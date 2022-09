Woody Allen se retira del cine

En una reciente entrevista con el diario español La Vanguardia, Woody Allen dijo que su siguiente película será la última, y que luego piensa enfocarse en su faceta de escritor, y que planea escribir una novela. Su próximo film será el número 50 de su carrera y lo filmará en Francia a finales de este año, y adelantó que tendrá algunas reminiscencias a su largometraje de 2005, Match Point. Se llamará Wasp 22.

“Mi idea, en principio, no es hacer más películas y centrarme en escribir. Mi próxima película será la número 50. Pienso que es un buen número para terminar. ”, dijo Allen, de 86 años. La película más reciente de Allen fue Rifkin’s Festival (El Festival de Rifkin), que se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián en España en 2020 y que transcurre en San Sebastián, con el Festival de Cine de esa ciudad como fondo. Rifkin’s Festival se estrenó en la Argentina en enero de este año.

Woody Allen estuvo en el centro de una de los más conocidos y debatidos casos de violencia sexual en la historia del espectáculo estadounidense: las acusaciones se remontan a los primeros años 90 y tienen que ver con Dylan Farrow, la hija adoptiva del director.

Allen nunca estuvo involucrado en un proceso penal por esas acusaciones, pero su carrera se vio seriamente dañada a partir de 2017, cuando con la difusión del movimiento Me Too –que por otra parte fue provocado por los artículos del periodista Ronan Farrow, hermano de Dylan, sobre el productor cinematográfico Harvey Weinstein– se volvió a hablar de esas acusaciones. Desde entonces muchos actores tomaron distancia de Allen, disculpándose por haber trabajado con él y asegurando que no volverían a hacerlo en el futuro.

JL PAR