Victoria Tolosa Paz: "Hay pruebas de connivencia entre Luciani y la oposición"

La Consejera Nacional del Partido Justicialista, Victoria Tolosa Paz, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y manifestó que la Causa Vialidad es el "escándalo mediático, político y judicial más grande desde el retorno de la democracia". "Hay pruebas de connivencia entre Luciani y la oposición", enfatizó. También destacó: "no veo que Cristina Kirchner acepte un indulto".

Venimos tocando el tema del juicio a Cristina Kirchner y lo único que le eliminaría la condena es el indulto. ¿Cuál es la diferencia entre el reconocimiento simbólico y la modificación jurídica?

Estamos asistiendo al escándalo mediático, político y judicial más grande desde el retorno de la democracia. No pongo en tela de juicio que existieron hechos de corrupción durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, pero sí que los vinculen con la figura más importante, que es la vicepresidenta. Han jugado partidos de fútbol distintas figuras judiciales y políticas y el fiscal y el juez evitaron la excusación.

Cristina debería ser juzgada en el marco de la imparcialidad. Eso no se dio y llegamos a una instancia donde se televisó una serie de Netflix. Hay pruebas de connivencia entre Luciani y la oposición. Hubo un pedido de recusación que fue denegado. Quedó al descubierto que no había pruebas para incriminar a Cristina.

El fiscal trae pruebas de otras causas, como la de José López. A quienes creemos en la inocencia de Cristina, tenemos que ser capaces de modificar la Justicia con leyes. No pudimos avanzar con los cambios en el Consejo de la Magistratura, en la Justicia Penal ni en la conformación de la Corte.

En caso de que hubiese una condena, ¿proponen una amnistía?

Faltan varios meses para que esa sentencia se firme. El peronismo, en alerta y movilización, va a demostrar que la mayoría seguimos creyendo en la figura de Cristina. Para visualizar lo que hace la Justica tenemos que movilizarnos en la calle, en paz y con consignas claras. Si hubiese sido por Macri, los genocidas de este país estarían caminando entre nosotros. Eso se evitó con una movilización impresionante en la calle. No escucho a nadie de la Justicia que diga que hubo imparcialidad, que jugaban al fútbol con Macri, que iban a la Casa Rosada, o que Pepín Rodríguez Simón está prófugo.

Colocás el punto donde una movilización logró un cambio en el fallo de la Corte. ¿Ese sería uno de los objetivos?

Cuando se comenten semejantes errores y horrores en un juicio, el Consejo de la Magistratura debería estar denunciando que no podemos asistir con naturalidad a esto. No son pruebas falsas, nadie salió a decir que las fotos que mostró Cristina estaban trucadas. El juez va a firmar sin tener registro de esto. Se tiene que contar porque es gravísimo, no es un tema de fanatismo.

Si la Corte confirma una condena a Cristina, ¿te parece que ahí la solución sería el indulto?

Raúl Zaffaroni lo plantea y es una de las herramientas que se tiene. Conociéndola, no veo que Cristina Kirchner acepte un indulto. Ella señala los horrores, pero Cristina se somete a la Justicia, no es prófuga. Se queda en el país y explica su posición. El apoyo que le dio al mensaje de Parrilli tiene que ver con que quiere ser absuelta por una Justicia que pueda revisar un proceso que ha sido viciado.

Van a tratar de pegar las fichas del rompecabezas como sea, ya instalaron que es corrupta y jefa de una asociación ilícita. El fiscal está siendo sesgado y convivió con la mesa judicial de Macri, que viene persiguiendo a Cristina en todas las causas. No imagino que le pida al Presidente o él firme un indulto.

