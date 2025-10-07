Hacia un acero más verde

NUEVA YORK – Quemar carbón para generar electricidad es tan antieconómico que la administración Trump recurrió a emitir órdenes para mantener abiertas las plantas y así sostener una industria moribunda. Sin embargo, hay un área donde el carbón sigue siendo el rey: en la producción de hierro primario para fabricar acero.

Esto es importante porque la producción de hierro y acero representa más del 10% de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero. La mayoría de estas emisiones provienen de los altos hornos, donde se utiliza carbón para eliminar el oxígeno del mineral de hierro, produciendo no solo hierro, sino también dióxido de carbono (el subproducto principal).

Afortunadamente, existen formas mejores de hacerlo. Una es simplemente evitar la producción de nuevo hierro desde el inicio. El acero es 100% reciclable, y actualmente más de una quinta parte del suministro global proviene de chatarra reciclada. El reciclaje solo requiere electricidad, por lo que es posible imaginar una economía circular perfecta en la que los aerogeneradores produzcan electricidad para fabricar acero a partir de aerogeneradores reciclados. Esto ya es en gran medida rentable en lugares donde la chatarra de acero está fácilmente disponible, como Estados Unidos y Europa, aunque no tanto en las economías asiáticas de rápido crecimiento.

Otra opción es usar gas natural. Solo alrededor del 7% del acero a nivel global se produce de esta manera, debido a los costos y complicaciones adicionales que conlleva. No obstante, esta opción allana el camino hacia uno de los métodos principales para reducir las emisiones del acero casi a cero: sustituir el gas por hidrógeno verde.

La startup sueca Stegra hace justamente eso. En 2022 comenzó la construcción de la primera planta de acero "profundamente verde" del mundo: un logro importante y un gran paso en la dirección correcta. El objetivo de la empresa de producir cinco millones de toneladas de acero con bajas emisiones de carbono anualmente para 2030 es tanto ambicioso como alcanzable bajo las condiciones políticas adecuadas. Además, hay otros proyectos similares en marcha, anunciando un futuro con acero de bajas emisiones.

Será una escalada empinada. Las cinco millones de toneladas de Stegra palidecen frente a los 1.500 millones de toneladas que se producen hoy utilizando carbón. Por cada nueva planta de acero verde en discusión, se están planificando más de dos plantas tradicionales. A diferencia de las plantas eléctricas de carbón, los altos hornos impulsados por carbón seguirán siendo económicamente viables a menos que se fije un precio adecuado al CO2. La Unión Europea ha empezado a hacerlo con su sistema de comercio de emisiones, cobrando a los contaminadores alrededor de 80 euros (94 dólares) por tonelada; pero los productores de acero en China, India y otros países enfrentan poco o ningún precio por sus emisiones de carbono.

Además, si bien el precio directo o indirecto del carbono debe formar parte del portafolio de políticas climáticas del sector, no puede ser la única medida. Otro gran componente es el metano. Aunque este gas de efecto invernadero inevitablemente se filtra cuando se utiliza gas natural para producir acero, el principal culpable es el metano contenido en las vetas de carbón, que se libera directamente al aire al extraer carbón metalúrgico para usar en altos hornos.

El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Durante los primeros 20 años, atrapa aproximadamente 80 veces más calor que el CO2. Si bien el CO2 sigue siendo el gas de efecto invernadero más importante a largo plazo, aproximadamente la mitad del calentamiento experimentado desde el período preindustrial hasta la década de 2010 se debió a emisiones de metano, no de CO2.

Este efecto desproporcionado convierte al metano de las vetas de carbón en un problema poco valorado de la producción global de acero. Por sí solo, añade alrededor del 25% a la huella climática del acero producido en altos hornos, lo que equivale a alrededor de mil millones de toneladas de CO2 por año. Estas emisiones continuarán mientras los altos hornos dominen la industria.

Afortunadamente, aunque ningún cambio industrial ocurrirá por sí solo, cálculos preliminares sugieren que el metano podría eliminarse de la cadena de suministro de los altos hornos a base de carbón a un costo relativamente bajo, inferior al 1% del precio de mercado del acero. Además, el carbón metalúrgico es producido por un número limitado de empresas mineras en unos pocos países. Eso significa que las asociaciones para medir y mitigar eficazmente estas emisiones están al alcance. Estas podrían incluir no solo a países como Australia —un enfoque temprano del esfuerzo sobre el metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente—, sino también a China, que representa más de la mitad de la producción global de carbón metalúrgico y acero.

Con Estados Unidos retirado del liderazgo en política climática, la UE y China han estado colaborando más estrechamente en iniciativas clave sobre el clima. El metano de las vetas de carbón en la cadena de suministro del acero debería estar en su lista de problemas a resolver. Reducir las emisiones de metano en esta cadena no producirá acero verde de la noche a la mañana, pero podría reducir las emisiones del sector en el equivalente a mil millones de toneladas de CO2 al año, y a bajo costo.

A diferencia de algunos argumentos que presentan al gas como un "combustible puente" entre el carbón y las energías renovables, hay poco riesgo de que centrarse en el metano de las vetas de carbón desvíe la atención de la necesidad de abandonar el carbón (y el gas) en favor de métodos más ecológicos. El mundo no debe perder de vista la importancia de avanzar hacia un acero verdaderamente bajo en carbono. En ese camino, el “acero ligeramente verde” bien vale la pequeña inversión.

Gernot Wagner es economista climático en Columbia Business School.

Roland Kupers, asesor en complejidad, resiliencia y transición energética, es el arquitecto principal del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de las Naciones Unidas.

