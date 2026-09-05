Falleció Ricardo "Oveja" Stec, entrañable e histórico tumbadorista de Los Palmeras

Ricardo “Oveja” Stec, legendario integrante de la banda de cumbia Los Palmeras, falleció el pasado miércoles 2 de septiembre. La noticia fue notificada por la agrupación, en la que participó en una de sus épocas de mayor producción discográfica, desde 1988 hasta 1992.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo publicó un video recopilatorio del paso del percusionista por Los Palmeras. “Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música”, expresó la banda en el comunicado adjunto.

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Falleció “Oveja” Stec: cómo fue su paso por Los Palmeras

El percusionista participó en diversos grupos de cumbia santafesina, entre ellos, Los Palmeras, considerado como un ícono en el género. Durante sus 4 años en el grupo, compartió escenario con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa; y grabó 5 álbumes: “Loquito por ti”, “Sus amigos”, “Rumor de cumbia”, “Chiquita pero buena” y “Boquita azucarada”.

Después de su salida del grupo, mantuvo su estrecha conexión con la música, especialmente la cumbia. A pesar de que no permaneció en la banda por mucho tiempo, estuvo presente en un momento crucial en la carrera de Los Palmeras, ya que fue su etapa de consolidación y en la que comenzaron a marcar territorio en la escena tropical argentina.

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El músico volvió a tocar con sus ex compañeros en 1992 en el marco de la celebración de los 20 años del conjunto. Su paso se encuentra registrado en diferentes videos y presentaciones de las décadas de los 80’s y 90’s, como se pudo ver en el video de homenaje que Los Palmeras publicaron en su honor.

JSM