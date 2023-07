Roca, otra excusa para la grieta

“Abrimos esta apertura con la canción El triunfo de salinas grandes, canción interpretada por Las Voces Blancas, que habla del ex presidente Julio Argentino Roca, figura que ha despertado una nueva polémica, una excusa más para ampliar la grieta, a partir del traslado de su monumento, quitándolo de la plaza central de Bariloche”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 28 de julio de 2023.

Vamos a hacer un raconto de lo que significó la conquista del desierto y lo que significó Julio Argentino Roca, que para algunos merece duras críticas y para otros, muchos elogios.

Genocidio, orden y progreso

Nuestro director general del programa, Daniel Capalbo, escribió un texto especialmente para esta apertura titulado Genocidio, orden y progreso:

Se dice que la campaña del desierto de 1879 dejó un saldo de unos 14 mil originarios muertos, producto de combates o de las temibles incursiones a las tolderías. Una guerra sin cuartel contra pampas, tehuelches, mapuches, agilizada por los fusiles de repetición Remington, de origen norteamericano pero que el ejército argentino descubrió en Europa en los albores de la Paz Armada. Era el arma adecuada para esta campaña contra el indio, lo que claramente generaba una enorme diferencia táctica.

La campaña de Julio Argentino Roca se califica como genocidio. ¿Será así? Desde nuestra perspectiva moderna, occidental y humanista, sí. Aunque no se le pueden endilgar a Roca los 14 mil muertos, pero sería el número final de distintas campañas contra el indio en pos de la expansión de las fronteras internas, que se llevaron adelante desde 1820, sobre todo de la mano de los gobernadores Martín Rodríguez y, más tarde, Juan Manuel de Rosas.

Los números de víctimas aborígenes todavía son materia de divergencia, ya que consolidar una cifra dependía de distintos registros que labraban a pulso los comandantes de los distintos regimientos y misiones. De esos registros se desprende que las fuerzas de Roca se cobraron la vida de entre 6 mil y 7 mil indios, y unos 6 mil fueron tomados como cautivos. Y todo entre 1879 y 1880.

La vuelta del Malón, de Ángel Della Valle.

¿Fue humano el desenlace de la campaña que le granjeó a nuestro territorio nacional unos 550 kilómetros de frontera más? Hoy diríamos que no. Pero en aquellos días, las medidas que se tomaron, con la bendición de la Iglesia, fueron consideradas “piadosas”.

El historiador Adrián Pignatelli apunta que “los prisioneros cautivos fueron separados para evitar la descendencia. Miles de mujeres y niños fueron condenados a una vida de semi esclavitud, como servicio doméstico de familias porteñas. Los niños también eran apartados de sus madres en medio de escenas desgarradoras y su destino era decidido por la sociedad de beneficencia”.

“Los guerreros prisioneros fueron empleados como mano de obra barata en estancias, en yerbatales, en algodonales del noroeste, en obrajes, madereros, o en ingenios azucareros en el norte. Otros fueron enrolados en las filas del ejército y la marina. Los que eran considerados más peligrosos, confinados a la isla Martín García, donde rompían piedras para el empedrado de la ciudad de Buenos Aires. Muchos murieron por la mala alimentación y las enfermedades.”

“Los caciques sobrevivientes no tuvieron más remedio que someterse y pudieron vivir tranquilos en parcelas asignadas por el Gobierno. Se recuperaron centenares de cautivos capturados en los malones indios, y el Estado tomó posesión (entre 1879 y 1910), de miles de kilómetros cuadrados de territorio, muchos de los cuales fueron repartidos como botín de guerra entre políticos, estancieros y militares”.

Hasta aquí, este recorrido para colocar en contexto lo que fue aquello.

Polémica por el traslado del monumento en Bariloche

Miguel Ángel Pichetto fue quizás quien más anticipadamente tomó partido alrededor de esta polémica. El político, proveniente de la provincia de Río Negro, afirmaba hace algunos meses, en el contexto de la noticia de la toma de tierras en Bariloche: “Por suerte, en Argentina apareció Roca”.

“El mapuche es un pueblo invasor, no es un pueblo originario de la Argentina, es un pueblo originario de Chile, y no tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza ni en la Patagonia. Cruzaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres en el siglo XIX”, destacaba Pichetto, y agregaba: “La Patagonia es argentina por Roca, si no, estaría todavía siendo ocupada por Chile”.

En otra ocasión, mediante un video subido a sus redes sociales, el ex diputado reivindicaba la figura de Roca como “un gran argentino nacido en Tucumán”. “Fue dos veces presidente, fue el hombre que hizo la integración territorial de la Argentina. Tomó la Patagonia, que hasta ese momento era un territorio vacío. Todavía lo sigue siendo, pero en ese momento había una disputa de soberanía con Chile”, señalaba.

Además, destacaba que Roca “puso en marcha la Ley de Educación Pública 1420, consolidó un Estado con una visión laica, determinó el Registro Civil y la Ley de Matrimonio Civil”, y que tuvo “una visión moderna de integración territorial, una recuperación para la Argentina de más de la mitad del territorio de la Patagonia”.

En este caso, las declaraciones se suscitaron en ocasión del traslado de una estatua de Roca en la provincia de Santa Cruz.

Gonzalo Roca, el sobrino del ex presidente, también criticó la decisión de sacar la estatua de su tío del centro cívico de la ciudad de Bariloche, asegurando que eso representa “romper las bases de la construcción del Estado Argentino”.

“Es muy peligroso y no sabemos bien a qué apuntan, porque, como en aquella época, que había intereses de Chile, pero también ingleses y de Francia, se estaban conformando los estados y se pretendía una apropiación del territorio. Argentina lo reclamaba, con justo derecho, como herencia de España, y Roca, con esa visión completa que tenía, tomó posesión sobre ese territorio. Hoy parece que se lo quiere desmembrar, dividir y entregar a fuerzas completamente desconocidas”, agregó.

La asesora de la Municipalidad de Bariloche, Mercedes Vacarezza, aseguraba que el hecho de mover el monumento a Roca responde a la intención de “restaurarlo y preservar la obra de arte del deterioro”.

“Hay que tener en cuenta el clima de confrontación social que, como figura histórica, representa la figura de Roca. Hay dos posiciones diametralmente opuestas y enfrentadas desde hace muchísimo”, explicaba la representante de la municipalidad.

Las críticas en Twitter

También hubo un raid de tuits de personas de todo el arco político refiriéndose a la polémica por la figura histórica.

Javier Milei publicó: “SÍMBOLO DE LA DECADENCIA La decisión del intendente de Bariloche de Juntos Rio Negro de reemplazar la estatua del presidente Roca por un monumento a las Abuelas de Plaza de Mayo es la representación gráfica de esta Argentina decadente que tenemos hace cien años. En nuestra Argentina vamos a enarbolar orgullosos los símbolos de aquellos que hicieron grande este país. VLLC !!!”.

Ricardo López Murphy, por su parte, afirmaba en la red social que “hay que ser inepto, burro, y anti Patria, para deshonrar la figura de Julio Argentino Roca, prócer, conquistador de nuestra Patagonia e impulsor de la modernización del Estado. Repudio rotundamente esta muestra de desagradecimiento e ignorancia supina”.

José Luis Espert no se quedó atrás y también reivindicó la figura del ex presidente en su Twitter, criticando el traslado del monumento: “¿Qué les pasa a esta gente? Si no fuera por Roca, serían chilenos. Tarados de estudio”.

Miguel Ángel Pichetto se extendía un poco más, dando su posición mediante un hilo de tuits, cuyo mensaje completo reproducimos a continuación: “Una visión hipócrita y cargada de odio le niega al Gral. Julio Argentino Roca su rol fundamental en la construcción de Argentina como Nación. Roca creó el Registro civil, Ley de matrimonio civil y La educación pública (ley 1420). Terminó con el avance de las tribus mapuches apoyadas por el estado chileno que asolaban poblaciones, robando el ganado y las mujeres en el territorio Argentino definiendo los límites territoriales. Su gran gobierno y la abundancia de su administración, crearon escuelas, ferrocarriles y puertos. ¿No son esos los derechos que valora una democracia? No a la patria mapuche defendida por los Montoneros, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la izquierda argentina. VIVA LA ARGENTINA, VIVA NUESTRA BANDERA CELESTE Y BLANCA!!!!!”.

Carlos Maslatón, en el estilo que lo caracteriza, también se sumaba al coro de críticas contra el traslado del monumento. “No sean dementes, den marcha atrás con este disparate. Miren la estética única del Centro Cívico que tienen, Bariloche. Bustillo quiso que allí esté emplazado, y de ese modo, el monumento a Julio Argentino Roca. No procedan, lo vamos a reivindicar igual, siempre y más que nunca”, exigía el mediático abogado.

Otra excusa para profundizar la grieta

Nuestra tesis es que Roca termina siendo otra excusa para profundizar la grieta.

Hace más de una década, Jorge Rivas, quien fue un importante funcionario del gobierno de Néstor Kirchner que luego de sufrir un grave hecho de inseguridad terminó en una condición de salud que le impidió continuar con la política, dijo una frase que marcaría el próximo período: “Lo que más me entusiasma de Néstor Kirchner son sus enemigos”.

Comunicándose mediante una computadora debido a su estado de parálisis motriz, mediante la voz mecánica y el acento español del software de comunicación, el ex funcionario respondía a Ernesto Tenembaum que lo que más le preocupaba era “que no se lleguen a profundizar los cambios, porque sería retroceder mucho y volver a perder una gran oportunidad”.

El triunfo de Laclau

Creemos que hay un triunfo de Laclau en la política argentina. Incluso podríamos decir, de una manera un poco excesiva a fines didácticos, que el Pro también es laclausiano. El triunfo de Laclau consiste en la exacerbación de la polarización, situación que, en Argentina, llamamos grieta.

Para Laclau la construcción de la diferencia es consustancial a la producción del antagonismo o de la frontera antagónica que distingue el campo del “nosotros” del de “ellos”.

Hay populismo siempre que las identidades colectivas se construyen en términos de una frontera dicotómica que separa a “los de arriba” de “los de abajo”.

Los de abajo, “el pueblo”, se configuran como un conjunto de identidades carentes de un derecho que son representadas por un líder. Los de “arriba” son los señalados como responsables de estos derechos postergados o insatisfechos.

Es preciso señalar el carácter postmarxista de Laclau. Si en Marx es el lugar que se ocupa en la producción, lo que determina si se es parte de la clase obrera o la burguesía, para el autor que estamos analizando esto es más complejo, más susceptible de transformaciones con el discurso.

Es interesante ver cómo el kirchnerismo ha llamado como propios a algunos dirigentes como Moyano que luego fueron puestos en la vereda de enfrente como parte del “poder”.

Por su parte, la politóloga y socióloga belga Chantal Mouffe, pareja de Ernesto Laclau, escribió junto a él Hegemonía y estrategia socialista, texto en el que se afirma que “en un mundo unipolar la opción no está en manos de proletarios con límites ya difusos, sino en la articulación de un proyecto de diversas voces en un sistema que reivindique la confrontación y el adversario en una democracia agonista”.

En su obra, ella critica la visión de quienes consideran a la política como “una forma de administración”, porque “parece que se deja de lado algo central en la política, que es el papel de las pasiones y de las confrontaciones”, y afirma que “lo que define lo político es la confrontación, en todo sistema surgen conflictos y hay confrontación porque hay un otro que siempre queda excluido.

Lo que sucede, a veces, es que el sistema no puede ofrecer una solución racional y deviene en lo que yo llamo ‘un antagonismo’. Conflictos que pueden poner en cuestión la existencia de la democracia porque manifiestan una forma amigo-enemigo que no plantea ningún diálogo, sólo plantea su eliminación”.

Hoy la excusa es el monumento a Julio Argentino Roca, pero siempre hay algún elemento que se utiliza para marcar la diferenciación.

