Agenda nacional: Gustavo Valdés viaja a Buenos Aires para la cumbre de gobernadores convocada por Milei

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, viajó a Buenos Aires para participar en la cumbre de mandatarios provinciales convocada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada, programada para las 17 de este jueves.

El encuentro se realiza en medio de la expectativa por el inminente llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. El Gobierno Nacional busca asegurar consensos previos no solo con los bloques aliados, sino fundamentalmente con los gobernadores, quienes son clave para definir la mayoría parlamentaria que necesita el oficialismo.

El objetivo central de la reunión es que el Presidente consiga apoyo para impulsar la agenda de reformas:

Presupuesto 2026

Reforma Laboral

Reforma Previsional

Reforma Tributaria

Junto a Milei estarán presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes fueron ratificados como los principales interlocutores con las provincias.

Provincias Unidas: la fuerza "no kirchnerista"

En declaraciones previas, Gustavo Valdés se refirió al rol de la alianza que integra, Provincias Unidas (PU). El gobernador correntino ratificó que el espacio está enfocado en una agenda "productiva, industrial y tecnológica" con el fin de impulsar el progreso de sus jurisdicciones.

Valdés destacó el potencial político de la alianza al afirmar que Provincias Unidas es una "fuerza no kirchnerista, por el contrario, surge a partir de que vemos de que no tenemos que volver al pasado".

El mandatario también se refirió al resultado nacional, admitiendo que "no fue el esperado porque hubo mucha polarización", pero destacó los 1.800.000 mil votos que obtuvo su espacio a nivel país. En un ejercicio hipotético, Valdés señaló que si esa cifra se sumara a todo el espacio no kirchnerista, "a lo mejor aportaría un triunfo en primera vuelta".