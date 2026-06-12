La presencia cultural de Argentina sigue intacta para los medios internacionales

Una de las ventajas de observar durante mucho tiempo la misma serie de datos es que empiezan a aparecer patrones inesperados. El Índice de Presencia Internacional (IPI), una herramienta desarrollada por Gorman Lee que monitorea mensualmente cómo aparece la Argentina en doce de los medios más influyentes de Occidente, permite justamente ese ejercicio. Al revisar las menciones culturales registradas entre enero de 2025 y mayo de 2026 surge una conclusión curiosa: la Argentina cultural que circula en el exterior parece mucho más estable que la Argentina política, económica o incluso social.

En primer lugar, hay ciertos nombres que se repiten. Las referencias culturales más frecuentes son los escritores: Borges, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, César Aira, Martín Caparrós, Claudia Piñeiro y Samanta Schweblin (la única del grupo que atraviesa simultáneamente varias esferas culturales europeas).

En el plano audiovisual reaparecen con bastante regularidad Luis Puenzo, Lucrecia Martel, Ricardo Darín y Luis Brandoni. En el tango destacan María Nieves y diversas referencias al género como símbolo cultural argentino, mientras que en artes visuales aparecen figuras como Julio Le Parc y distintas coberturas vinculadas a fotografía y patrimonio.

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Lo que resulta llamativo es la escasa presencia (por no decir nula) de algunos de los fenómenos culturales más visibles dentro de la Argentina de hoy. La serie prácticamente no registra menciones vinculadas a influencers, cultura digital, streaming, videojuegos o fenómenos virales, ni tampoco aparecen los géneros musicales que hoy dominan buena parte del consumo cultural argentino.

Para estos doce medios occidentales, que van desde Le Monde y el Corriere della Sera hasta el New York Times, The Guardian, El País o el Süddeutsche Zeitung, la imagen cultural argentina sigue asociada a categorías muy reconocibles: literatura, tango, cine de autor, patrimonio cultural, memoria histórica y artes visuales.

Incluso cuando aparecen figuras contemporáneas como Samanta Schweblin o Mariana Enríquez, parecen hacerlo a través de los mismos canales que dominan buena parte de la presencia cultural argentina en el exterior: la literatura, los premios, la crítica especializada y los grandes suplementos culturales. En otras palabras, nuestra cultura en estos medios influyentes de Occidente parece apoyarse más en la continuidad que en la novedad.

Volviendo al relevamiento del IPI, a diferencia de otros temas dominados por la polarización política, la conflictividad social o el ajuste, la cultura argentina aparece asociada en forma abrumadora a menciones positivas o neutras.

Abril de 2026 es un mes que ilustra este fenómeno a la perfección: de 27 menciones culturales, sólo una fue negativa, e incluso en ese caso la valoración no estuvo asociada a la cultura argentina en sí misma, sino a las críticas al Gobierno en la apertura de la Feria del Libro que cubrió El País de España.

Los temas y los nombres propios nos muestran que la Argentina cultural que le interesa al mundo parece haber cambiado menos que la Argentina misma. Mientras nuestro país va y viene entre peronistas, libertarios, radicales o macristas, estos símbolos y consumos culturales permanecen y atraviesan épocas y coyunturas sin pestañear.

Lo que los datos no nos pueden decir, lamentablemente, es si el mundo sigue mirando esta Argentina cultural porque es la más representativa o simplemente porque es la que mejor conoce.

Hay algo de eso en el abucheo que sufrió Fito Páez hace unos días cuando tuvo el tupé de presentar canciones nuevas ante un público que sólo quería escuchar los hits de siempre. Con la Argentina cultural parece ocurrir algo parecido: nosotros le damos a Bizarrap, Duki y María Becerra, pero cuando el mundo mira hacia acá sigue pidiendo a Borges.

*Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com