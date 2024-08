Rodolfo Santangelo: "Se vienen peores noticias cambiarias"

Rodolfo Santangelo sostuvo que el objetivo del Gobierno de llegar a un 2% de inflación mensual puede llegar a ser alcanzado en octubre, y mencionó que la salida del cepo cambiario debe hacerse "con pragmatismo". Además, destacó que acordar con el FMI es crucial para estabilizar la economía. “El acuerdo con el Fondo va a ser el nuevo ordenador de la política económica”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Santangelo es economista, fundador de la Consultora M&S, que lleva junto con Melconian, y presidente de la Consultora Macroview. Se desempeñó dentro del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios, en la Gerencia de Programación Monetaria y en el Área de Estudios Externos del Banco Central de la República Argentina

Dado que le gusta mucho la música clásica, lo recibimos con el cuarteto N°11 en FA menor, Opus. 95 “Serioso” de Ludwig Van Beethoven, interpretado por The Hungarian String Quartet. Espero que te haya gustado la selección musical con la que te recibimos para alegrarte el día...

Buen día, Jorge. A mi modestisimo entender, Beethoven fue el más grande artista, no solo músico. Así que ha sido un placer.

Acertamos nuevamente entonces, y vos fuiste uno de los economistas que también acertó que el índice de inflación de julio iba a ser 4%. ¿Qué perspectiva ves hacia adelante? ¿Cómo sigue esto?

Nosotros hacemos una medición, así que más que un acierto es mérito del equipo nuestro que lo mide.

Estamos en la escalera descendente, como cuando uno hace régimen, donde es mucho más difícil bajar los últimos kilitos, de 5 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2, que lo que fue en su momento de pasar de 20 a 15, a 13 o a 11. Son estos momentos donde hay que quebrar la inercia de los precios que aumentan.

La propia política económica se autoimpuso un objetivo ambicioso, que es el 2% mensual, porque a eso está aumentando el tipo de cambio oficial. El ministro habló de cero, pero no tiene importancia. Yo creo que vamos a tener un agosto que probablemente empiece con 3, no lo sabemos, todavía hay algunas cosas que suben, pero también hay en agosto hay otras que bajan, así que va a estar en 3 y pico.

Y vienen dos meses claves, septiembre y octubre, que van a depender de qué resolución adopte la prometida rebaja del Impuesto País, cómo se implemente, qué pasa con los que ya pagaron el impuesto por adelantado, para ver si algunos precios bajan de los que están caros, y entonces septiembre u octubre, creo que septiembre no, pero octubre no sé, probablemente empiece con 2. Es el lento y largo proceso a la convergencia, el 2% mensual, donde mientras la inflación baja, buena noticia, mientras sea más alta que 2, el tipo de cambio va perdiendo competitividad. Así que estamos en esos meses de transición para ver si terminamos en el ansiado 2% mensual.

Tocas el tema de la convergencia con el crawling peg del dólar. Habías dicho en otra entrevista que $1500 pesos te parecía un tipo de cambio lógico para esta economía. Además, junto a Enrique Szewach, habías escrito un artículo, en diario La Nación, hablando de la "nueva grieta" alrededor del cepo, y que en el momento que se saque iba a haber un aumento del dólar. ¿Cómo se resuelve esa salida del cepo, con ese dólar que para vos está en $1500 pesos para la economía actual?

Con pragmatismo y sin ir a ningún extremo de la grieta. O sea, si alguien cree que la prioridad de la política económica es salir del control de cambio, liberar y unificar hoy, va a cometer un error enorme, porque si hoy se libera el cepo va a haber salida de fondo, no ingreso de fondo. Y al mismo tiempo no quedarse al inmovilismo actual de ir sacando controles innecesarios.

Nosotros escribimos con Enrique que hay tres controles que van a continuar en la Argentina por bastante tiempo. La posibilidad de comprar dólares para ahorrar y mandarlos al exterior, eso va a seguir restringido, porque a Argentina no se puede dar el lujo de la fuga de capitales. La posibilidad de que cuando vas al exterior y pagas con la tarjeta de crédito, eso no va a ir al mismo tipo de cambio del comercio exterior, de la exportación y de la importación. Y la obligación que tienen los exportadores de ingresar las divisas al Banco Central. Esas tres regulaciones van a continuar por bastante tiempo hasta que Argentina sea un país estable, un país creíble.

Siempre vimos el mercado cambiario único y libre como el último paso de un proceso de graduación, no como la primera medida. Tenés que empezar por los cimientos y por el pozo de un edificio, no por el penthouse. Ahora, ha venido muy lento. Nosotros explicamos que hay una parte de la actual organización cambiaria, el llamado blend, que es este esquema por el cual los exportadores 20% de las divisas las venden en el mercado MEP, en el mercado libre, porque al equipo económico le preocupa mucho la brecha. No es un buen mecanismo porque impide la acumulación de reservas. Nosotros creemos que va a haber que hacer modificaciones, veremos cuándo.

Me parece que en todo esto, lo que escribíamos en la nota y lo que creemos en materia cambiaria, las soluciones por lo general pasan por el medio, no por los extremos, se van a resolver en el acuerdo con el Fondo. El acuerdo con el Fondo, que veremos si viene en diciembre, en noviembre o lo esperan a Trump y es a principios del año que viene, si es que gana Trump, por supuesto, va a ser el nuevo ordenador de la política económica. La primera etapa emergencia financiera como que terminó allá por mayo o junio y ahora estamos en una transición media rara, el equipo económico está obsesionado con esto de que la inflación baje, pero el próximo paso importante va a ser el acuerdo con el Fondo, que veremos exactamente cuándo se concreta.

Elizabeth Peger: Recién mencionabas la situación del planteo respecto de una salida del dólar blend. En los últimos días hubo reuniones entre el equipo económico de Luis Caputo y las cerealeras, y en ese marco el Gobierno les planteó la intención y la posibilidad de mantener ese esquema por lo menos hasta 2025...

Es probable, porque mientras no estemos con el acuerdo con el Fondo, cualquier medida en este contexto puede ser peligrosa, así que es posible que hasta fin de año, hasta el acuerdo con el Fondo, se mantenga ese esquema.

Está el tema de la brecha cambiaria. Yo decía que 1400-1500 era un valor lógico para esta Argentina. Ha bajado a 1200, pero no es que si baja el dólar a 1200 ahí se puede liberar, porque los precios de la economía están mucho más ligados al dólar oficial que al dólar libre, salvo cuando se mueve el dólar libre y entonces el blend genera un impacto.

Entonces, puede ser que acá a fin de año eso se mantenga y el acuerdo con el Fondo, repito, va a ser el nuevo ordenador de la política.

EP: En la transición me parece que el tema más preocupante tiene que ver con las reservas, porque han vuelto a estar en niveles negativos preocupantes las reservas netas, entramos casi en un mes complejo porque el campo empieza a liquidar menos, se necesitan más recursos y más dólares para financiar los mayores gastos también de importaciones de energía y esta eliminación del Impuesto País seguramente va a generar más operaciones de los importadores. De hecho, ahora se están postergando esas operaciones a la espera de esa medida. ¿Cómo resuelve el esquema de las reservas tan acotadas en la transición?

Sin lugar a dudas es el problema número uno. Sin embargo, yo te diría que, de todo lo que mencionaste, para mí hay otro problema más, que es que para septiembre-octubre los importadores empiezan a pagar dos facturas simultáneamente: las que pagaban antes cuando se pagaba a 120 días y las que se pagan ahora cuando se paga a 60 días. Así que en octubre y noviembre vas a tener mucha demanda de divisa al importador y creo que, bajo este esquema del blend y lo que tenemos hoy, no se va a solucionar. La caída de reservas va a continuar, y es consecuencia de lo que pasa en el mercado cambiario y lo que pasa con la deuda.

En el lado de la deuda puede ser que venga algún financiamiento adicional del Banco Mundial o del BID, o se está hablando de esta operación repo con garantía de título público, pero que es para zafar un mes. El mercado cambiario no da aviso de cambiar. Viene algún elemento de mala suerte como la caída del precio internacional de las soja, un productor que está ahí retaceando su venta de divisas o que le entrega la soja a la aceitera pero no le fija el precio, con lo cual se exporta pero no puede ingresar la divisa. Cosas muy puntuales del sector. Y te diría que eso va a continuar así, si claramente a la muy buena performance de acumulación de reservas que hubo hasta mayo le sigue un periodo junio-noviembre muy malo. La economía muchas veces es taparte los pies y destaparte la cabeza.

Ahora que vienen mejores noticias de inflación se vienen peores noticias cambiarias, y vamos a estar atentos a dos o tres hechos importantes de septiembre y octubre que van a ser la moratoria impositiva, más para el lado de los pesos y del fijo, que para el lado de los cambios, a ver si esta súper generosa moratoria hace que gente pague, que creo que debería ser así, la posibilidad de pagar cinco años anticipado del impuesto a los bienes personales, que mucha gente lo va a aprovechar, porque es altamente conveniente, y del otro lado el blanqueo.

El blanqueo es la gran incógnita. Si se están generando las condiciones para que los que volvieron a negrear dólares, ya sea en Nueva York o en el colchón, los reintroduzcan al sistema financiero, lo coloquen en los bancos, por lo menos hasta fin del 2025, o si todavía hay una sensación de incertidumbre en riesgo que la gente diga “por ahora no quiero blanquear nada”.

No va a ser ni blanco ni negro, sino qué número de blanqueo aparece. ¿Hay 20 o 30 mil millones?, creo que ese es el tema. Septiembre y octubre siempre son entendidos como puentes para llegar al acuerdo con el Fondo. Para mí todas estas cosas que estamos hablando son puentes para llegar al acuerdo con el Fondo.

Con Carlos Melconian y Gerry della Paolera hicimos el jueves pasado un evento en el Malba tratando de explicar la economía de Milei, y cuando muchas veces utilizaba figuras como dolarización endógena, exógena y una cantidad de neologismos que confunden a los legos, y no sé si incluso a los economistas. Como habrás visto, esta semana volvió a criticar al gremio de los economistas, a los que los coloca en una posición de "falta de capacidad cognitiva" entre todos los graduados universitarios. Él dice que son unos burros, porque no va a pagar la deuda con las reservas del Banco Central, sino que va a pagar las reservas con el superávit del Tesoro. Me gustaría que nos explicaras si realmente no necesita reservas para pagar la deuda, porque finalmente la vas a pagar con el superávit fiscal, y como se hace de los dólares del superávit fiscal en pesos cuando los dólares lo tiene el Banco Central.

Primero te felicito por el seminario, leí el diario del domingo íntegramente todo, y más allá de que invitaste a dos hinchas de Racing, algún defecto había que tener, pero muy buen seminario, me encantó todo lo que leí.

Muy bueno tu punto. Las críticas del presidente directamente ni las escucho, porque a mi me interesa lo que opina el mercado libre que es el que nos contrata, pero es muy bueno tu punto.

Número uno, sí son necesarias las reservas, afirmación contundente. Los países que no es bajo riesgo país tienen en la región, los México, los Brasil, los Colombia o los Chile, son los que tienen más reservas que deudas, esa es una definición contundente. Los países tienen que tener reservas.

El presidente tiene razón en que para que el Tesoro le compre las reservas al Banco Central necesita superávit fiscal, sin lugar a dudas. Esa es la manera de tener estable el mercado local para que al pagar la deuda no se quede un desequilibrio, pero primero tenés que tener los dólares. Vos podés exagerar el punto ahí, Carlos con Pablo Goldín escribieron, el día anterior a Enrique y yo, un artículo que va en ese tenor, que son las dos cosas, el superávit fiscal es la manera que el Tesoro le compra los dólares al Banco Central o al mercado, pero primero tienen que estar los dólares en el superávit del mercado cambiario y que bajo este esquema actual van al Banco Central.

Así que es absolutamente necesario salir del negativo de las reservas e ir a un positivo a largo plazo.

Brasil tiene 400 mil millones de dólares de reservas, Perú tiene 70 mil, Chile tiene 50 mil, ¿vos crees que esos países tienen reservas al cuete? Entonces es un objetivo central donde son las dos cosas, el superávit del mercado cambiario para acumular reservas y el superávit fiscal para que sean compradas. Es más viejo que mi abuela en términos de análisis económico y no hay ninguna novedad.

Hoy estamos teniendo un problema de que el mercado cambiario, por esta organización que tenemos y agravado por las cuestiones internacionales, está muy finito y se refleja en un riesgo país alto. El mercado es sabio, el mercado y sube el riesgo país cuando ve que el país deja de acumular reservas.

