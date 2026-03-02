Ricky Martin regresará a la Argentina con un único show el 18 de abril de 2026 en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira internacional Ricky Martin Live 2026. De cara al recital, la producción dio a conocer cómo será el proceso de venta de entradas, incluyendo fechas, preventa y plataforma habilitada.

El anuncio despertó una alta expectativa entre el público, que ya se prepara para asegurar su lugar en uno de los conciertos internacionales más convocantes del año.

Ricky Martin anunció su gira mundial 2026 y vuelve a Sudamérica con shows en Argentina, Uruguay y Paraguay

Cuándo se venden las entradas para Ricky Martin

La venta de tickets se realizará en dos etapas.

- La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12:00.

- Una vez finalizada esta instancia, se habilitará la venta general, que estará disponible para todo el público.

Dónde comprar tickets oficiales

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de All Access, plataforma designada como canal oficial para la comercialización del show en Buenos Aires.

Desde la organización indicaron que no habrá otros medios autorizados para la venta.

Cómo acceder a la preventa

Durante la preventa podrán adquirir entradas:

- Clientes Santander

- Con posibilidad de financiación en hasta 6 cuotas sin interés

Finalizada esta etapa o agotado el cupo disponible, se activará la venta general con todos los medios de pago habilitados.

Cuánto cuestan las entradas para Ricky Martin

La organización confirmó el cuadro de valores estimados según ubicación dentro del Campo Argentino de Polo.

Los precios serán los siguientes:

- VIP Platino: $250.000 + impuestos

- VIP Oro: $220.000 + impuestos

- VIP: $180.000 + impuestos

- Campo de pie: $99.000 + impuestos

- Plateas: $120.000 + impuestos

- Plateas preferenciales: $150.000 + impuestos

Los montos finales dependerán de los cargos por servicio aplicados al momento de la compra.

El regreso de Ricky Martin a la Argentina

El show en Buenos Aires formará parte del tramo sudamericano de la gira, que también incluirá presentaciones en:

- Montevideo (7 de abril)

- Asunción (10 de abril)

La producción anticipa un espectáculo con banda en vivo, cuerpo de bailarines y un recorrido por distintas etapas del repertorio del artista.

Con una única fecha confirmada en el país, la demanda de entradas se proyecta elevada desde el inicio del proceso de venta.