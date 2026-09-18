Roberto Cachanosky cruzó a Milei y Caputo: “Acá se anuncian inversiones que no se terminan haciendo”

La caída de la inversión, el consumo y el nivel de actividad volvieron a poner bajo la lupa el rumbo de la economía argentina. Para Roberto Cachanosky, el problema excede los datos de un trimestre y responde a desequilibrios estructurales, entre ellos el atraso del tipo de cambio y una política que, según su análisis, utiliza al dólar como ancla para contener la inflación.

Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), conversó con el economista sobre las dificultades para atraer inversiones, la incertidumbre política y las restricciones que todavía pesan sobre el mercado cambiario. Cachanosky cuestionó la distancia entre los anuncios oficiales y las inversiones efectivamente realizadas y planteó la necesidad de liberar el mercado de cambios para conocer cuál sería el verdadero valor del dólar.

Roberto Cachanosky es un economista, consultor y docente con más de 40 años de trayectoria en la esfera pública y académica, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es titular de la consultora Kachanowski y editor del informe económico semanal. Se desempeñó como director del Departamento de Política Económica y profesor de Economía Aplicada en el Máster de SEADE.

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Muy buenos días, Roberto. Jorge Fontevecchia te saluda. Un gusto volver a hablar con vos. Los datos del segundo trimestre cayendo sobre el primer trimestre, tanto en Producto Bruto como en consumo, 33 meses después de haber comenzado el plan económico, ¿son más que el dato de un trimestre? ¿Reflejan el, podríamos decir, empantanamiento, las fallas estructurales del plan económico del Gobierno?

Sí, es más. El dato que, inclusive, más me preocupa, bueno, más allá de la caída del consumo, etcétera, si vos te fijás, la inversión tiene dos trimestres seguidos de caída, de más del 11%, y no hay país que pueda crecer con una inversión en caída, porque vos tenés que tener un nivel de inversión para mantener la amortización del capital. Ahí, en el estudio, se rompe una lamparita. Si no la cambiás, un día y seguís así, y se te rompe la cámara, un día no podés salir más al aire. O sea, hay una inversión de mantenimiento. Y después tenés la inversión si te expandís. Bueno, la economía argentina ni siquiera está manteniendo la estructura de capital, con una tasa de inversión que debe estar rondando ahora, no hice la cuenta de hacer, pero más o menos 16 puntos de Producto Bruto, que es bajísimo. Debe estar por arriba del 20 en este momento, ¿cierto? Eso te lleva a que es impensable que puedan crecer los salarios, pueda aumentar la ocupación, o sea, que pueda haber prosperidad. Un país sin inversiones no tiene prosperidad, ¿no?

Ahora vuelvo con el punto. ¿Es un síntoma de algo más? Porque, si finalmente casi camino a cumplir tres años, estos son los datos, obviamente, del segundo trimestre, que sería a los dos años y medio de haber implementado un plan. Estos son los resultados, no el sufrimiento al principio, sino incluso el empeoramiento después. ¿No indican un problema que va más allá del trimestre? ¿Y qué es estructural del modelo económico?

Bueno, yo creo que sí, que tiene un problema. Y creo que el pecado original de esta política económica, porque en realidad ni siquiera podría definirla como un modelo, ¿no? Porque el modelo es algo que ya definiste, tiene una determinada estructura. Acá son cambios permanentes. Pero, volviendo, te diría que el pecado original es tener atrasado el tipo de cambio sistemáticamente, para tratar de frenar el índice de precios del consumidor, que, por cierto, otro dato que salió en la semana fue que el índice de precios mayorista dio 2,1, no me acuerdo ahora, 2,7, una cosa por el estilo, y se había festejado que había empezado con cero el mes anterior. Por lo cual, te muestra que hay mucha volatilidad. Y, entonces, a ver, el punto central es este. Atrasan el tipo de cambio. La gente que tiene, digamos, dólares, no los va a gastar porque están regalados. Nadie quiere gastar los dólares que tiene abajo del colchón. Sacaron Inocencia Fiscal I, II, y vamos a ver si los consigue. Eso, por un lado. Por otro lado, al atrasar el tipo de cambio, subsidian las importaciones y están mandando a la lona a un montón de empresas que no sabes si son ineficientes o si no pueden competir porque están subsidiando la importación. Si no existe la reforma impositiva, no existe el mantenimiento de rutas, logística, etcétera, difícil que puedas competir. Entonces, eso te lleva a tener aumento en la tasa de desocupación, que es lo que pasó, aumento en la desocupación. Y todos los meses ves que los empleados formales van disminuyendo. O sea, hay cada vez menos empleados en el sistema formal y más en el sistema informal. Al bajar la cantidad de formales, el tipo que está trabajando en esa empresa ve cómo van echando a sus compañeros y entonces trata de restringir el consumo por si le toca a él y tiene que ahorrar algún pesito para poder mantenerse si se queda sin trabajo. Agregarle a eso que pusieron tasas de interés descomunales. Está bien, la bajaron un poco, pero el 60, 70% sigue siendo un disparate. Tenés una economía que solo se concentra en ver si consiguen dólares y controlan el tipo de cambio. No hay otro objetivo acá.

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No solamente la inversión es 16% , que no cubre la amortización, sino que es la menor del resto de América Latina. ¿Cómo se explica que, después del RIGI, el Super RIGI, la inversión sea inferior al resto de América Latina, inferior en la época que tenías altísima inflación?

Mirá, a ver, yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno, el tipo que tiene que invertir en la Argentina y dice: “Che, pero yo tengo que poner, Argentina está cara en dólares, que tengo que poner un montón de dólares para invertir”. Espero a que se corrija el tipo de cambio. Y además está la incertidumbre política. Ya no es seguro que, que firme que gana la reelección Milei. Eso está en debate, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, nadie te va a arriesgar grandes inversiones en un escenario ya donde la competencia electoral de alguna forma empezó, digamos, ¿sí? O sea, no está en esa carrera a full, pero ya se están moviendo todos, ¿sí? Las encuestas están mostrando que Milei no la tiene tan fácil como para poder renovar el mantenimiento. Por lo tanto, dada esa incertidumbre y dado que polarizó kirchnerismo con nosotros, y los tipos te dicen: “Mirá, espero y cuando llegue el momento veo si invierto”. A ver, yo creo que hay que distinguir mucho entre lo que se anuncia de inversiones y lo que realmente se realiza de inversiones, ¿no? Una cosa es que se anuncien 84 mil millones de dólares, pero después que entren 700 millones, nada más. Y son cosas totalmente distintas, ¿no? Y yo creo que la otra vez te comenté casos donde conocí, en la década del 90, donde le pedían que por favor anuncien inversiones que sabían que no iban a hacer. Así que acá pasa más o menos lo mismo. El otro día YPF anunció que iban a invertir, yo no me acuerdo si eran 140 mil millones de dólares, hasta el año 2040, ¿sí? Y mi punto es, ¿quién se va a acordar en el año 2040 si se invirtió esa plata o no? Son anuncios.

Yo te escucho y parece que la causa irreductible, la causa de las causas, el origen y siempre en economía el tema de que primero el orden en el que se escalonan las medidas hace que la causa irreductible, la primera, sea fundamental para que todas las demás, aunque estén encaminadas correctamente, no funcionen. La causa irreductible para vos es el tema de la baja de la cotización del dólar, que genera todas las otras distorsiones como elemento fundamental para cumplir la promesa de bajar la inflación. O sea, de contal de bajar la inflación, colocan el dólar a un precio menor y eso genera todo este tipo de distorsiones que estamos viendo, en consumo, en crecimiento del Producto Bruto, en inversión. ¿Ese es el núcleo, para explicar a los legos, de la problemática de este plan económico?

Yo quiero aclarar algo. Yo no pido una devaluación. Digo, liberen el mercado de cambios, que es distinto. A ver, si vos tenés cepo cambiario para las empresas, las empresas no pueden comprar dólares. Dejaste más de 23 mil millones de dólares que no pueden ser girados por utilidades y dividendos al exterior, que se acumularon desde 2019 hasta el 2024-25. Tenés al Gobierno vendiendo bonos ajustables por tipo de cambio. Tenés al Banco Central vendiendo dólares futuro. Y, por otro lado, estás obligando a los exportadores a traer los dólares y venderlos en el mercado interno. Entonces, ahí estás generando una oferta artificial de dólares y restringiendo la demanda en forma artificial, que te hace controlar el tipo de cambio por un tiempo. Amén de que, si tenés algún problema, salís corriendo y le pedís a Bessent que te firme el apoyo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esas circunstancias lo que hacen es... Lo que están haciendo es... Mirá, te bajo el tipo de cambio, te lo piso y con eso trato de bajar la tasa de inflación. ¿Cuál es el costo? Y más desocupación, cierre de empresas. Si cierran empresas, digo, bueno, "son ineficientes, que se reconviertan". Hay más desocupación en el sector formal. Ah, pero "está creciendo el sector formal". Siempre tienen alguna explicación para tratar de justificar esta complicada situación que está viviendo la economía argentina. A mi juicio, es una situación complicada, en los sectores de clase media ya directamente.

Pero liberar el tipo de cambio, dejar de intervenir indirectamente en el mercado de cambio bajando el precio del dólar, todas estas medidas que vos bien definís, finalmente lo que atenúan es un proceso de devaluación que debería producirse. O sea, concretamente, ¿sería sano que se produjese ese proceso devaluatorio? Que la palabra devaluación no habría que tenerle temor, porque sería útil.

Sí, yo no diría devaluación, liberación, insisto, liberación. Porque, viste, te empiezan a señalar como devaluador, de querer devaluar. Digo, liberen. A ver, tanto que dicen que el tipo de cambio no está atrasado, bueno, liberá el mercado de cambio y fijate a ver dónde está el tipo de cambio. Si es que estás convencido, como Gobierno, que el tipo de cambio no está atrasado, bueno, liberá el mercado, en serio.

Más allá del temor a que en un recorte pongan: “Cachanosky pide devaluación”. Concretamente, para los legos en economía, más allá de toda la vuelta, lo que vos estás planteando es que el problema es que el tipo de cambio está atrasado porque el Gobierno lo hace a propósito para bajar la inflación. Entonces, si está atrasado, se tiene que devaluar. Vamos a lo concreto.

Yo dejé de dar clases hace rato, pero cuando daba clases, lo primero que hacía era mostrar la curva de oferta y demanda y decir: cuando vos ponés un precio máximo, siempre lo ponés por debajo del nivel de mercado. O sea, nunca lo vas a poner. Suponete que el mercado está operando en mil. Si cualquier producto, harina, carne, lo que sea, mil. Bueno, ¿dónde ponés? Ese es el precio que opera el mercado en forma libre. Viene alguien y dice: “No, voy a poner un precio máximo”. ¿Cuál es el precio máximo? ¿Mil? ¿Menos de mil o más de mil? Siempre es menos de mil, porque no tiene ningún sentido poner un precio máximo en 1100 si el mercado libre opera en mil. No sé si soy claro. Entonces, esto es casi como de introducción a la economía. Y, sin embargo, vos ves que salen todos los miembros del equipo económico a decir que no hay atraso cambiario. Bueno, si no hay atraso cambiario, liberá el mercado en serio. ¿Cuál es la razón por la cual tenés que estar manteniendo el cepo, prohibiendo a las empresas que giren las utilidades que tienen acumuladas y tantas otras cosas? Yo creo que, si tuviese que decir cuál es el principal problema, obvio, no son todos, ¿no? La incertidumbre política también, la incertidumbre en el manejo de la política cambiaria que se modificó varias veces también. Pero, básicamente, es algo que sabíamos con Martínez de Hoz, y lo vimos en otras oportunidades: es usar el dólar como ancla para bajar la inflación.

Tenemos un tweet que queremos compartir con la audiencia respecto al espacio que vos estás formando. Le voy a pedir a la producción que, por favor, lo coloque a pantalla completa. Allí, contanos, mientras la audiencia lo va viendo, contanos qué es lo que estás haciendo y qué estás proponiendo con esto.

Sí, ahí somos un grupo de profesionales. Algunos fueron compañeros míos en la Universidad Católica Argentina cuando usamos economía, otros son abogados, hay de distintas disciplinas. Y leí... La idea es crear un grupo para empezar a formular propuestas y, si el músculo no nos da, como vos sabés que soy cabeza dura, tal vez presentarme de nuevo. Pero, básicamente, estamos cansados... A ver, yo creo que la gente está cansada de esta historia de kirchnerismo versus... O el kirchnerismo, el que es el infierno, o nosotros que somos los dioses. La gente está ahí. De los insultos, del maltrato y además de eso, de una economía que está con caídas, sin inversiones, sin crecimiento, con desocupación, sin futuro para la gente. Entonces, formular propuestas concretas, que vamos a ir formulándolas de a poco, y estar a disposición, ver si se puede lograr formar alguna fuerza de centro que rompa con esta, digamos, polarización entre mileísmo y kirchnerismo, ¿no? Que entre los dos se diferencian... A ver, los dos tienen como mecanismo el relato de inventar datos a partir de los números que van saliendo para mostrar que son un fenómeno. Y los dos no creen demasiado en las instituciones. Así que nosotros queremos ver si se puede, o sea, colaborar de alguna forma en la construcción de algo que permita que la gente nos diga: “Ah, no tengo alternativas, tengo que votar a mileísmo, porque si no viene el kirchnerismo”. Puede haber otra opción, que sea razonable, que le dé propuestas, pero no salir a mentir con la idea de: “Voy a dolarizar sin que tenga los dólares”, ¿te acordás, no? “No voy a tratar con los países comunistas” y terminar arreglando con los chinos. Hacer propuestas viables como para que la economía pueda funcionar.

Bueno, felicitaciones por la tozudez, Roberto. Te vamos a estar consultando y apoyando. Nos vemos, un fuerte abrazo.

Te mando un fuerte abrazo y gracias por la lucha.

LMM