo en la firmeza que necesitamos para que Argentina no se convierta en Venezuela. Muchas veces lo han sufrido los periodistas y es imposible no perder la compostura, porque defender lo que está bien necesita de muchísima fortaleza. Estamos en las vísperas de una sentencia para la vicepresidenta y creo que están haciendo todo lo posible para embarrar la cancha.

“Al kirchnerismo no lo parás con buenos modales”, se defendió Ritondo

Vos me contaste que había recortes de la filmación que no mostraban los gestos de que estabas recibiendo. ¿Qué gestos te hicieron? ¿Quiénes lo reprodujeron?

Había gritos de "asesino" hacia Gerardo Milman, levantaban el dedo de forma obscena, nos decían que nos vayamos y abandonemos, un diputado sanjuanino nos vino a increpar y nos quisieron venir a pelear.

La situación judicial de CFK

Durante el kirchnerismo recibí agravios de toda índole. Los medios de Perfil fueron los más castigados, ya que Clarín y La Nación recibieron persecuciones en los últimas años y Perfil durante toda la gestión. Siempre marco que eso no lo habilita a uno a responder de la misma manera, así que me alegra escuchar el pedido de disculpas. Pasando a lo que puede suceder mañana, ¿qué consecuencias creés que puede tener la sentencia hacia Cristina Kirchner?

Veo un kirchnerismo desesperado. Hay una ciudadana, que hoy es vicepresidenta, y se sienta en el banquillo de los acusados frente a la Justicia y tenemos que entender que en esa instancia todos somos iguales. Podrá apelar, ir a la Corte o a Casación, todos somos iguales ante la ley.

Cristina Kirchner dijo que van a condenarla: "Será un regalo para Héctor Magnetto"

Eso es lo que hace al respeto por la Constitución, más allá de las operaciones que hizo el kirchnerismo en la última semana, en la cual se le negó la integración al Consejo de la Magistratura a la oposición. Me parece que mañana la Justicia va actuar de forma independiente y vamos a tener una Argentina distinta. Creo que hubo un gran trabajo de los fiscales.

Las consecuencias del acalorado debate en Diputados

Claudio Mardones (CM): ¿Es probable que disminuya la actividad parlamentaria?

Sin dudas la actividad se va a retomar. Hice un pedido para que el oficialismo modifique la resolución de la presidenta del bloque, que en un abuso de poder suspendió la asunción de los consejeros.

AD JL