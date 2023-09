Un hombre que se dedicaba al robo de celulares en el barrio porteño de Balvanera y los revendía en Once, fue reconocido por una de sus víctimas y sufrió una serie de golpes por parte de los vecinos antes de ser detenido por la Policía de la Ciudad.

Fue el lunes por la tarde, captado por las cámaras que portaba un oficial de policía. En las imágenes se puede observar cómo los policías llegaron en el momento preciso en el que los vecinos tenían sometido al delincuente y lo agredían físicamente.

Cuando llegó el primer policía, una persona informó que había víctima de un robo, aunque el ladrón lo negó. “Nada que ver, me están robando a mí, don. Me robaron mi billetera y mi celular”, repitió varias veces.

No obstante, en lugar de atender su declaración, los policías lo esposaron para separarlo de quienes lo agredían. "Andá a laburar y dejá de robar. Es mentira que te robaron, la billetera la perdiste por chorro”, le dijo uno de ellos.

El ladrón fue trasladado a una esquina, donde esperaron la llegada de un patrullero. En este momento, la mujer que había identificado al ladrón por robarle el celular se unió a la escena, lo que dio lugar a una acalorada discusión.

"Quiero mi campera, gato", les dijo el hombre arrestado a los policías. Después de unos minutos, fue trasladado en una camioneta blanca de propiedad particular, lo que generó un tenso enfrentamiento con las personas presentes en el lugar.

A pesar de estar esposado, el agresor logró romper la ventana de la camioneta con sus pies y comenzó a intercambiar insultos con la víctima del robo. “¿Quién te va a robar vos? Vos me robaste plata a mí, mentirosa”, respondió ante las acusaciones.

Luego, cuando llegó una ambulancia del SAME para curarle las heridas, contó su versión de la situación: “Esta gila con tres más, me pegaron. Los dos giles me tenían en el piso y ella me pegaba en la cara”.

Después de llevarlo a la comisaría y mediante el análisis de sus huellas dactilares, las autoridades de la Policía de la Ciudad de confirmaron que el hombre tenía antecedentes por robo desde 2014, cuando cumplió 18 años.

De acuerdo con los relatos de residentes y testigos, se supo que se especializaba en el robo de teléfonos en la zona de Balvanera y posteriormente los "colocaba" en las galerías de la zona de Once.

BR/LT