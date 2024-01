“El voto opositor es más trumpista que republicano”

Rafael Bernal, un periodista del portal The Hill que acompaña la política estadounidense, analiza para PERFIL el arranque de las primarias republicanas en Iowa, con la amplia victoria de Donald Trump, que sacó 30 puntos de diferencia sobre sus principales competidores, Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, exembajador ante la ONU. El triunfo le dio al expresidente 20 de los 40 delegados, frente a nueve de DeSantis y uno de Haley. Para Bernal, el dominio de Trump sobre el partido se consolidará en las próximas primarias, en New Hampshire, y los procesos judiciales que enfrenta en realidad lo fortalecen, porque su base “es más trumpista que republicana”.

—¿Es muy significativo este arranque tan contundente de Trump?

—Significativo, pero también esperado. Trump es el líder y casi el dueño del Partido Republicano en este momento. Cualquier triunfo de menos del 50% en Iowa, un estado donde quienes fueron a participar en este sistema de caucus es gente que está muy involucrada en su candidato, hubiera sido un fracaso. Además, el clima no ayudó. Participaron menos votantes de los que se hubiera esperado si el clima hubiera sido mejor. Entonces, su triunfo confirma lo que ya sabemos, pero no es el triunfo más amplio que pudo haber tenido Trump en este caucus.

—¿Cuáles son tus proyecciones para las primarias de New Hampshire, el próximo jueves?

—Curiosamente, los tres candidatos que llegan a New Hampshire básicamente lo hacen proclamando el triunfo. Ron DeSantis quedó en segundo lugar, pero celebró como si hubiera quedado en primero, porque superó a Haley. Y Haley, básicamente empatada pero en tercer lugar, celebró como si hubiera quedado segunda. Para hacer proyecciones hay que recordar las primarias demócratas de 2020 entre Joe Biden y Bernie Sanders, que se alargaron hasta el “supermartes”, cuando votan muchos estados. En ese entonces, Biden quedó en cuarto y quinto lugar en Iowa y New Hampshire. Todo eso para decir que son difíciles las proyecciones, pero obviamente la proyección es que Trump sigue ganando porque sigue siendo el líder del Partido Republicano hoy en día.

—Al día siguiente de su victoria en Iowa, Trump tuvo que presentarse en una de las tantas causas que enfrenta. Tuvo un duro cruce con el juez, tiene esos problemas judiciales incluso en los próximos meses, ya que en marzo tiene otra audiencia. ¿Afecta eso a su popularidad o, al contrario, lo ayuda a victimizarse de “caza de brujas”, como él dice?

—Es justamente eso, lo afecta de una manera positiva en las primarias republicanas. En una elección general no sabemos, porque no hay precedente. No sabemos cómo van a reaccionar los votantes independientes, y tal vez los demócratas que están desencantados con Biden. No sabemos cómo esos juicios van a afectar la elección general. Sabemos que en las elecciones republicanas están favoreciendo a Trump porque lo hacen ver justamente como con una persecución política y como la víctima política de Biden.

—Tanto Nikki Haley como Ron DeSantis dicen que, con Trump, los republicanos pierden frente a Biden.

—Ambos tienen el mismo argumento, porque ellos saben que la base del partido es más trumpista que republicana. El republicanismo y conservadurismo de Nikki Haley de hace 10 o 15 años no tiene mucha relevancia hoy en día en la política de Estados Unidos. Entonces, como no pueden atacar a Trump, atacan las posibilidades del triunfo de Trump. DeSantis se pintó a sí mismo como un Trump eficiente, lo que no parece estar rindiéndole frutos, porque siempre es preferible el original a la copia.

