La ciencia por sí sola no detendrá la fiebre de Lassa

Una de las amenazas para la salud más persistentes y con menos fondos de África Occidental, la fiebre de Lassa, sigue causando muertes prevenibles más de medio siglo después de su descubrimiento. Afortunadamente, tres prometedoras vacunas candidatas se encuentran en desarrollo clínico, una de las cuales podría obtener la licencia en la próxima década. Sin embargo, este progreso solo se traducirá en protección si los países están preparados para usar la vacuna.

La fiebre de Lassa es una enfermedad grave que afecta de forma desproporcionada a las personas en zonas rurales, donde los roedores transmiten el virus a los humanos. Si bien muchas infecciones pasan desapercibidas, debido a que los síntomas son similares a los de otras fiebres y los diagnósticos son escasos, las consecuencias siguen siendo significativas. Para contener la transmisión, los centros de salud a veces cierran salas, lo que retrasa la atención rutinaria y sobrecarga sistemas ya de por sí frágiles. La amenaza se extiende más allá de la atención médica: los hogares pierden ingresos y los niños pierden la escuela. Se estima que en toda África Occidental, la fiebre de Lassa causa pérdidas de aproximadamente 160 millones de dólares al año, en gran medida debido a su impacto negativo en la productividad.

Para convertir los avances científicos en inmunidad real, la Organización de la Salud de África Occidental (WAHO) y los ministros de salud de África Occidental, con el apoyo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), convocaron la Coalición contra la Fiebre de Lassa en 2024. Basándose en las mejoras en la vigilancia, la investigación y la respuesta a brotes realizadas por institutos nacionales de salud pública, investigadores y organizaciones relacionadas, la coalición contribuye a fortalecer las redes de ensayos de vacunas, facilita el intercambio regional de datos y desarrolla la capacidad regulatoria y los marcos de políticas para la introducción y la expansión de la vacunación.

Como demuestra la experiencia, la falta de preparación puede retrasar la adopción de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano se introdujo en una pauta de tres dosis, aunque posteriormente se descubrió que una sola dosis es igual de eficaz. Las directrices sobre las dosis se actualizaron con el tiempo, lo que redujo los costos de distribución y amplió la cobertura en países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, el cambio se produjo 16 años después de la aprobación regulatoria. Una estimación sugiere que la adopción del esquema de una sola dosis tan solo cinco años antes podría haber salvado 150.000 vidas.

Una futura vacuna contra la fiebre de Lassa podría enfrentar retrasos similares a menos que los responsables políticos consideren decisiones clave antes de su aprobación regulatoria. Esto implica establecer criterios claros sobre quiénes deben vacunarse primero, sopesando los riesgos que enfrentan los trabajadores de la salud y otras poblaciones vulnerables. También deben analizar los datos locales para determinar dónde la vacunación tendrá el mayor impacto, ya que el riesgo varía considerablemente entre distritos y según la temporada. Los gobiernos necesitan planes realistas para la distribución a través de la infraestructura existente, así como análisis de costos y opciones de adquisición.

El Grupo de Trabajo de Investigación de Políticas de la Coalición contra la Fiebre de Lassa ha colaborado con más de 200 expertos en África Occidental para identificar las preguntas de investigación más prioritarias que deben abordarse antes de distribuir una vacuna contra la fiebre de Lassa. Algunas de estas preguntas ya están siendo respondidas. El estudio Enable, financiado por la CEPI, está rastreando la prevalencia de la fiebre de Lassa en África Occidental, el estudio más grande jamás realizado en este ámbito. Los países más afectados han trabajado con sus socios durante varios años para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, mejorar los sistemas de laboratorio y construir redes de ensayos clínicos.

Pero aún queda mucho por hacer. Los responsables de las políticas nacionales deben comenzar por identificar los datos necesarios para identificar los grupos y zonas de alto riesgo, desarrollar estrategias de distribución y evaluar las necesidades de financiación. Organismos regionales como la OMS deben colaborar con las instituciones pertinentes para armonizar los procesos regulatorios y crear canales para una orientación rápida una vez que se conozcan los resultados de los ensayos. Las agencias técnicas y otros socios pueden apoyar la investigación operativa y las mejoras en la vigilancia que los países no pueden llevar a cabo por sí solos.

Por último, la distribución de una vacuna no puede tener éxito sin confianza. Las organizaciones comunitarias deben empezar a concienciar sobre la fiebre de Lassa e infundir confianza en la vacuna mucho antes de que lleguen las dosis. Esto es especialmente importante en comunidades que temen la enfermedad o donde existe un estigma asociado a ella.

Algunos argumentan que es prematuro actuar cuando las vacunas candidatas aún se encuentran en fase de ensayo y los presupuestos son ajustados. A otros les preocupa cómo responderá la gente a una nueva vacuna para una enfermedad con la que quizá no estén familiarizados. Pero estas preocupaciones, muy reales, subrayan la necesidad de empezar a planificar y educar ahora. El largo plazo para el desarrollo de vacunas refuerza la necesidad de actuar con prontitud, ya que la creación de sistemas regulatorios, la concertación de acuerdos de financiación y la construcción de estructuras de participación llevan años.

Es cierto que los gobiernos quizá no necesiten planes de vacunación completos ahora. Pero deberían sentar las bases para garantizar la claridad sobre dónde desplegar la campaña, cómo financiarla y cómo será la participación comunitaria. De esta manera, para cuando se autorice una vacuna, los países afectados estarán en mejor posición para actuar con rapidez y decisión. Una vacuna contra la fiebre de Lassa sería sin duda un gran avance científico. Pero no servirá de mucho a menos que los países estén preparados para ello.