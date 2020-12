El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos

Carlos Leyba*

En 2003 estábamos saliendo de la crisis de 2001 y el gran periodista Marcelo Capurro fundó la revista Debate.

En 2000 había implosionado la convertibilidad desnudando las fallas estructurales acumuladas desde 1975.

Debate (6/6/2003) formuló la pregunta: “¿Qué es lo que no se puede dejar de hacer?”. La respuesta fue una propuesta a Néstor Kirchner. Debate señalaba que lo “mínimo que no admite excusas y no hacerlo… confirmará el rumbo de la decadencia: Más del 70% de los niños entre 2 y 14 años… debajo de la línea de pobreza… de los adolescentes que trabajan el 58% no asiste a la escuela. El 38 % de los niños está debajo de la línea de indigencia. La anemia … afecta al 50% de los menores de 2 años. Para ellos no hay ninguna posibilidad de … proceso educativo: sus carencias son … definitivas.” “No hay ningún otro problema comparable”.

La nota preguntaba “¿Usted se anima a decir que no se puede?”

El segundo problema Debate lo resumía así “El 18% de los argentinos carece de oportunidades para ganarse el pan mediante su trabajo. (más) 19,9% de subocupados y a los que reciben subsidios para vivir… Si el PBI creciese durante una década… 4% anual…la tasa de desocupación se mantendría constante… La solución exige un programa específico …para lograr la reducción de 3 puntos por año de la desocupación abierta. “El mercado”, por sí sólo, no lo puede resolver… ¿Usted se anima a imaginar 4 años más de este escenario?”

No fueron 4 pasaron 17.

Sigue la nota “La infraestructura… está al borde del colapso … una medida del subdesarrollo provocado por la ausencia del Estado. Sin infraestructura adecuada no hay posibilidad de aprovechar el potencial productivo. La estrategia del ajuste perpetuo ha gestado la huelga de inversiones públicas y la falta de mantenimiento ha minado el trabajo de generaciones”. “Su postergación, al igual que la ausencia de educación… o la continuidad del desempleo, tiene el vicio de multiplicarse geométricamente a consecuencia de su propia moratoria”

En 17 años no pudimos escapar de la geometría del atraso.

“La inversión reproductiva está paralizada y hubo fuga de capitales…” “el avance exportador, requieren un aumento sustantivo… de inversión privada para ser sustentables en el tiempo… es imprescindible romper con la lógica dominante y estimular grandes inversiones” (hay) “normas contra la inversión reproductiva. Un ejemplo … es el IVA a los Bienes de Capital. Hay que eliminar las normas represivas y generar un marco de promoción para quebrar el estancamiento de la inversión y evitar el deterioro de la productividad”.

Desde 2003 nada hicimos.

El desfinanciamiento del sistema previsional,… está en el origen del déficit fiscal…Cualquier proyección del sistema de previsión es un viaje a un agujero negro. Ambos sistemas, público y privado, no recaudan,… En la base está la evasión y la estrechez de la fuerza de trabajo”…”Postergar la resolución de este conflicto es extremadamente riesgoso porque “el desfinanciamiento real” crece como una bola de nieve”. Peor hoy.

La nota le señalaba a Néstor Kirchner que “Los acuerdos internacionales modelan la estructura productiva. Lo hacen el Mercosur y la OMC. Los que negociamos con la UE y el ALCA lo harán. Todos ellos – por la Reforma Constitucional de 1994 – tienen rango constitucional. Esa cláusula debería ser modificada. La Argentina debe replantear el Mercosur y sus negociaciones internacionales. El Mercosur es la mejor asociación para la Argentina. Sin embargo, es necesario sujetarla a la condición de desarrollo productivo equitativo de los países miembros. No es beneficioso para nosotros si el precio es cerrar actividades complejas, reprimarizarnos o especializarnos en producción primaria.”

Entonces (2003) al igual que ahora “no tenemos protección contra esta tendencia. La Argentina también debe “espejar” las políticas brasileñas que sí protegen. Debemos exigir adecuada participación en las cadenas de valor: no tiene sentido una asociación que, a base de “ideología”, nos hace ceder pedazos enteros de nuestra actividad productiva sin recibir nada de similar complejidad a cambio. Necesitamos una drástica mejora en la calidad de la infraestructura de negociación internacional, para hacer de los acuerdos regionales las herramientas para superar la especialización y compartir los beneficios de la protección. Los acuerdos dejan de tener sentido si un socio se reprimariza para pagar la protección industrial del otro: la actual estrategia improvisada e inconsulta, nos pone en riesgo de perder posibilidades de desarrollo tecnológico y productivo. Más Mercosur para nuestro desarrollo debe significar más industria: volver al espíritu de los acuerdos originales.”

En 17 años en política internacional nada cambió para bien.

“La deuda es el corsé de nuestra relación financiera con el mundo”…“minimizar el daño al acreedor, implica la intención de formular un programa honesto…la reducción del desempleo, es garantizar la continuidad de los pagos. Este Programa debe contar con el consenso del Parlamento”. ¿Canal Volver?

“El Presupuesto Nacional tiene una pesada componente inercial; encierra ideas desechadas, proyectos abortados, tareas inútiles y funciones postergables. Escapan a él muchas urgencias y prioridades. Diseñar un Presupuesto a medida de nuestra emergencia exige debatir cada uno de los items que él contiene: no puede ser un libro cerrado procedente del 4° piso del Palacio de Hacienda”…“El mismo método de “optimización progresiva” que proponemos para el Presupuesto debería llevarse a cabo en materia de estructura tributaria. El Congreso debe elaborar un modelo integral de estructura tributaria óptima. Hasta tanto un consenso parlamentario no haya logrado sentar sus bases, no deberían realizarse modificaciones importantes al sistema vigente”…”La previsibilidad tributaria es un bien social”.

Hoy la Argentina es un país sin mapa de futuro

Al igual que hoy “El Estado debe recuperar el control efectivo sobre los servicios públicos, la formación de las decisiones en materia de recursos estratégicos, en primer lugar los energéticos; …etc”. “ Las privatizaciones, … de la década pasada, (los 90) en la práctica han dejado en manos exclusivas del sector privado decisiones trascendentes para el mediano y largo plazo. Hay que recuperar el control del Estado…sin con ello poner en riesgo el desarrollo de los programas de inversión”.

Conclusión de ayer y de hoy “Diseñar el largo plazo exige contar con una estructura ad hoc como la del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) …”. “Ese modelo es el único capaz de articular la inteligencia disponible en la administración pública y en los centros de investigación. Hoy la Argentina es un país sin mapa de futuro. Necesitamos prospectiva y estrategias para ser eficientes. Ellas deben ser el resultado y el motor del consenso. En realidad, no hay consenso sin visión compartida del largo plazo”

Ni los Kirchner, ni Macri hicieron lo que no se podía dejar de hacer. Es evidente.

“El tiempo pasa” y nuestro fracaso huele a viejo. Afortunadamente la reflexión y la receta de 2003, tal como la canción, siguen siendo joven.

*Economista y uno de los arquitectos del Pacto Social de 1973.