Tensión en Resistencia: empleados públicos marcharon al Legislativo tras el nuevo fracaso de la sesión extraordinaria

Una nueva fallida sesión legislativa derivó este lunes en una movilización de empleados públicos, referentes sindicales y trabajadores del InSSSeP por las calles del centro de Resistencia, luego de que la sesión extraordinaria convocada por la oposición no pudiera concretarse por falta de quórum.

La ausencia de la diputada Andrea Charole (bloque CER) volvió a dejar sin número al Frente Chaqueño y a los bloques aliados, que buscaban tratar una amplia agenda de proyectos de emergencia social, sanitaria y energética, entre ellos la Emergencia Sanitaria Pediátrica, la Emergencia Alimentaria, y la ratificación de bonificaciones para trabajadores del InSSSeP, recortadas el año pasado por falta de ley.

“Si no están de acuerdo, que vayan y voten en contra, pero que trabajen”

En diálogo con Perfil, la secretaria general del sindicato del InSSSeP, Zulema Coria, expresó su malestar con el oficialismo radical y responsabilizó a los diputados por el reiterado bloqueo parlamentario. “Venimos de la Cámara de Diputados, donde nuevamente fracasó la sesión. Ya son varias las veces que no dan quórum. Si no están de acuerdo con los proyectos, que vayan a debatir y voten en contra, pero que trabajen”, sostuvo.

La dirigente explicó que el gremio esperaba que este lunes se tratara la ratificación de las bonificaciones del sector y cuestionó la falta de compromiso de los legisladores: “Hace siete meses tenemos los sueldos congelados y ellos cobran dietas jugosas. Que devuelvan su sueldo si no van a trabajar”, exigió Coria, tras confirmar que los sindicatos planean volver a la Legislatura el miércoles para exigir una nueva convocatoria.

Cruces y tensión en la Legislatura

Durante la concentración, los manifestantes se dirigieron hacia una de las sedes del Poder Legislativo. Si bien no cortaron las calles, se vivió un momento de tensión cuando intentaron cruzar hacia el edificio. Hubo empujones y forcejeos, pero finalmente la Policía les permitió el paso.

Desde un megáfono, el diputado provincial Nicolás Slimel (Frente Chaqueño) se dirigió a los trabajadores y apuntó directamente contra la diputada Charole: “Los 15 diputados de Zdero que no fueron a trabajar, y Charole es cómplice de todo esto". "No les interesa la salud, la energía ni el hambre de los chaqueños. Son una manga de cipayos vende patria”, lanzó entre aplausos.

El legislador también apuntó contra el gobernador Leandro Zdero, asegurando que “se está riendo de lo que pasa en la Legislatura”, y llamó a “dar vuelta la historia el 26 de octubre en las urnas”.

Qué proyectos se iban a tratar

La sesión extraordinaria había sido solicitada por un grupo de legisladores opositores encabezados por Juan Carlos Ayala, Paola Benítez, Pía Chiacchio Cavana, Teresa Cubells, Rodrigo Ocampo, Santiago Pérez Pons, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel, entre otros.

El temario incluía once proyectos vinculados a las áreas sanitaria, social y energética, entre ellos:

Emergencia Sanitaria Pediátrica (Ley 2159/25).

Emergencia y Soberanía Alimentaria (Ley 448/24).

Emergencia Energética y Social Tarifaria (Ley 2896/24, 496/24 y 654/24).

Emergencia del Transporte Automotor de Pasajeros (Ley 2134/25).

Ratificación de bonificaciones del InSSSeP (Ley 547/24).

Salario Mínimo Vital y Digno según canasta básica del NEA (Ley 715/25).

Desde Juntos por el Cambio, el bloque oficialista había anticipado que no daría quórum y calificó la convocatoria como “una sobreactuación electoralista del Frente Chaqueño”.

Con la sesión caída y el expediente ya archivado, los gremios estatales advirtieron que seguirán en las calles hasta lograr respuestas. “No pedimos privilegios, pedimos que trabajen. Los diputados fueron elegidos para legislar, no para esconderse”, afirmó Coria. El malestar de los trabajadores y la falta de acuerdos en la Legislatura vuelven a tensar la relación entre el Ejecutivo provincial y la oposición, en la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.