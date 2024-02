El senador nacional, Victor Zimmernmann opina que los extremos le están haciendo “mucho mal” a la Argentina. “El enorme desafío que tienen los políticos y el resto de los sectores que tienen representación es encontrar consensos”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Victor Zimmermann es senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco con mandato hasta 2025, fue subsecretario de Desarrollo Económico y Empleo, presidente del Comité Provincial de la UCR en Chaco, diputado nacional desde el 2003 al 2007 y asesor del presidente del Colegio Auditor y de la Auditoria General de la Nación.

Con la cercanía, y a la vez con la distancia, de estar en la otra cámara del Congreso, me gustaría que comparta su visión acerca de lo que ocurrió ayer.

Yo soy de los que cree desde hace bastante tiempo que los extremos le están haciendo mucho mal a la Argentina. El enorme desafío que tienen los políticos y el resto de los sectores que tienen representación es encontrar consensos. En estos tiempos complejos, tenemos que lograr que la economía crezca y, a partir de ahí, ver de qué forma resolvemos los problemas.

Es imprescindible poner en marcha un programa. Desde que empezó la discusión por la Ley Ómnibus hay muchas idas y vueltas, es importante contar con el presupuesto 2024 que es "la ley de leyes" y con un programa en el que todos sepamos cómo se van a repartir los fondos de la recaudación argentina, fundamentalmente para nosotros que estamos en el norte y seguramente muchos gobernadores quedarían mucho más tranquilos sabiendo que van a tener algún grado de acompañamiento como el que merecemos. Queremos vivir de la misma manera que vive la gente del centro del país, con infraestructura, con menor costo de logística y con mayor posibilidad de producción. Ese es el desafío que estamos transitando, ojalá que encontremos los caminos y los consensos necesarios.

Coincido con su análisis. Pienso que el gran problema de Argentina es el resultado de años en los que cada gobierno que llega termina haciendo lo contrario al que se va. Es necesario que haya leyes que modifiquen el esquema económico actual pero a través de un consenso porque, de lo contrario, mucha gente no va a creer que esos cambios se vayan a mantener.

Además, creo que es momento de sacarse la urna de la cabeza, la elección ya terminó, ahora es el momento de la gestión. Tratemos de ubicarnos un ratito en el lugar del otro, yo fui intendente en dos oportunidades, ministro de Desarrollo y vice ministro de Economía en la provincia. Imagínese usted como un gobernador del norte, con una pobreza muy alta, con una marginalidad muy alta, con una gestión anterior que le sacó recursos de coparticipación, que hoy no puede comprar medicamentos.

Lo que estamos esperando los del norte es conocer el programa, que nos digan cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer y cuáles van a ser las obras de infraestructura que permitan tener acceso asfaltado, por ejemplo, al Impenetrable Chaqueño, que permitan tener energía interconectada, que trabajemos juntos con Vaca Muerta e YPF para poder desarrollar el gasoducto, que podamos trabajar en las economías regionales. Yo estoy a favor de que se elimine el déficit y estoy de acuerdo en que hay que equilibrar las cuentas, pero hasta acá, con el ajuste solamente, no se resuelven los problemas.

Hay que bajar el déficit, pero también hay que poner en marcha un programa de obra pública que nos permita tener menor costo logístico, que la hidrovía Paraná-Paraguay funcione, que tengamos puertos, que tengamos biocombustibles, energía alternativa. Esta es la discusión y hay que tenerla sin agravios, sabiendo que estamos ante una situación difícil. Queremos contribuir, más allá de nuestro rol que es defender los intereses de la provincia y ser opositores al gobierno. Desde el 10 de diciembre somos oficialismo en la provincia y opositores a nivel nacional.

¿Usted se imagina un rompimiento de Juntos por el Cambio en el caso de que el PRO forme una alianza con La Libertad Avanza?

La política es muy dinámica y, así como cientos de empresas Pymes nacen y mueren permanentemente, lo mismo sucede con la política. El PRO tiene autoridad para decidir que quiere hacer como partido y parte del PRO decidió irse al gobierno al igual que algunos radicales. Yo no levanto el dedo acusador. Nosotros tenemos que construir una nueva alianza para poder ponernos de acuerdo. De hecho, ya lo hicimos en el Senado, juntamos 39 voluntades de distintos orígenes como el peronismo, distintos partidos provinciales, del PRO y de la Libertad Avanza, y le dimos los instrumentos a la vicepresidente para que pueda designar autoridades y que pueda armar las comisiones porque sabíamos que teníamos que trabajar en el verano. También lo hicimos con varias cuestiones de convenios con países para evitar superposición de impuestos, con la boleta única.

Si pudimos hacer eso, cuando llegue el cronograma electoral, tenemos que acrecentar nuestra alianza para presentar un proyecto alternativo al gobierno y volver a enamorar. Ese es el desafío de la política, gestionar y resolverle los problemas a la gente. La gente no puede llegar el día 15 o 20 del mes, ¿Qué vamos a hacer con los programas sociales? ¿Los vamos a reconvertir? Yo presenté dos alternativas para la reconversión de los programas sociales al sector productivo. ¿Cuándo vamos a discutir eso? ¿Cuándo nos vamos a sentar con la UIA y con el sector empresarial para discutir estos temas? Estas son las cosas que hay que hacer inmediatamente, gestionar para resolver los problemas.

Alejandro Gomel: ¿Qué cree que va a pasar en el Congreso con el DNU luego de que se le haya denegado al kirchnerismo discutirlo en el Senado?

El kirchnerismo está cumpliendo su papel, antes del 10 de diciembre tenían otra mirada. Ahora están cumpliendo su papel y reclamando que en los 10 días posteriores llegado el DNU tendría que tener dictamen para su tratamiento. Hasta tanto no se conforme la comisión bicameral, seguramente las autoridades del oficialismo no nos van a convocar. Si fuese por mí, me gustaría que podamos dar la discusión lo antes posible. A mí me gustaría preguntarle a los funcionarios por el capítulo de deportes que dice que hay que mejorar el deporte en Argentina, algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero también dice que, para que eso suceda, los clubes deben convertirse en sociedades anónimas. Tengo interrogantes, tenemos deportistas destacados en todo el mundo, pero me gustaría preguntarle al nuevo secretario de Deportes de la Nación cuál es su interpretación, ya que no me parece una cuestión de necesidad y urgencia. No hay que tenerle miedo al debate, para eso estamos en el Congreso. Hay que cumplir nuestros roles, mi principal rol es defender los intereses de mi provincia ante el gobierno federal, yo fui uno de los que levanté la voz y hablé con los diputados para discutir sobre las retenciones. No es lo mismo una retención al algodón para una provincia como Córdoba que para algunos pueblos del Chaco, el costo logístico es diferente. Eso hay que entenderlo y hay que sentarse en una mesa con la gente que sabe.

