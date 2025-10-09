El caso de la venta de oro del FMI

Con los países en desarrollo enfrentando una intensa presión financiera y los países desarrollados reduciendo la ayuda extranjera, puede ser tentador soñar con encontrar una olla llena de oro. No es necesario seguir soñando: el Fondo Monetario Internacional posee actualmente 90.5 millones de onzas de este metal.

Como vestigio del estándar de oro, estas reservas podrían convertirse rápidamente en fondos tangibles. Tras mantenerse alrededor de $2,000 por onza durante la mayor parte de la última media década, el precio del oro ha superado ahora los $4,000 por onza. Incluso en términos reales, este es un máximo histórico, como muestra el Gráfico 1. Sin embargo, esto no se reflejaría en el balance del FMI, que valora su oro a solo $50 por onza, un precio visto por última vez en la década de 1970.

En realidad, las reservas de oro del FMI valen más de $350 mil millones, más que el PIB de Chile. Vender solo el 10% de estas reservas generaría suficientes fondos para compensar los recortes de ayuda extranjera de este año.

Esta medida no carece de precedentes. El FMI ha vendido oro en varias ocasiones, la más reciente entre 2009 y 2010. Los ingresos de esa venta se utilizaron para crear un fondo de dotación que complementa los ingresos del FMI y subsidia el Fideicomiso para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento, su brazo de préstamos concesionales para países de bajos ingresos.

El argumento para vender una pequeña parte del oro del FMI es aún más sólido hoy. Los fondos podrían ayudar a apoyar a países en desarrollo con problemas de liquidez, sin requerir contribuciones de donantes. Al colocarlos en un fondo de dotación, el FMI podría crear una fuente de financiamiento concesional a largo plazo y sostenible para estos países. Quizás lo más importante es que el Fondo podría no obtener nunca un mayor rendimiento por su oro.

Los ingresos de una venta de oro podrían canalizarse hacia varios fideicomisos existentes dentro del FMI. Quizás el candidato más prometedor es el Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT), que cubre los pagos de la deuda de países de bajos ingresos vulnerables al FMI tras desastres de salud pública o naturales. En este momento, justo cuando estos países enfrentan grandes pagos al FMI, los fondos del CCRT están casi agotados, totalizando alrededor de $115 millones, apenas suficientes para apoyar a un país tras una crisis, y mucho menos a las docenas que podrían necesitarlo. Con ligeras modificaciones a los criterios de elegibilidad del CCRT, los efectos negativos de los recortes de ayuda y los ajustes comerciales en el financiamiento de la salud pública podrían calificarse como choques que merecen alivio. Esto, junto con una reposición de fondos, permitiría al CCRT cumplir con su potencial.

Alternativamente, estos fondos podrían usarse para aumentar la concesionalidad del Fideicomiso para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento del FMI, ampliando el apoyo a los países de bajos ingresos.

Independientemente del fideicomiso seleccionado, colocar los ingresos de una venta de oro en un fondo de dotación maximizaría su impacto al generar retornos continuos para ser distribuidos al fideicomiso. Como beneficio adicional para Estados Unidos, el fondo de dotación podría incluir inversiones en bonos del Tesoro de EE. UU., aumentando la demanda de estos.

Este uso del oro es completamente consistente con el mandato del FMI. Los recortes de ayuda a algunos países en desarrollo equivalen a varios puntos porcentuales de su PIB. La consiguiente necesidad de aumentar el gasto interno en salud pública, educación y sectores relacionados ejercerá aún más presión sobre gobiernos que ya enfrentan altos costos de servicio de la deuda. Además, las reducciones en la ayuda y los cambios en el comercio mundial tienen implicaciones en la balanza de pagos, particularmente en sectores que dependen de bienes importados, como los medicamentos para el VIH/SIDA.

Vender una parte del oro del FMI también está alineado con los deseos expresados por Estados Unidos y otros países desarrollados. Ahora que enfrentan altos niveles de deuda, condiciones económicas desafiantes y la necesidad de aumentar el gasto en defensa, estos países han enfatizado que la responsabilidad de financiar bienes públicos globales debe distribuirse más ampliamente y que las instituciones internacionales, incluido el FMI, deberían usar sus recursos de manera más eficiente. ¿Qué es más ineficiente que mantener una pila de oro ociosa?

Es poco probable que surjan las consecuencias no deseadas que muchos temen, como una caída en el precio del oro. Para evitar este resultado en 2009-10, el FMI vendió oro gradualmente, realizando inicialmente acuerdos fuera del mercado con bancos centrales y coordinando con productores de oro en las ventas al mercado.

Tampoco pondría en riesgo la estabilidad financiera del FMI la venta de oro. El Fondo no pide prestado en el mercado, por lo que no necesita reservas de oro para demostrar su solvencia. Además, ha superado su objetivo de saldos precautorios de alrededor de $35 mil millones, una cifra que no incluye sus reservas de oro. Por último, la gran mayoría del oro del FMI permanecería intacta. En todo caso, estas ventas fortalecerían la estabilidad financiera del Fondo al mejorar la capacidad de los países en desarrollo para pagar sus deudas.

Es difícil imaginar una solución más rentable para los recortes generalizados de ayuda extranjera que el FMI venda una pequeña parte de su oro sin riesgo para su salud financiera y sin costo para sus donantes. Esto sería cierto incluso si el precio del oro no hubiera alcanzado nuevos máximos. El hecho de que lo haya hecho significa que los ministros de finanzas y los banqueros centrales deberían actuar con urgencia cuando se reúnan en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial este mes. Podría no haber un mejor momento para aprovechar la olla de oro del Fondo.

(*) Tim Hirschel-Burns es Enlace de Políticas en la Iniciativa de Gobernanza Económica Global del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Marina Zucker-Marques, investigadora académica senior en la Iniciativa de Gobernanza Económica Global del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, es Comisionada para el Informe Jubilee sobre el Abordaje de las Crisis de Deuda y Desarrollo. / Project Syndicate, 2025.