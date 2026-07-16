La inusual sensatez de Milei frente a los excesos nacionalistas de Villarruel y Cristina Kirchner

Ustedes saben perfectamente bien que yo no ahorro críticas cuando se trata del presidente Javier Milei. Lo he criticado y lo seguiré haciendo cada vez que me parezca necesario. Pero nobleza obliga: esta vuelta, tras el triunfo de la Selección, el mandatario estuvo llamativamente razonable.

Luego del partido, Milei habló de la "emoción infinita" que compartimos todos los argentinos y dejó una frase lógica: "Argentina no se rinde". Pero lo verdaderamente relevante de sus declaraciones no fue la euforia lógica del hincha, sino su decisión de no politizar el asunto.

La Casa Rosada a disposición: aprender del papelón de Alberto Fernández

Ayer mismo, el presidente ratificó que ofrece las instalaciones de la Casa Rosada en caso de que Argentina triunfe contra España y obtenga la Copa. Pero introdujo un matiz crucial que marca una diferencia abismal con el pasado reciente: él no va a estar ahí. "Yo les doy la Casa Rosada, hagan lo que quieran, yo me quedo en Olivos", sugirió Milei.

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El presidente entendió lo que otros no: que la fiesta es de los jugadores y de la gente. ¿Se acuerdan ustedes del papelón histórico de Alberto Fernández queriendo colgarse del triunfo de la Selección? Bueno, Milei parece haber tomado nota. Prometió armar todos los dispositivos de seguridad para que la Plaza de Mayo sea una fiesta total y "sin manchas", respetando la absoluta voluntad del plantel sin buscar la foto oportunista. Bien por el presidente. No tengo problemas en elogiar cuando el asunto lo merece.

La polémica reacción de Victoria Villarruel ante el triunfo de Argentina frente a Inglaterra: "En la sangre"

Además, en el plano estrictamente deportivo, Milei se mostró analítico. Destacó que el equipo "lo pasó por arriba" al rival tras el gol en contra, valoró la precisión de los cambios y elogió la figura de Lionel Messi. Todo dentro de los carriles de la normalidad.

El freno a los "slogans berretas" de Victoria Villarruel

Lo más interesante, sin embargo, ocurrió puertas adentro de su propio gobierno. El presidente aprovechó la ocasión para marcarle la cancha de manera directa a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, advirtiendo que no hay que caer en eslogans berretas, populistas y nacionalistas rancios.

Y la verdad es que coincido plenamente con el presidente. En un contexto donde el cruce con tintes geopolíticos parecía inevitable —especialmente por el delicado tema Malvinas, que yo preferiría que no se mezclara tanto con el deporte—, la señora Villarruel decidió ir por otro carril: Conectó el partido de manera directa y casi mística con cuestiones extra-deportivas, insistió en que "no era un partido más" y subió videos de la guerra a sus redes sociales en medio de la celebración futbolística.

El gesto de Cristina Kirchner tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra

El insólito "acting" de Cristina Kirchner en el balcón

Pero si lo de Villarruel fue un exceso de nacionalismo rancio, lo peor de la jornada corrió por cuenta de la señora de Kirchner. La expresidenta no quiso quedarse afuera del usufructo político y protagonizó un espectáculo verdaderamente inapropiado: salió a su balcón para hacerse fotografiar con una enorme proyección lumínica que mostraba las islas Malvinas y la palabra Argentina.

Nadie discute lo que dice la Constitución sobre la soberanía de nuestras islas. Lo que se discute es la utilización burda, el oportunismo de cabotaje y la necesidad patológica de llamar la atención montándose sobre la alegría de la gente.

Mientras Milei demostró que es posible ofrecer los símbolos patrios de manera institucional y apartarse para que los protagonistas brillen, el resto de la política —desde extremos supuestamente opuestos— volvió a exhibir su peor cara: la de intentar meter la grieta y la demagogia en el único territorio donde los argentinos, al menos por un rato, logramos ponernos de acuerdo.

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