El flamante titular del Dicasterio para la doctrina de la Fe elegido por el Papa Francisco, Víctor "Tucho" Fernández, aseveró que su nueva responsabilidad es "una conmoción interior bastante fuerte" por la historia oscura que tiene. Los detalles de su futuro próximo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué produce en el alma tener esa responsabilidad, enterarse que le toca a uno cargar con esa responsabilidad?

Una conmoción interior bastante fuerte, porque este Dicasterio que me encomienda el Papa tiene una historia bastante oscura, siempre fue el más importante del Vaticano ,que era como el "brazo de hierro" del Papa, era la llamada Santa Inquisición o el Santo Oficio, que perseguían a los llamados herejes y las brujas, y que llegó incluso, como dice el Papa Francisco, a utilizar métodos inmorales, como la torturas, entre otras cosas.

Entonces, te imaginás que ser nombrado en ese lugar produce escozor. Este Dicasterio que voy a dirigir fue el Santo Oficio, la Inquisición, que incluso me investigó a mí. Gente de aquí mandó artículos míos que consideraban heréticos y estuve unos meses respondiendo. Me hacían repreguntas y las volvía a responder, fue realmente muy molesto.

Hasta habían enviado al Dicasterio una nota mía en un diario de Río Cuarto, pequeño y poco conocido, porque en aquella época había parejas gay (hablamos de 30 años atrás) que pedían la bendición y el Obispo había dicho que no lo podíamos hacer y me pidió que lo explicara.

En el diario dije que no lo hacíamos porque nosotros entendíamos el matrimonio como una unión de varón y mujer, abierta a generar vida, entonces, no lo podíamos identificar. Pero que eso no significaba juzgar a las personas, meternos en su vida intima, ni condenar a nadie.

Curiosamente, habiendo dicho una cosa así, lo mandaron a Roma y me llegaron a decir que yo no fundamentaba la visión de la Iglesia sobre los homosexuales, para ponerte un ejemplo. Con esa tontería estuve meses.

Había grandes teólogos en la época del Concilio del Vaticano II que en esa época eran perseguidos por esta institución. Y es famoso el caso de un gran teólogo que una noche fue y orinó la puerta del Santo Oficio como gesto de desprecio frente a esta metodología persecutoria.

De manera que te imaginás que ser nombrado allí es una cuestión intensa. Pero el Papa Francisco cuando le dije que no, en una primera instancia, me dijo "lo quiero reconfigurar, pensalo bien".

Después, desde el hospital, estando internado me lo volvió a pedir, y no le pude decir que no. A lo que me dijo: "Quedate tranquilo que te voy a mandar una carta donde voy a explicar que quiero darle otro sentido a ese Dicasterio, para promover el pensamiento y la reflexión teológica en diálogo con el mundo y con la ciencia, es decir, más que persecuciones y condenas, espacios de diálogo". Con lo cual, eso me dejó más tranquilo.

En un pacto de lectura con la audiencia, quiero decir de que no soy un entrevistador objetivo, en este caso, por el respeto y cariño especial que te tengo. Te escuchaba y me venía a la cabeza el cardenal Belarmino con Galileo Galilei y aquellas discusiones respecto de si la Tierra giraba alrededor del Sol o viceversa y cómo en cualquier institución hay mala praxis.

Al mismo tiempo, entrevisté al mayor neurólogo mundial este domingo y él marcaba que era injusto decir que la Iglesia había estado en contra de la ciencia, que había casos excepcionales pero que la mayoría en la ciencia se había desarrollado dentro de las instituciones que la Iglesia había apoyado.

Decíamos que ciencia, arte y política son las tres formas de cambiar al mundo y la religión atraviesa las tres, así que entiendo esa responsabilidad.

Dejanos entender cuestiones de orden práctico. ¿Tenés que vivir en Roma? ¿Dejás el arzobispado de La Plata? ¿Cómo sigue su vida?

S, porque estos Dicasterios son como ministerios que suponen una dedicación full time y estar allí cerca del Papa. Yo alguna vez propuse que estos ministerios estuvieran más descentralizados, por ejemplo, en América Latina, con las facilidades que tenemos hoy para comunicarnos, y eso causó revuelo pocos años atrás.

Pero la realidad es que el Papa necesita gente de confianza cerca y tengo que ir a vivir dentro del Vaticano. De hecho, él mismo trató de buscarme una casita conociéndome y que tenga algunas características para que viviera allí adentro.

Cuando nosotros abrimos el programa hoy con tu homilía del 25 de mayo, decía a la mañana de que era un fiel reflejo de tu pensamiento. ¿Cómo se lleva ese pensamiento a nivel mundial? ¿La Inquisición del Medioevo, con sus ramificaciones, encuentra en el mundo no religioso alguna analogía, o sea, si hay alguna ideología o alguna idea económica que pueda representar algo equivalente en el mundo pagano?

Vos mencionabas la homilía del 25 de mayo y evidentemente una así en Europa resuena distinto. En ese sentido, tiene mucha razón Francisco cuando dice que se ve distinto desde las periferias.

Recuerdo siempre cuando fui a visitar Tierra Santa, que me comentaban cómo conocían el desierto de una forma tan minuciosa, percibiendo colores, sombras y cambios a lo largo, que el que no creció allí no lo ve de ninguna manera.

No tiene otra perspectiva, que viene esa experiencia, ese contacto de años. Entonces, en este cargo, que por primera vez haya un latinoamericano, algo que modifica, permite incorporar en ese lugar otras miradas, perspectivas, también es valioso.

¿Te parce que hay alguna metáfora de lo que era la Inquisición, el Santo Oficio, muy atemperado en lo últimos años, pero todavía presente, con algunas doctrinas políticas o económicas que se expresa en el mundo pagano?

¿Hay alguna relación o metáfora entre los males que produjo la Inquisición y otros males que produce el mundo pagano de determinadas doctrinas económicas o políticas?

Es así: todas las formas de autoritarismo, pretender imponer un registro ideológico, formas de populismo que también son autoritarias, y el pensamiento único. Evidentemente, la historia de la Inquisición es vergonzosa, es dura, y contradice profundamente el Evangelio y la propia enseñanza cristiana. Por eso es tan horroroso.

Pero en evidencia, con otros colores, de forma quizá más disimulada y con todo tipo de excusas, cosas semejantes que existieron y siguen existiendo en la política y en distintas instituciones.

Siempre decimos que los hechos del pasado hay que evitar juzgarlos con categorías actuales. Y que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos y eso permite, tal vez, no justificar pero sí comprender parcialmente

Pero a los fenómenos actuales hay que juzgarlos con los criterios de hoy, y hoy siguen existiendo por todas partes formas de autoritarismo, de imposición de pensamientos únicos. Quizás, a veces, más que entretenernos en las críticas al pasado hay que detenerse más y poner la lupa en cosas que ya deberían haber cambiado en el mundo actual.

Me pregunto si hay una cuestión generacional. Vos tenés 60 años, y hablabas del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco podríamos decir que es el primer Papa culturalmente post Concilio, aunque por su edad le tocó la influencia.

Creo que él estaba estudiando cuando todavía no había estado el Concilio, pero ya fue cura con el Concilio, mientras que Benedicto XVI fue uno de los participantes en la construcción de los sustentos del Concilio.

¿Hay algo generacional de la Iglesia que, después del Concilio, toda la generación de curas que fueron ordenados posteriores al Concilio posee una cosmovisión distinta a la anterior?

Sí, evidentemente fue una explosión el Concilio y para quien era estudiante, en esa época, seguramente fue una marca para toda la vida. En ese sentido, es cierto lo que vos decís de que este es el primer Papa que puede considerarse netamente post conciliar.

Alguien cordialmente post conciliar, porque hay gente que todavía no acepta el Concilio del Vaticano II y prefiere volver al pasado. Él lo es cordialmente. De manera que podemos entender su pontificado y algunos lo dicen así como la verdadera y plena aplicación del Concilio.

