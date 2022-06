Sebastián Galiani: "La gran tragedia de Argentina es que no tiene estabilidad"

En diálogo con Modo Fontevecchia, Sebastián Galiani, ex viceministro de economía, detalló la realidad inflacionaria que atraviesa los Estados Unidos y remarcó que la “gran tragedia” del país es no tener “estabilidad”: “El mercado si compra deuda la va a pedir ajustada por inflación y por dólar. Entonces va a ser muy difícil licuarla”, explicó. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

Hablamos con Carlos Melconian sobre la inflación en Estados Unidos y nos planteamos si, finalmente, la inflación no es la forma con la que EE.UU. termina licuando la deuda, con la diferencia que los norteamericanos lo hacen a lo largo de décadas y nosotros lo hacemos todo junto.

Siempre que la inflación es anticipada licúa parte de la deuda. El año pasado el producto nominal creció 11% en Estados Unidos. Eso contribuye a la reducción de deuda a producto.

¿Y creció también, no porque tenga más unidades, sino porque están inflacionadas?

Así es. El producto real cayó 5,5% y la inflación fue 6%, y eso da un poco más del 11%. También hubo una recuperación real muy fuerte porque hubo una caída de 4 puntos el año anterior, por las cuarentenas, pero luego se dió un rebote. Lo que importa, para esta licuación, son dos cosas: la maduración promedio que tiene la deuda y la inflación no anticipada. Si se anticipa se traslada a las tasas de interés que paga esa deuda.

Vos ahora vivís en Estados Unidos y experimentás lo de la inflación. Los norteamericanos que no están acostumbrados a esto, al menos aquellos que no vivieron en la época de Carter, ¿se escandalizan con una inflación de casi el 10%?

Es un tema de preocupación porque los salarios están ajustados de forma dispar. En promedio han seguido a la inflación núcleo. Hay dos partes en la aceleración de esta inflación. Una es la inflación generalizada por mucha liquidez y la salida de la pandemia y la demanda que creció muy por arriba de lo que podía crecer el producto potencial. Pero en los últimos tres meses viene una inflación adicional que tiene que ver con la guerra en Ucrania. A eso, los salarios no lo han seguido.

En Argentina, ¿es probable qué la única forma de licuar la deuda sea por la inflación?

Si bien es cierto que la inflación, cuando es no anticipada, puede licuar la deuda, los agentes económicos entienden que en la Argentina la inflación es muy alta y la deuda en pesos puede ser licuada. El problema serio de Argentina es que tiene una base monetaria que es la deuda más fácil de licuar porque no paga intereses pero no permite ni financiar el déficit fiscal. No es un juego al que hay que apostar, el mercado si compra deuda la va a pedir ajustada por inflación y por dólar. Entonces va a ser muy difícil licuarla.

El índice de inflación de los Estados Unidos, ¿mide solamente el flujo y no el stock? La gente allí no invierte en dólares sino en activos que se valorizan mucho más que la inflación. ¿Es correcto decir que el sistema inflacionario funciona en la medida en que sea en dosis pequeñas?

Si. En la medida en que sea pequeña y no anticipada, funciona. Pero tanto en Europa como en EEUU, por ejemplo, la tasa de interés para sacar una hipoteca a 30 años, estaba, hace 2 años, a 2,6% y hoy está a 4,6%. Ya se ajustó dos puntos y esto seguirá siendo así.

Pero la propiedad que compraste puede valer el cuádruple...

Es por el incremento de la riqueza, no por la inflación. Si fuese por la inflación la seguiría, pero sube 4 o 2 veces más. Como el producto per cápita crece, volvemos al punto inicial: lo que hace sostenible a la deuda es el producto nominal que es el real. Suben los precios y la riqueza como flujo, que tiene correlato en los stocks.

Quien piensa así es Eduardo Elsztain que basa su mirada en la economía y dice que todos los bancos centrales del mundo mienten y la diferencia es el grado en el que lo hacen…

No creo que sea una mentira. Los bancos centrales tienen una inflación objetivo que no es cero. Hace mucho tiempo que los bancos tienen como objetivo el 2% por año. Se deprecia el dinero con esa inflación pero es un pequeño impuesto más.

Pero la inflación no mide el stock, la riqueza, entonces en EEUU prefieren invertir en ladrillos o acciones porque aumenta mucho más que la inflación.

No me parece que sea una mentira. Hay inversiones mejores. Si miras la bolsa de EEUU bajó más del 20%, pero a largo plazo hay dos cuestiones: si uno sigue al mercado va a tener una ganancia real del 4% a 5% por año y hay períodos de grandes caídas pero si uno no sale, después de 5 años, en promedio se recupera. La inversión en capital es más rentable que tener dinero.

Ayuda a que la gente busque inversiones que son más rentables que los dólares...

La gran tragedia de Argentina es que no tiene estabilidad al igual que muchos países en desarrollo. Si tuviesen estabilidad, tendrían proyectos de inversión en el sector privado que dan más que el 5% promedio que da el sector privado en EEUU. Hay proyectos más importantes que se pueden hacer, como Vaca Muerta, que seguro tendría más que el 5%. No se hacen porque no hay estabilidad.

