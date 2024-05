Teresa Bo: "El Gobierno de Israel no ha logrado su promesa de terminar con Hamás"

Teresa Bo señaló que los problemas en la guerra Israel-Palestina se acrecientan cada semana, y los ataques en Gaza junto a la persistencia de Hamás agravan la situación. Afirmó que la comunidad internacional, incluida la Corte Penal Internacional, España, Irlanda y Noruega, reconocerán a Palestina como un Estado y seguirán presionando a Israel para que haya un alto al fuego. “Cada vez que hay algún tipo de desafío político por parte de la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, Israel aumentan los ataques”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teresa Bo es periodista especializada en Medio Oriente y corresponsal de la cadena de noticias Al Jazeera en América Latina. Este fin de semana, Israel bombardeó un campamento de refugiados en Rafah, una zona segura del sur de Gaza, que el ejército israelí aún no había ordenado evacuar, provocando la muerte de alrededor de 50 civiles.

¿Es cada vez más compleja la situación para Netanyahu? ¿Suma un problema nuevo cada semana?

La situación es complicada no solamente para Netanyahu, sino también para Israel y para los palestinos en este momento, especialmente los que viven en Gaza.

Recién estabas comentando lo que fue el ataque en una zona que se llama Rafah, cercana a Al-Maghazi, que a fin del año pasado el gobierno israelí lo designó como el lugar al que la gente tenía que escapar para estar más segura. En ese lugar bombardearon el domingo, después hubo otro bombardeo, anoche, con más de 20 muertos. En su mayoría son mujeres y niños los que están muriendo en esos lugares, o a los que se están matando en esos lugares.

Entonces, sí, evidentemente es una situación muy complicada para Netanyahu, porque desde el 7 de octubre cuando empezó todo esto, o al día siguiente cuando empezaron los ataques en Gaza, Hamás sigue estando activa, los tres líderes principales de Hamás no han sido asesinados, y el gobierno no está pudiendo demostrar que lo que había prometido al principio de esta guerra, que era terminar con Hamás, vaya a suceder. Así mismo las cantidades de secuestrados que siguen estando en Gaza en este momento, en donde no se logra ningún tipo de negociación.

Estuve en Israel, en enero, con varios de los familiares de los secuestrados, y ya en ese momento había marchas muy grandes en contra de Netanyahu, exigiendo que el gobierno negocie, que abra algún tipo de diálogo con Hamás para que los secuestrados sean liberados. Especialmente en la situación que hay en Gaza en este momento, un lugar donde hay más de dos millones de palestinos desplazados en este momento, arrinconados al sur de la franja de Gaza, y también siendo atacados en ese lugar.

Más que nada creo que la exigencia es, no solamente por parte de los israelíes, que él no está demostrando ser exitoso, no solo en lo que es la operación militar en Gaza sino también en lo internacional. Cuando vemos lo que está pasando con la Corte Penal Internacional, con España, Irlanda, Noruega, que están reconociendo un Estado palestino.

Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yisrael Katz, envió un contundente mensaje al gobierno español que adelantó que reconocerá a Palestina como nación en los próximos días, y sostuvo que “los días de la inquisición han terminado, haremos daño a quienes nos dañen”, refiriendose a cuando en España echaron a los judíos. ¿Crees que esto puede escalar a toda la Unión Europea?

Hay que ver qué pasa. Estados Unidos ha amenazado con dejar de mandar armamento a Israel si sigue con los ataques en zonas de población civil.

Creo que lo más grave de lo que estamos viendo es el uso de bombas de 2000 libras, las bombas MK-84, que son las que le da Estados Unidos a Israel, en zonas urbanas, algo totalmente prohibido por las leyes internacionales. Se sabe que crea un impacto altísimo en zonas urbanas, especialmente en la población civil. Entonces estamos viendo una escalada, no solamente por parte de la Unión Europea, de tratar de enviar un mensaje de decirle a Israel que tiene que haber un alto al fuego, que se tiene que negociar y que esta guerra tiene que terminar. Pero también de la Corte Plenaria Internacional, e incluso de Estados Unidos.

Creo que en este momento Israel está poniendo una situación muy difícil a Joe Biden, en donde se está empezando a ver que hay mucha presión dentro del Partido Demócrata para que esta guerra termine, para que haya un alto al fuego, especialmente ante las elecciones de Estados Unidos. Pero evidentemente Israel sigue adelante, lo que ellos dicen es que van a seguir atacando, cada vez que hay algún tipo de desafío político por parte de la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, ellos aumentan los ataques. Y es lo que estamos viendo en estos últimos días, especialmente en Rafah, que es una zona que está repleta de civiles que ya no tienen a dónde ir.

