Dan una mano a desempleados que no tienen ni para cargar la SUBE

El trabajo es la salida. Pero no alcanza con cualquier trabajo. Alberto tiene 63 años y 44 de aportes. En algún momento de su vida, su realidad cambió y terminó viviendo en la calle. Cuando llegó a nosotros, no pedía plata. Pedía una red. Una oportunidad de volver a empezar desde su historia, no a pesar de ella. Hoy trabaja, tiene ingresos estables y recuperó algo que el mercado laboral suele dar por sentado: dignidad.

Su historia no es la excepción. Es el retrato de miles.

La economía creció 4,4% el año pasado, mientras que aumentó el desempleo

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Los datos del INDEC son contundentes: Argentina cerró 2025 con una tasa de desempleo del 7,5%, la más alta desde la pandemia. Pero el problema va más allá: el 43% de los trabajadores está en la informalidad y la subocupación afecta al 11,3% de la población activa. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, 7 de cada 10 son informales. Tener un trabajo hoy no garantiza salir de la pobreza. La discusión sobre inclusión laboral debe incorporar también la calidad del empleo y la generación de ingresos dignos. Sin eso, la inclusión es solamente algo a medias.

La Fundación Cultura de Trabajo trabaja con esa convicción desde 2017. Acompañar a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad —muchos de ellos sin hogar— en un proceso integral que va mucho más allá de un curriculum. Los programas que les ofrecen incluyen formación en oficios, talleres de empleabilidad, orientación laboral, banco de ropa disponible y herramientas para poder presentarse a trabajar. Se les brinda incluso la carga de la tarjeta SUBE para que puedan llegar a la primera entrevista laboral. Los obstáculos para quienes están en la calle comienzan mucho antes de la primera entrevista.

En este camino, el sector privado es clave. Y no solo por responsabilidad social: los números respaldan esta afirmación. Según la OIT, las empresas con culturas inclusivas mejoran sus resultados entre un 5% y un 20%. Un estudio de Accenture va más lejos aún: las organizaciones líderes en inclusión laboral tienen el doble de ingresos netos frente a las que no contemplan esta agenda. La inclusión en este tema no es una cuestión de caridad. Es una decisión estratégica que deja beneficios de renta.

Las empresas que abren sus puertas a perfiles vulnerables encuentran equipos más comprometidos, con menor rotación y mayor sentido de pertenencia. Y quienes deciden apoyar esta causa pueden además deducir sus aportes en el impuesto a las ganancias.

Argentina no va a reducir su informalidad sin que el sector privado decida ser parte activa de la solución. Hay personas formadas, con herramientas y con ganas, esperando esa oportunidad. La Fundación Cultura deTrabajo los acompaña hasta la entrada. ¿Quién abre la puerta?

*Lic.en Ciencia Política (UBA), Directora Ejecutiva y co-fundadora de la Fundación Cultura de Trabajo — culturadetrabajo.org.ar

