Las Pastillas del Abuelo regresará al Movistar Arena el 20 y 21 de noviembre con un formato único. Se trata de una experiencia 360° que permitirá a los fanáticos celebrar los más de 20 años de la banda y disfrutar sus más grandes clásicos desde cualquier ángulo del predio.

La preventa inició ayer, 26 de agosto, y es válida para pagos realizados con las tarjetas Galicia Visa, con la que se obtienen hasta 6 cuotas sin interés. Por otro lado, este jueves 27 es la venta general, que iniciará a las 13. En estos conciertos, el grupo liderado por Piti Fernández presentará su nuevo material, incluida la canción “Tarot”, dedicada a la pareja del cantante.

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Los comienzos de Las Pastillas del Abuelo

La historia de la banda comienza en el colegio Mariano Acosta, donde se conocieron y comenzaron a tocar juntos Piti Fernández y Alejandro Mondelo. Con el paso del tiempo, se sumaron los demás miembros del grupo: Juan Comas, Santiago Bogisich, Diego “Bochi” Bozzalla, Fernando Vecchio y Joel Barbeito.

Las Pastillas del Abuelo se presentará el 20 y 21 de noviembre en el Movistar Arena

El 31 de mayo de 2002 tuvieron su debut en vivo y se presentaron en el bar La Colorada, ubicado en el barrio de Caballito. En julio de ese mismo año, grabaron su primer demo de 6 canciones, entre las que se encontró su primer hit, “El Sensei”, inspirado en un amigo del vocalista principal.

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Gracias a su repercusión, el grupo comenzó a tocar en distintos teatros de Buenos Aires y editaron su primer álbum, llamado “Por Colectora”. Hoy, 24 años después de su primera presentación, Las Pastillas del Abuelo es considerada como una de las bandas clave en la historia del rock nacional.

Las Pastillas del Abuelo: cuánto cuestan las entradas de sus shows

Para los sectores en plateas altas, las entradas se podrán encontrar desde los $60.000 hasta los $65.000, dependiendo de su ubicación. Por otro lado, el show cuenta con un único campo, que tiene un valor de $80.000. Los tickets más costosos se encontrarán en las plateas bajas, donde los precios rondan entre los $80.000 y los $130.000.

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A estos valores se deberá sumar el cargo por servicio, que equivale al 15% del costo. Este se agrega al obtener los lugares a través de la plataforma del Movistar Arena, para la que se debe registrar un usuario con el mail. Por otra parte, es importante tener en cuenta que, una vez realizado el pago, se debe validar con un código que llega en el recibo para no perder la compra.

JSM