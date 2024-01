Rodolfo Aguiar: "Estamos ante el fraude laboral más grande de la historia"

El dirigente sindical Rodolfo Aguiar se refirió a la suspensión parcial del decreto presidencial en el ámbito laboral: "Es un golpe de KO para el DNU de Milei, estos pronunciamientos hacen que la Justicia empiece a recuperar la credibilidad". Por otra parte, remarcó que las centrales de trabajadores se pondrán firmes contra las decisiones del oficialismo: "Hay un nivel de unidad en todos los sindicatos como nunca se vio en la historia", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y. al igual que muchos otros dirigentes, se puso al frente de las denuncias y reclamos contra el Gobierno Nacional ante la decisión de llevar adelante privatizaciones y las reformas que, según el mismo Aguiar, tienen puntos de comparación con lo sucedido durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

Nuria Am: ¿Cuál es su apreciación sobre el avance de la Justicia, haciendo lugar a estos pedidos y la intención del Gobierno de apelar el fallo?

Es un golpe de KO para el DNU de Milei porque si bien los pronunciamientos judiciales hasta aquí han referido al capítulo IV (que es todo lo referido al trabajo), el resto del texto debiera correr la misma suerte por inconstitucional. Además, con esto se empieza a acreditar que no están dadas las condiciones de necesidad y urgencia que permitan eludir el tratamiento legislativo.

Algunos de los fallos comienzan a establecer conceptos importantes, como decir que los trabajadores forman parte de un sector socialmente vulnerable y que lo que está en juego son derechos alimentarios. El Gobierno tendrá la instancia de apelación, pero la Justicia nos es ajena. De alguna manera, estos pronunciamientos hacen que la Justicia empiece a recuperar la credibilidad que había perdido frente a la sociedad.

Alejandro Gomel: A su vez, hay un avance a las reformas del Estado, especialmente con la finalización de los contratos a los trabajadores del Estado en diciembre y las reestructuración que se están haciendo. ¿Cómo ve ATE esto lo que pasa dentro del Estado?

La afectación directa es a los argentinos y las argentinas de bien que se quedaron en la calle con sus familias. Pero indirectamente afecta a toda la comunidad porque se tratan de trabajadores que tienen roles indispensables para garantizar el funcionamiento de todos los organismos del Estado.

Por su parte, el Ejecutivo busca plantear la idea de que no son despidos, sino que se trata de vínculos laborales a término. Pero eso sucede en los privados, pero como la mayoría que nos gobiernan son empresarios, no conocen el Estado. Pero, al tratarse del Estado y no de una empresa, debería ser dotada de estabilidad laboral. Estamos ante el fraude laboral más grande de la historia.

No sólo quieren despedir 7 mil personas que no llegaban al año de antigüedad, sino que pusieron contra la pared a otros 70 mil porque les renovaron sus contratos sólo por un plazo de 90 días.

Pero la ley ómnibus pretende instrumentar un medida que sólo la hicieron los gobiernos de facto: poner en disponibilidad al resto de los recursos humanos, creando un fondo de reconversión en el que nos dicen que nos van a pagar indemnización adelantada en cuotas y van a promocionar al sector privado para que nos absorba. Es una barbaridad lo que está pasando y la Justicia empieza a darnos la razón.

AG: El Gobierno hablaba de “empleo militante” y lo de dejar sin efecto los contratos tenía que ver con esto. ¿Qué pensás?

Son recurrentes los desaciertos de Adorni, repite como loro y no sabe de lo que habla. Desde antes le decimos que sí, hay empleo militante que son los 210 mil empleados de la administración pública; militamos en defensa de esos derechos en donde se nos va la vida. ¿Quiénes son los supuestos privilegiados? ¿Los que recolectan basura a la madrugada? ¿Los que reciben en una guardia a algún accidentado?

Cuando ellos hablan de “ñoquis” intentan instalar un latiguillo comunicacionalmente exitoso para pararse desde ahí y justificar ajustes. Si quieren encontrar personas en el Estado que cobren un sueldo y no trabajen, somos los primeros en acompañarlos porque es una estafa. Son conceptos que sólo buscan estigmatizar.

Hace años decimos que se debería ingresar al Estado por concurso público de oposición de antecedentes para garantizar que quienes llegan son los más idóneos para tener un servicio de calidad.

NA: ¿Cómo piensa que será el paro general? ¿Se puede adelantar? ¿Hay posibilidad de diálogo con el Gobierno?

En principio los estatales van a ser muy importantes durante el paro, que va tener un impacto total en todo el país. Estoy seguro que será multitudinaria y agrego que, desde ATE, no podemos esperar hasta el 24 por el tema de despidos. Necesitamos una instancia previa para seguir interviniendo en el debate público.

Por eso buscamos que el 15 de enero se haga la jornada nacional de lucha para los estatales, y tendrá un gran impacto en toda Argentina. Cada provincia va a definir cuál va a ser la modalidad. Nos hemos reunidos con otros sindicatos estatales que también se sumarán y lo propio hará la Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Industria.

NA: ¿Se van a movilizar?

Tenemos que terminar de definir cuál va a ser la modalidad. En principio, no estaba planteada una movilización pero sí una concentración.

AG: ¿Confían en lo que está planteando esta CGT? ¿Cómo ven la articulación que pueden tener con ellos?

Tengo varias miradas, todas las organizaciones sindicales son organizaciones nobles, ya que buscan defender los derechos y la vida de los trabajadores. Por supuesto que estas organizaciones las hacen hombres y mujeres y desde ahí uno puede empezar a evaluar la respuesta que tuvo en cada momento histórico.

El movimiento obrero viene de una fragmentación muy grande que no perjudica a dirigentes sino a los trabajadores que representan. Es tan grave la agresión sobre los derechos laborales que la novedad es que, en menos de un mes, hay un nivel de unidad en todos los sindicatos como nunca se vio. De hecho, tenemos una CGT que ya llevó adelante una movilización, llamó a un paro y presentó una acción en la Justicia.

Claudio Mardones: ¿Y cómo se articulará la relación entre ATE y UPCN, el otro gran gremio de trabajadores estatales, por fuera de las conducciones de las otras centrales obreras?

La articulación ha sido permanente en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo, tenemos comunicación e, incluso, trabajos conjuntos periódicamente. Por fuera de ese ámbito, venimos articulando acciones dentro de sus respectivas centrales obreras. El principal desafío con ellos es encontrar puntos de acuerdo para hacer una defensa más eficaz de los trabajadores que representamos.

