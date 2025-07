Jaldo: “No vemos que todavía haya una reactivación que haya llegado al bolsillo de la gente”

Perfil Redacción NEA

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sostuvo que “todavía” no ve que “haya una reactivación que haya llegado al bolsillo de la gente” al tiempo que recordó que “si al Gobierno nacional le va bien, le va a ir bien a todos los argentinos”.

Pacto de Mayo

A un año de la rúbrica del Pacto de Mayo, el mandatario ofreció una evaluación crítica sobre el cumplimiento de aquel compromiso. "Les diría que ese pacto contenía varios puntos, entre ellos yo creo que mayoritariamente se fueron cumpliendo y hay algunos que están pendientes", afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Sin embargo, matizó que "la situación del país por ahí no es como la que se proyectaba en aquel momento". Aunque "algunas cosas se fueron cumpliendo, otras a media", el gobernador confió en que "todavía tenemos más de una mitad y un mandato para poder cumplir o intentar cumplir lo que nos faltan".

Inflación

En lo económico, Jaldo reconoció el "gran esfuerzo" del Gobierno nacional "para controlar las variables macroeconómicas como es la inflación, que no es menor tener una inflación de 1.5, 1.7".

Además valoró el control del "riesgo país para que me empiecen a mirar diferente desde afuera y también el riesgo país que nos permite que vuelva el crédito a tasa mucho más accesible para los que producen, industrializan, comercializan, es decir, para el sector privado".

No obstante advirtió que "eso es importante, pero no suficiente porque no vemos que todavía haya una reactivación que haya llegado verdaderamente al bolsillo de la gente".

En ese sentido señaló que "hoy vemos que hay gente que aun teniendo un sueldo no llega a fin de mes".

Diálogo

"Para mí primero está la gente, primero están los humanos y sé que si al Gobierno nacional le va bien, nos va a ir bien a todos los argentinos", aseveró.

También enfatizó que "Tucumán es una provincia que no tiene minería, no tiene litio, es una provincia que no tiene petróleo" y que los "recursos son generados por nuestras economías regionales: la actividad sucroalcoholera de la caña de azúcar, el citrus, la frutilla, el arándano”.

"Si el consumo no se reactiva, evidentemente el IVA, que es uno de los impuestos que se coparticipa mayormente a las provincias, empieza a decrecer y por lo tanto decrece la participación", explicó.

Por último reiteró su espíritu dialoguista con la administración de Javier Milei. "Nosotros todavía tenemos un espíritu colaborativo con el gobierno. Ahora sí, el gobierno tiene que saber que es de ida y vuelta. Podemos colaborar, ayudar y a la Nación le tiene que ir bien, pero con las provincias adentro. Yo no creo eso que que alguien se pueda salvar solo y sobre todo en esta situación", concluyó.