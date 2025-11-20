Cómo los progresistas pueden ganar en materia de inmigración

BERLÍN – En un libro blanco largamente esperado, el gobierno laborista británico acaba de proponer la revisión más profunda del sistema de asilo del país en una generación. Al hacerlo, se une a los democristianos alemanes y a la Unión Europea en su conjunto al adoptar una nueva posición más estricta. Normalmente, los intentos de abordar la migración han pasado por tres fases distintas: negar el problema; imitar el lenguaje y las políticas de la extrema derecha; y, finalmente, adaptarse y encontrar formas de combatir a las fuerzas de extrema derecha en su propio terreno.

Cuando el Partido Laborista eligió a Keir Starmer como líder en 2020, estaba atrapado en la primera fase. Entró en la segunda fase este verano, cuando Starmer advirtió que Gran Bretaña corría el riesgo de convertirse en una “isla de extraños”. Sin embargo, al imitar el lenguaje del populista partido Reform UK, Starmer estaba diciendo efectivamente: “Reform tiene razón, pero votad por nosotros”.

Quizá tras reconocer el error, los laboristas podrían estar pasando a la tercera fase. Por ejemplo, han empezado a atacar la idea de Reform de abolir el permiso de residencia indefinida (residencia permanente) para los migrantes, calificándola de medida que destrozaría comunidades al deportar a personas que llevan décadas viviendo en el país, han criado hijos y han formado parte integral de la sociedad y la economía. Aunque el libro blanco laborista aún mantiene un pie en el pensamiento de la fase dos, el partido puede avanzar plenamente a la fase tres emulando a otros partidos de centro-izquierda que han logrado redefinir con éxito el debate sobre la migración.

Pensemos en el enfoque de la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Los medios se han centrado en el valor chocante de que las autoridades de inmigración arranquen las joyas a los refugiados al entrar en el país. Pero la verdadera lección es cómo Frederiksen ha cambiado los términos del debate: de una competición sobre quién puede ser más cruel con los migrantes a una competición sobre quién puede mantener mejor el Estado de bienestar danés.

El genio de Frederiksen consistió en desvincular el debate sobre la migración del debate sobre la raza. Aceptó que muchos de los refugiados que huyen a Dinamarca tienen solicitudes de asilo legítimas y que el país tiene el deber de ayudarlos. Pero también reconoció que el Estado de bienestar contributivo de Dinamarca no podía sostener una afluencia descontrolada de personas que no podrían contribuir a su mantenimiento durante muchos años. Así, su respuesta incluyó endurecer las fronteras del país, proporcionar ayuda financiera para asistir a los refugiados fuera de Dinamarca y hacer más por integrar a los que ya están en el país.

De manera similar, bajo el liderazgo de Magdalena Andersson, los socialdemócratas suecos se han centrado en la integración. Dado que Suecia acogió al mayor número de solicitantes de asilo per cápita durante la crisis de refugiados de 2015, su composición demográfica ha cambiado más que la de cualquier otro país europeo (el número de personas con antecedentes extranjeros ha aumentado del 13 % al 28 % en los últimos 30 años). Tras el aumento de apoyo a los ultraderechistas Demócratas de Suecia en las elecciones de 2022, el gobierno de centro-derecha ha actuado con firmeza para cerrar las fronteras del país, convirtiendo a Suecia en uno de los pocos países desarrollados con migración neta negativa.

Pero han sido los socialdemócratas, ahora en la oposición, quienes más han contribuido a replantear el debate sobre la inmigración en el país. Su portavoz en la materia, Lawen Redar, ve el control de fronteras y la integración como las dos caras de la misma moneda. Todo país tiene derecho a decidir a quién deja entrar, reconoce; pero el gobierno también tiene el deber de garantizar que todos los que ya están en el país se conviertan en miembros valiosos de la comunidad. Así, la estrategia del partido se resume en “fronteras seguras, integración activa y nada de racismo”.

Como inmigrante de segunda generación (con madre iraní-kurda y padre iraquí-kurdo), Redar ha impulsado un movimiento para acabar con el problema de las “sociedades paralelas”, guetos de migrantes excluidos del mercado laboral y, por tanto, susceptibles a la criminalidad y la pobreza. Su solución pasa por hacer obligatorio el idioma sueco, facultar al Estado para decidir dónde viven los nuevos inmigrantes y reorientar el sistema educativo hacia hacer que las personas se sientan suecas “en su corazón” y no solo en el papel. En su lenguaje queda claro cuánto ama Redar a Suecia. Al desarrollar un patriotismo inclusivo, ha logrado recuperar la bandera de los Demócratas de Suecia, que, como muchos partidos de extrema derecha (y el vicepresidente estadounidense JD Vance), definen la identidad nacional en términos estrictamente de sangre y suelo.

De vuelta en Gran Bretaña, el gobierno de Starmer parece haber determinado, correctamente, que a los votantes no les importarán ninguna de sus otras políticas si no demuestra que va en serio con la seguridad de las fronteras y con detener la llegada de pequeñas embarcaciones a sus costas. Pero si no ancla su respuesta en una estrategia más amplia y auténticamente de centro-izquierda, sus políticas parecerán meramente oportunistas.

Para ser convincente, Starmer necesita combinar su enfoque duro en las fronteras con otros tres pilares. Primero, puede señalar que la seguridad fronteriza requiere cooperación internacional, no el aislacionismo que defiende Reform. Eso significa trabajar con los franceses para detener las pequeñas embarcaciones y utilizar la ayuda como herramienta para facilitar devoluciones cuando proceda (un objetivo que se ve socavado por la decisión del gobierno de recortar el gasto en desarrollo).

Segundo, los laboristas deberían enfatizar que el patriotismo no trata de pureza étnica, sino de integración. Así es como se inculca un sentimiento de orgullo en todos los habitantes del país. Esto podría significar encontrar formas de celebrar la historia nacional; desarrollar políticas sobre idioma, vivienda y educación; y crear una vía hacia la ciudadanía para el 35 % de los médicos del Servicio Nacional de Salud y el 25 % de los trabajadores de cuidados que tienen nacionalidad no británica.

Tercero, la política de inmigración laborista debería ayudar a construir una economía que funcione para sus propios trabajadores. Deben existir vías legales de migración para trabajadores cualificados como médicos, cuidadores y ingenieros informáticos. Pero estas deben ir acompañadas de protecciones del mercado laboral, un salario mínimo que garantice que la nueva migración no haga bajar los ingresos de la clase trabajadora, y educación y aprendizajes que den a los británicos nativos la oportunidad de ocupar los empleos ya disponibles. La agenda de Reform no ofrece nada de esto.

El debate sobre el asilo no debería verse como un mal necesario, sino como una oportunidad política para un gobierno, como el de Starmer, que busca dirección. Si se hace bien, el tema ofrece la posibilidad de pasar al ataque y desafiar a Reform en su propio terreno. Pero hacerlo bien requiere que el gobierno asegure que su nueva dureza sirva a una agenda más amplia y auténticamente progresista.

Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, es autor de The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict (Bantam Press, 2021).