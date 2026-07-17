La industria de reuniones también dinamiza la economía del país

Cuando se habla de turismo, la imagen que suele aparecer es la de un viajero que recorre paisajes, visita atractivos o disfruta de unas vacaciones. Sin embargo, existe otro segmento, mucho menos visible para el público, que representa una poderosa herramienta para el desarrollo económico: la industria de reuniones.

Congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo conforman una actividad que moviliza inversiones, genera empleo, impulsa el consumo y posiciona a los destinos en el escenario internacional. Es muchísimo más que organizar eventos porque en realidad, se trata de una industria que conecta conocimiento, innovación, negocios y desarrollo territorial.

En Argentina se realizan más de 3.600 reuniones al año, que convocan a 7,5 millones de asistentes y generan un impacto económico superior a los $3 mil millones. Además, uno de cada cuatro turistas internacionales llega al país para participar de un congreso, una convención, una exposición o un viaje de incentivo.

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Sin embargo, más allá de las cifras, el valor de este segmento está en perfil del viajero que asiste a un congreso. Quien viaja por motivos profesionales tiene un gasto promedio superior al del turista vacacional, permanece más tiempo en el destino y demanda una amplia cadena de servicios que involucra a hoteles, restaurantes, transporte, tecnología, logística, producción, comercio y proveedores locales. Cada evento genera un efecto multiplicador que impacta sobre numerosas actividades económicas, muchas de ellas alejadas de la mirada del público.

Otro de los grandes aportes de esta industria es su capacidad para desestacionalizar la actividad turística. Mientras el turismo vacacional depende, en gran medida, de las temporadas altas, los congresos y convenciones se desarrollan durante todo el año por lo que favorecen una ocupación más equilibrada de la infraestructura turística y generan ingresos sostenidos para empresas y trabajadores.

Presencia federal

Su impacto también se refleja en el desarrollo federal. Cada congreso o convención que llega a una ciudad representa una oportunidad para fortalecer las economías regionales, promover inversiones, dinamizar el comercio local y mostrar las capacidades productivas, científicas, académicas y culturales de cada destino. No es casual que cada vez más ciudades compitan por atraer este tipo de eventos: detrás de cada reunión internacional hay oportunidades de negocios, transferencia de conocimiento y desarrollo.

Argentina cuenta con grandes fortalezas para seguir creciendo en este segmento. La calidad de su infraestructura, la experiencia de los organizadores profesionales, la capacidad hotelera y el trabajo articulado entre el sector público y privado permiten construir un posicionamiento reconocido a nivel internacional. Buenos Aires se mantiene entre las ciudades líderes de América para la realización de congresos internacionales y, al mismo tiempo, destinos del interior continúan consolidando su presencia en este mercado, ampliando la distribución territorial de sus beneficios.

El desafío de sostener ese liderazgo exige una mirada estratégica. En un escenario global donde los países compiten cada vez más por captar eventos internacionales debido a su impacto económico, la industria de reuniones debe consolidarse como una política de desarrollo que trascienda al sector turístico. Promover la captación de congresos y convenciones significa atraer divisas, generar empleo, fortalecer cadenas de valor, estimular inversiones y potenciar la proyección internacional del país.

La industria de reuniones mueve al turismo. Pero por sobre todo, mueve conocimiento, innovación, inversión y oportunidades. Reconocer su aporte económico y acompañar su crecimiento es apostar por una actividad con capacidad de generar desarrollo durante todo el año, en todas las regiones del país y con beneficios que trascienden ampliamente al turismo.

*Presidente de AOCA, Asociación que nuclea a los profesionales vinculados a la Actividad de organización de Congresos, Ferias, Exposiciones, Reuniones Sociales y Empresariales y Burós de la República Argentina.

LM