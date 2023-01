Silvia Ons, psiquiátra: "Los celulares tienen más autoridad que los padres"

Silvia Ons, ex directora y fundadora de la revista Dispar, afirmó que el pedido de disculpas de los rugbiers se vincula con el perdón religioso. "El psicoanálisis es menos compasivo que el cristianismo porque involucra responsabilidad, mientras que el cristianismo acepta las disculpas". Además, detalló cómo el nihilismo puede vincularse con la violencia juvenil. "Es un crimen que habla de una época nihilista en donde se han devaluados los valores, solo queda el goce violento frente al vacío de la existencia", puntualizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cada uno de los acusados repetía como un mantra que no habían tenido intención de asesinar. ¿Qué valor tiene poseer o no la intención?

Para el derecho puede tener cierto sentido si es premeditado o no, pero para el psicoanálisis no existe la ética de las intenciones sino la de las consecuencias. Hay un dicho popular que reza que “el infierno está lleno de buenas intenciones”. Lo que importa es el acto, más allá de si fue premeditado o no, y ese es el drama de toda vida.

Por otra parte, este caso fue paradigmático porque habla de una violencia muy actual.

No estoy de acuerdo en decir que los implicados son psicópatas, porque ellos no tuvieron una planificación ni manipularon el crimen para evitar ser descubiertos. Actuaron contrariamente a esa idea: pareció un acto desmadrado, más que el placer de matar por matar.

Esta situación me hizo acordar al libro "Los Demonios" de Fiódor Dostoyevski, en donde se relataba las consecuencias del nihilismo que tiene mucho que ver con lo que se vive en esta época: algunos jóvenes de la aristocracia se divierten viendo cómo un sujeto se suicida. Es decir, encuentran diversión en la muerte frente al vacío de la existencia. Es un crimen que habla de una época nihilista en donde se han devaluados los valores, solo queda el goce violento.

¿Hay algo religioso, una rémora de la idea de la intención, que tiene para el cristianismo una diferencia muy marcada?

Slavoj Žižek planteaba que el psicoanálisis es menos compasivo que el cristianismo porque este último perdona. Mientras que en el psicoanálisis lleva a que el sujeto sea responsable y eso hace que no se pueda redimir en algún punto.

La intención apunta a algo religioso, claramente, porque permite una especie de arrepentimiento.

Hubo varias discusiones al respecto de sí todos eran igualmente culpables ¿Hay en esa violencia grupal personas que pierden el control de la situación delegado en el líder? ¿Y les cabe la misma responsabilidad?

Sí, por supuesto. La responsabilidad la tendría que definir el derecho, pero todos han sido responsables.

En un momento se planteaba que el que empezó filmando no tenía el mismo grado de responsabilidad. Pero justamente, cuando un acto se filma, intensifica el accionar de los sujetos. Podría haber procurado la detención del acto y no lo hizo.

Vos hablabas de que en el psicoanálisis hay que hacerse responsable, es decir, dejar de ser niños. ¿Se ve acá, en ese desmadre grupal, cierta actitud infantil y de prolongación de la adolescencia?

Por supuesto, la prolongación de la adolescencia tiene que ver con la falta de orientación. Por eso es importante la educación, en el sentido de encontrar en cada niño la vocación, que es lo único que lo puede orientar frente a la caída de los ideales o de la autoridad misma. En ese orden, los chicos son más hijos de la tecnología que de la transmisión paterna.

La influencia tecnológica en la crianza

Un colega tuyo que entrevistamos la semana pasada, exculpaba a los padres de los asesinos y afirmaba que muchas veces la educación de los hijos está más allá de ellos. ¿Hay algo de que los hijos no son productos directos de los padres sino de la sobreinformación a la que están expuestos?

Antes se decía que eran hijos de la televisión. Pero no sé si tiene tanto qué ver con esto necesariamente. De todas formas, sin demonizar a los padres, los celulares tienen más autoridad que ellos. Incluso estos dispositivos pueden llevar a un estado de desasosiego y falta de un proyecto propio.

Por eso, más que en las instituciones educativas, la importancia está en la tecnología.

Particularmente cuestionó cuando las feministas dicen que hay que deconstruir el patriarcado, ya que éste ya está deconstruido en cierto punto, no así el machismo. Pero nunca se habla de deconstruir el poder más perjudicial de la tecnología. Me refiero a esa invasión que puede producir en los jóvenes que no pueden apelar a lo que Martin Heidegger denominaba "serenidad". Y no es tan fácil.

Además, creo en esta cuestión machista que no es lo mismo que el patriarcado. Porque el padre es generador de valores, ideas e instituciones, mientras que el macho sólo se vale por su fuerza. Hay que diferenciarlo. Y en este caso aparece frente a otros congéneres.

