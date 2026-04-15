92 millones de empleos menos 2030: cómo proteger tu carrera de la IA

Hace tiempo que vengo explorando, leyendo distintas miradas y escuchando abordajes de expertos de variadas disciplinas sobre el impacto de la tecnología aplicada y la inteligencia artificial (IA) en el mundo y, particularmente, en el ámbito laboral.

Obviamente, entre la ramificación de factores involucrados, no puede faltar el foco en el efecto sobre los puestos de trabajo.

Cómo impacta el avance de la IA en el mercado laboral de la programación

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Un dato importante: el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial estima que 92 millones de trabajadores podrían perder sus empleos para el año 2030.

Consulto habitualmente información elaborada por Singularity University y, entre sus últimos papers, aparece un artículo que escribió para Business Insider el Doctor Michael Housman – fundador de AI-ccelerator, empresa especializada en formación y consultoría en IA – sobre cómo los trabajadores pueden proteger sus carreras a medida que la IA se expande rápidamente en las organizaciones. Sus consejos apuntan a mitigar tanto el pánico como la complacencia ante el avance de la IA.

Su enfoque induce a que cada persona analice su rol laboral procurando previsibilidad. Cuanto más se base en reglas y tareas repetitivas, mayor será la vulnerabilidad. Entonces, sugiere fortalecer las habilidades interpersonales y familiarizarse con las herramientas de IA, no esperando solo a que su empleador lo capacite, y pensar con mentalidad de crecimiento: las mismas herramientas que están reemplazando empleos, están facilitando la creación de otros nuevos.

Por lo tanto, es clave orientarse a la complementación. Saber que, en el despliegue de cualquier rol, habrá un copiloto y así profundizar sobre las capacidades que se necesitarán fortalecer y/o desarrollar para trabajar con la IA.

Hoy existen numerosas posibilidades de acceso, en muchos casos gratuitas, para adquirir conocimiento y ejemplos de aplicación de la IA. Y, por otro lado, habilidades que promuevan el relacionamiento, la colaboración y la inteligencia emocional nos posicionarán con ventaja para aprovechar las oportunidades y potenciar los resultados agregando el valor que la IA no puede aportar.

Sostengo con frecuencia en mis exposiciones y encuentros en ámbitos afines a las temáticas de gestión, liderazgo y cultura organizacional que, ante la contribución de la IA como proveedora de probabilidades, está presente la capacidad de discernir con nuestra inteligencia humana (IH) sobre la razonabilidad de los emergentes y, con esa curación, lograr el mejor resultado producto de la inteligencia colaborativa (IC) IA + IH: IC.

IA en el ámbito laboral: las oportunidades y desafíos que marcarán el trabajo en 2026



Sumar pensamiento crítico para analizar información de manera objetiva, cuestionar suposiciones y evaluar evidencias para la toma de decisiones.

Y una capacidad fundamental a potenciar es el aprender a preguntar y repreguntar para, justamente, aprovechar esta conexión simbiótica entre ambas inteligencias (IA e IH)

Todos quienes nos dedicamos a la gestión de personas, tenemos un gran desafío en la exploración de caminos alternativos y en facilitar puentes que contribuyan a acercar ideas, iniciativas, prácticas y trayectos pedagógicos para la reconversión de la oferta laboral, considerando esta convivencia clave humano/tecnológica.

(*) Partner en Backer & Partners, Master en Sociología y Coach especializado en Recursos Humanos y Transformación Cultural y Digital.